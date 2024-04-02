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В центре Симферополя во вторник ограничили движение транспорта
В центре Симферополя во вторник ограничили движение транспорта - РИА Новости Крым, 02.04.2024
В центре Симферополя во вторник ограничили движение транспорта
В центре Симферополя во вторник временно ограничено движение автомобилей. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T07:40
2024-04-02T07:40
2024-04-02T07:41
симферополь
ситуация на дорогах крыма
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городская среда
транспорт
обрезка деревьев в симферополе
логистика
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В центре Симферополя во вторник временно ограничено движение автомобилей. Об этом сообщает администрация города.Кроме того, в администрации предупреждают, что возможны перебои с электроснабжением.На центральных улицах Симферополя проводятся работы по обрезке зеленых насаждений. Власти города заблаговременно предупреждают о возможном затруднении в передвижении транспортных средств.Жителей и гостей столицы Крыма просят заранее планировать маршрут по городу.Ранее заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Алексей Уваров сообщал, что обрезка деревьев проводится ежегодно. Первый этап этой работы должен закончиться до 15 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийныеМногочисленные нарушения: кто ответит за обрезку деревьев в СимферополеГлава Симферополя прокомментировал нарушения при обрезке деревьев
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симферополь, крым, городская среда, транспорт, обрезка деревьев в симферополе, логистика, общество, новости крыма
В центре Симферополя во вторник ограничили движение транспорта
На улице Калинина в Симферополе во вторник ограничили движение из-за обрезки деревьев
07:40 02.04.2024 (обновлено: 07:41 02.04.2024)