Рейтинг@Mail.ru
Более 100 тысяч человек подписали контракт с ВС России с начала года - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240403/bolee-100-tysyach-chelovek-podpisali-kontrakt-s-vs-rossii-s-nachala-goda-1136246895.html
Более 100 тысяч человек подписали контракт с ВС России с начала года
Более 100 тысяч человек подписали контракт с ВС России с начала года - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Более 100 тысяч человек подписали контракт с ВС России с начала года
Больше 100 тысяч человек поступили на военную службу с начала года, подписав контракт с ВС РФ. ОБ этом в среду сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T08:37
2024-04-03T11:25
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
служба по контракту
служба в вс рф по контракту
армия и флот
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136247054_0:96:1511:946_1920x0_80_0_0_f56fb470c287cafc4c6787417c08657e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Больше 100 тысяч человек поступили на военную службу с начала года, подписав контракт с ВС РФ. ОБ этом в среду сообщили в Минобороны России.Число желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации значительно выросло за последние полторы недели как в Москве, так и в других городах страны, отметили в ведомстве.По информации Минобороны, ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране являются до 1700 человек.В ходе собеседования многие кандидаты признавались, что решили заключить контракт, желая отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье. Для большинства это стало основным мотивом для принятия решения о службе.Ранее Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что две общевойсковые армии и 30 соединений будут сформированы в России до конца года.За прошедшие сутки российские военные в зоне спецоперации продвинулись вперед на Авдеевском направлении, на Донецком и Южно-Донецком заняла более выгодные рубежи.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли 192 удара по военным и энергетическим объектам Украины57 групповых ударов - на Украине поражены центры принятия решенийСколько иностранных наемников ликвидированы на Украине – цифры Минобороны
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136247054_0:0:1262:946_1920x0_80_0_0_ccf074feed856b91b9512ad8d9b404aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, служба по контракту, служба в вс рф по контракту, армия и флот, россия, общество
Более 100 тысяч человек подписали контракт с ВС России с начала года

Свыше 100 тысяч человек поступили на военную службу по контракту с начала года

08:37 03.04.2024 (обновлено: 11:25 03.04.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФБолее 100 тысяч человек подписали контракт с ВС России с начала года
Более 100 тысяч человек подписали контракт с ВС России с начала года
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Больше 100 тысяч человек поступили на военную службу с начала года, подписав контракт с ВС РФ. ОБ этом в среду сообщили в Минобороны России.
Число желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации значительно выросло за последние полторы недели как в Москве, так и в других городах страны, отметили в ведомстве.

"С начала текущего года на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации поступило уже более 100 тысяч человек", – говорится в сообщении.

По информации Минобороны, ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране являются до 1700 человек.

"Всего же за последние 10 дней заключили контракты для участия в специальной военной операции около16 тысяч граждан", – уточнили в Минобороны.

В ходе собеседования многие кандидаты признавались, что решили заключить контракт, желая отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье. Для большинства это стало основным мотивом для принятия решения о службе.
Ранее Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что две общевойсковые армии и 30 соединений будут сформированы в России до конца года.
За прошедшие сутки российские военные в зоне спецоперации продвинулись вперед на Авдеевском направлении, на Донецком и Южно-Донецком заняла более выгодные рубежи.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС России нанесли 192 удара по военным и энергетическим объектам Украины
57 групповых ударов - на Украине поражены центры принятия решений
Сколько иностранных наемников ликвидированы на Украине – цифры Минобороны
 
Министерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииСлужба по контрактуСлужба в ВС РФ по контрактуАрмия и флотРоссияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:28В Крыму 14-летнего школьника будут судить за жестокое избиение юноши
11:23Подорожают ли смартфоны из-за землетрясения на Тайване
11:07Такой жары в Симферополе не было 77 лет – ФОБОС
10:59Атака дронов на Татарстан: пострадали граждане девяти стран
10:50Первое интервью Виктора Бута в Севастополе – эксклюзив РИА Новости Крым
10:40Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду
09:55Землетрясение на Тайване: уже сотни пострадавших
09:49В Крыму призвали ввести жесткие меры против родителей-алкоголиков
09:16WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе"
08:37Более 100 тысяч человек подписали контракт с ВС России с начала года
08:11О новых землетрясениях в ближайшие дни предупредили сейсмологи
07:55У властей Харькова есть конкретные планы по эвакуации населения из города
07:36Выросло число погибших в результате землетрясения на Тайване
07:03На железной дороге под Сочи из-за оползня нарушено движение поездов
06:39Порошенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах
06:22Обрезка деревьев в Симферополе – какие улицы перекроют в среду
06:05Серия мощных землетрясений на Тайване – объявлена угроза цунами
06:01В Крыму для туристов открывают заповедники Опук и Казантип
00:01Что принесет холодный атмосферный фронт в Крым после апрельской жары
00:00Какой сегодня праздник: 3 апреля
Лента новостейМолния