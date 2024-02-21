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Запрет на увольнение вдов погибших бойцов СВО поддержали депутаты Госдумы - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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Запрет на увольнение вдов погибших бойцов СВО поддержали депутаты Госдумы
Запрет на увольнение вдов погибших бойцов СВО поддержали депутаты Госдумы - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Запрет на увольнение вдов погибших бойцов СВО поддержали депутаты Госдумы
Вдов погибших ветеранов боевых действий нельзя будет уволить в течение года. Законопроект, который предусматривает соответствующие поправки в Трудовой кодекс... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T07:57
2024-02-21T07:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Вдов погибших ветеранов боевых действий нельзя будет уволить в течение года. Законопроект, который предусматривает соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ, в первом чтении поддержали депутаты Государственной думы. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа.Согласно тексту законопроекта, жен погибших ветеранов боевых действий нельзя будет увольнять по инициативе работодателя в течение одного года с момента гибели супруга. Но при условии, что женщина не вступила за это время снова в брак и не допустила грубых нарушений трудовой дисциплины.Вячеслав Володин напомнил, что на данный момент в стране запрещено увольнять матерей-одиночек, женщин, у которых есть дети до трех лет, а также тех, кто воспитывает ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Законопроект о выплатах гражданским женам погибших в СВО внесен в ГосдумуГражданские семьи погибших героев имеют право на господдержку – ПутинПутин утвердил размер пенсий и пособий для новых регионов РФ и вдов СВО
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государственная дума рф, вячеслав володин, россия, соцзащита, ветераны сво, семья, трудовой кодекс, новости
Запрет на увольнение вдов погибших бойцов СВО поддержали депутаты Госдумы

Запрет на увольнение жен ветеранов боевых действий поддержали депутаты Госдумы РФ

07:57 21.02.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Вдов погибших ветеранов боевых действий нельзя будет уволить в течение года. Законопроект, который предусматривает соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ, в первом чтении поддержали депутаты Государственной думы. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа.

"Необходимо сделать все, чтобы поддержать семьи погибших героев. Вдовы солдат и офицеров, отдавших свои жизни за безопасность и суверенитет нашей Родины, должны быть уверены, что их права защищены", – приводятся слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Согласно тексту законопроекта, жен погибших ветеранов боевых действий нельзя будет увольнять по инициативе работодателя в течение одного года с момента гибели супруга. Но при условии, что женщина не вступила за это время снова в брак и не допустила грубых нарушений трудовой дисциплины.

"При этом в целях недопущения дискриминации по половому признаку дополнительные социальные гарантии, предусмотренные законопроектом, должны распространяться также на супругов женщин военнослужащих, погибших (умерших) и признанных ветеранами боевых действий", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Вячеслав Володин напомнил, что на данный момент в стране запрещено увольнять матерей-одиночек, женщин, у которых есть дети до трех лет, а также тех, кто воспитывает ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.
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