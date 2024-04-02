Рейтинг@Mail.ru
Украинец получил срок за хищение гранат и патронов у российских военных - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240402/ukrainets-poluchil-srok-za-khischenie-granat-i-patronov-u-rossiyskikh-voennykh-1136210334.html
Украинец получил срок за хищение гранат и патронов у российских военных
Украинец получил срок за хищение гранат и патронов у российских военных - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Украинец получил срок за хищение гранат и патронов у российских военных
Гражданин Украины осужден за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и боеприпасов, которые принадлежали Вооруженным силам России. Он был задержан РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T10:45
2024-04-02T10:45
крым
управление фсб россии по черноморскому флоту
происшествия
приговор
вооруженные силы россии
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/14/1123904703_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_20b8d30cf0399efb66c6c7829de9e2c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Гражданин Украины осужден за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и боеприпасов, которые принадлежали Вооруженным силам России. Он был задержан Управлением ФСБ России по Черноморскому флоту и осужден. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Украинец был признан виновным Мелитопольским межрайонным судом Запорожской области. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Запорожский областной суд оставил приговор Мелитопольского межрайонного суда без изменений.Накануне сотрудниками УФСБ России по Ростовской области была выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Новошахтинска Ростовской области, связанная с участием в деятельности запрещенной на территории РФ террористической организации.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ не допустила теракт в Ставропольском краеСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агентаЧетыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/14/1123904703_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_80c16e7d9712ca37b3caa488eb9e1955.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, управление фсб россии по черноморскому флоту , происшествия, приговор, вооруженные силы россии, новости крыма, новости
Украинец получил срок за хищение гранат и патронов у российских военных

Гражданин Украины осужден за похищение гранат и боеприпасов Вооруженных сил России

10:45 02.04.2024
 
Патроны. Архивное фото
Патроны. Архивное фото
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Гражданин Украины осужден за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и боеприпасов, которые принадлежали Вооруженным силам России. Он был задержан Управлением ФСБ России по Черноморскому флоту и осужден. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Установлено, что житель Запорожской области 1999 года рождения вместе со своим знакомым похитили принадлежащие Вооруженным силам России средства поражения в количестве 23 гранат Ф-1 и РГН, 19 запалов УЗРГМ и свыше 5,5 тысяч патронов к стрелковому оружию", - говорится в сообщении.
Украинец был признан виновным Мелитопольским межрайонным судом Запорожской области. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Запорожский областной суд оставил приговор Мелитопольского межрайонного суда без изменений.
Накануне сотрудниками УФСБ России по Ростовской области была выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Новошахтинска Ростовской области, связанная с участием в деятельности запрещенной на территории РФ террористической организации.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ не допустила теракт в Ставропольском крае
Собирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агента
Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж
 
КрымУправление ФСБ России по Черноморскому флотуПроисшествияПриговорВооруженные силы РоссииНовости КрымаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:08В Севастополе опровергли фейк о "взрыве" электроподстанции
10:59В Красногвардейском районе Крыма во вторник будет громко
10:45Украинец получил срок за хищение гранат и патронов у российских военных
10:28В аварии на Кубани пострадали дети и погиб тренер велошколы Липецка
10:03Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
09:57Ветер остановил паромы в Севастополе
09:55В Крыму осудят пособника СБУ за покушение на убийство чиновников
09:38Число пострадавших при атаке БПЛА в "Алабуге" выросло до шести - власти
09:23Крым активно налаживает связи с Республикой Беларусь – Аксенов
09:13Пожар на складе в Симферополе - дело на контроле прокуратуры
08:59Жуткое ДТП на Кубани: в аварии погиб водитель и пострадали четверо детей
08:51Политолог назвал тревожный сигнал из США для Байдена и Зеленского
08:49Связи России и Беларуси развиваются вопреки сложностям – Путин
08:28Дроны ВСУ атаковали предприятия в Татарстане: есть пострадавшие
08:08Бомбы прятали в иконах: ФСБ раскрыла канал ввоза взрывчатки из Украины
07:55В Симферополе горит склад с оборудованием для салонов красоты
07:40В центре Симферополя во вторник ограничили движение транспорта
07:33Сильный ветер обрушится на Севастополь во вторник
07:18Классика и рок в пещере: в Крыму стартует сезон уникальных концертов
06:59Строптивые регионы и НАТО в Черном море - главное из заявлений Патрушева
Лента новостейМолния