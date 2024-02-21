https://crimea.ria.ru/20240221/zapret-na-uvolnenie-vdov-pogibshikh-boytsov-svo-podderzhali-deputaty-gosdumy-1135102449.html

Запрет на увольнение вдов погибших бойцов СВО поддержали депутаты Госдумы

Запрет на увольнение вдов погибших бойцов СВО поддержали депутаты Госдумы - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Запрет на увольнение вдов погибших бойцов СВО поддержали депутаты Госдумы

Вдов погибших ветеранов боевых действий нельзя будет уволить в течение года. Законопроект, который предусматривает соответствующие поправки в Трудовой кодекс... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T07:57

2024-02-21T07:57

2024-02-21T07:57

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Вдов погибших ветеранов боевых действий нельзя будет уволить в течение года. Законопроект, который предусматривает соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ, в первом чтении поддержали депутаты Государственной думы. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа.Согласно тексту законопроекта, жен погибших ветеранов боевых действий нельзя будет увольнять по инициативе работодателя в течение одного года с момента гибели супруга. Но при условии, что женщина не вступила за это время снова в брак и не допустила грубых нарушений трудовой дисциплины.Вячеслав Володин напомнил, что на данный момент в стране запрещено увольнять матерей-одиночек, женщин, у которых есть дети до трех лет, а также тех, кто воспитывает ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Законопроект о выплатах гражданским женам погибших в СВО внесен в ГосдумуГражданские семьи погибших героев имеют право на господдержку – ПутинПутин утвердил размер пенсий и пособий для новых регионов РФ и вдов СВО

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2024

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государственная дума рф, вячеслав володин, россия, соцзащита, ветераны сво, семья, трудовой кодекс, новости