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Обрезка деревьев в Симферополе – какие улицы перекроют в среду - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Обрезка деревьев в Симферополе – какие улицы перекроют в среду
Обрезка деревьев в Симферополе – какие улицы перекроют в среду - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Обрезка деревьев в Симферополе – какие улицы перекроют в среду
В связи с весенней обрезкой кустов и деревьев в крымской столице 3 апреля будет ограничено движение по одной из улиц в центре города. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T06:22
2024-04-03T06:22
обрезка деревьев в симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В связи с весенней обрезкой кустов и деревьев в крымской столице 3 апреля будет ограничено движение по одной из улиц в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.В администрации предупреждают также о возможных перебоях с электроснабжением.Весеннюю обрезку деревьев в крымской столице начали 20 марта. В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев, уточняют в администрации. Работы ведутся на центральных улицах города. Закончить его планируют до 15 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Многочисленные нарушения: кто ответит за обрезку деревьев в СимферополеВ Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийныеПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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обрезка деревьев в симферополе, новости крыма, симферополь, городская среда, благоустройство, транспорт, логистика
Обрезка деревьев в Симферополе – какие улицы перекроют в среду

В Симферополе ограничат движение в центре города из-за обрезки деревьев

06:22 03.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбрезка деревьев
Обрезка деревьев - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В связи с весенней обрезкой кустов и деревьев в крымской столице 3 апреля будет ограничено движение по одной из улиц в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.
"В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07:30 до 00:00 часов 03.04.2024 будет ограничено движение по одной полосе на участке улицы Калинина (от ул. Павленко до ул. Крейзера)", – сказано в сообщении.
Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.
© Пресс-служба администрации СимферополяВ Симферополе ограничат движение в центре города из-за обрезки деревьев
В Симферополе ограничат движение в центре города из-за обрезки деревьев
© Пресс-служба администрации Симферополя
В Симферополе ограничат движение в центре города из-за обрезки деревьев
В администрации предупреждают также о возможных перебоях с электроснабжением.
Весеннюю обрезку деревьев в крымской столице начали 20 марта. В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев, уточняют в администрации. Работы ведутся на центральных улицах города. Закончить его планируют до 15 апреля.
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