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Украинец получил срок за хищение гранат и патронов у российских военных
Украинец получил срок за хищение гранат и патронов у российских военных - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Украинец получил срок за хищение гранат и патронов у российских военных
Гражданин Украины осужден за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и боеприпасов, которые принадлежали Вооруженным силам России. Он был задержан РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T10:45
2024-04-02T10:45
2024-04-02T10:45
крым
управление фсб россии по черноморскому флоту
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Гражданин Украины осужден за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и боеприпасов, которые принадлежали Вооруженным силам России. Он был задержан Управлением ФСБ России по Черноморскому флоту и осужден. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Украинец был признан виновным Мелитопольским межрайонным судом Запорожской области. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Запорожский областной суд оставил приговор Мелитопольского межрайонного суда без изменений.Накануне сотрудниками УФСБ России по Ростовской области была выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Новошахтинска Ростовской области, связанная с участием в деятельности запрещенной на территории РФ террористической организации.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ не допустила теракт в Ставропольском краеСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агентаЧетыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, управление фсб россии по черноморскому флоту , происшествия, приговор, вооруженные силы россии, новости крыма, новости
Украинец получил срок за хищение гранат и патронов у российских военных
Гражданин Украины осужден за похищение гранат и боеприпасов Вооруженных сил России