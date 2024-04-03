https://crimea.ria.ru/20240403/obrezka-derevev-v-simferopole--kakie-ulitsy-perekroyut-v-sredu-1136240209.html

Обрезка деревьев в Симферополе – какие улицы перекроют в среду

Обрезка деревьев в Симферополе – какие улицы перекроют в среду - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Обрезка деревьев в Симферополе – какие улицы перекроют в среду

В связи с весенней обрезкой кустов и деревьев в крымской столице 3 апреля будет ограничено движение по одной из улиц в центре города. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T06:22

2024-04-03T06:22

2024-04-03T06:22

обрезка деревьев в симферополе

новости крыма

симферополь

городская среда

благоустройство

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В связи с весенней обрезкой кустов и деревьев в крымской столице 3 апреля будет ограничено движение по одной из улиц в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.В администрации предупреждают также о возможных перебоях с электроснабжением.Весеннюю обрезку деревьев в крымской столице начали 20 марта. В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев, уточняют в администрации. Работы ведутся на центральных улицах города. Закончить его планируют до 15 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Многочисленные нарушения: кто ответит за обрезку деревьев в СимферополеВ Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийныеПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму

симферополь

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2024

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обрезка деревьев в симферополе, новости крыма, симферополь, городская среда, благоустройство, транспорт, логистика