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Более 100 тысяч человек подписали контракт с ВС России с начала года

Более 100 тысяч человек подписали контракт с ВС России с начала года - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Более 100 тысяч человек подписали контракт с ВС России с начала года

Больше 100 тысяч человек поступили на военную службу с начала года, подписав контракт с ВС РФ. ОБ этом в среду сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T08:37

2024-04-03T08:37

2024-04-03T11:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Больше 100 тысяч человек поступили на военную службу с начала года, подписав контракт с ВС РФ. ОБ этом в среду сообщили в Минобороны России.Число желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации значительно выросло за последние полторы недели как в Москве, так и в других городах страны, отметили в ведомстве.По информации Минобороны, ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране являются до 1700 человек.В ходе собеседования многие кандидаты признавались, что решили заключить контракт, желая отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье. Для большинства это стало основным мотивом для принятия решения о службе.Ранее Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что две общевойсковые армии и 30 соединений будут сформированы в России до конца года.За прошедшие сутки российские военные в зоне спецоперации продвинулись вперед на Авдеевском направлении, на Донецком и Южно-Донецком заняла более выгодные рубежи.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли 192 удара по военным и энергетическим объектам Украины57 групповых ударов - на Украине поражены центры принятия решенийСколько иностранных наемников ликвидированы на Украине – цифры Минобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, служба по контракту, служба в вс рф по контракту, армия и флот, россия, общество