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Обрезка деревьев в Симферополе – какие улицы перекроют в среду
Обрезка деревьев в Симферополе – какие улицы перекроют в среду - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Обрезка деревьев в Симферополе – какие улицы перекроют в среду
В связи с весенней обрезкой кустов и деревьев в крымской столице 3 апреля будет ограничено движение по одной из улиц в центре города. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T06:22
2024-04-03T06:22
2024-04-03T06:22
обрезка деревьев в симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В связи с весенней обрезкой кустов и деревьев в крымской столице 3 апреля будет ограничено движение по одной из улиц в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.В администрации предупреждают также о возможных перебоях с электроснабжением.Весеннюю обрезку деревьев в крымской столице начали 20 марта. В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев, уточняют в администрации. Работы ведутся на центральных улицах города. Закончить его планируют до 15 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Многочисленные нарушения: кто ответит за обрезку деревьев в СимферополеВ Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийныеПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму
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РИА Новости Крым
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обрезка деревьев в симферополе, новости крыма, симферополь, городская среда, благоустройство, транспорт, логистика
Обрезка деревьев в Симферополе – какие улицы перекроют в среду
В Симферополе ограничат движение в центре города из-за обрезки деревьев