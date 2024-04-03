Более 100 тысяч человек подписали контракт с ВС России с начала года
Свыше 100 тысяч человек поступили на военную службу по контракту с начала года
08:37 03.04.2024 (обновлено: 11:25 03.04.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФБолее 100 тысяч человек подписали контракт с ВС России с начала года
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Больше 100 тысяч человек поступили на военную службу с начала года, подписав контракт с ВС РФ. ОБ этом в среду сообщили в Минобороны России.
Число желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации значительно выросло за последние полторы недели как в Москве, так и в других городах страны, отметили в ведомстве.
"С начала текущего года на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации поступило уже более 100 тысяч человек", – говорится в сообщении.
По информации Минобороны, ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране являются до 1700 человек.
"Всего же за последние 10 дней заключили контракты для участия в специальной военной операции около16 тысяч граждан", – уточнили в Минобороны.
В ходе собеседования многие кандидаты признавались, что решили заключить контракт, желая отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье. Для большинства это стало основным мотивом для принятия решения о службе.
Ранее Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что две общевойсковые армии и 30 соединений будут сформированы в России до конца года.
За прошедшие сутки российские военные в зоне спецоперации продвинулись вперед на Авдеевском направлении, на Донецком и Южно-Донецком заняла более выгодные рубежи.
Читайте также на РИА Новости Крым: