https://crimea.ria.ru/20240402/ukrainets-poluchil-srok-za-khischenie-granat-i-patronov-u-rossiyskikh-voennykh-1136210334.html

Украинец получил срок за хищение гранат и патронов у российских военных

Украинец получил срок за хищение гранат и патронов у российских военных - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Украинец получил срок за хищение гранат и патронов у российских военных

Гражданин Украины осужден за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и боеприпасов, которые принадлежали Вооруженным силам России. Он был задержан РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T10:45

2024-04-02T10:45

2024-04-02T10:45

крым

управление фсб россии по черноморскому флоту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Гражданин Украины осужден за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и боеприпасов, которые принадлежали Вооруженным силам России. Он был задержан Управлением ФСБ России по Черноморскому флоту и осужден. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Украинец был признан виновным Мелитопольским межрайонным судом Запорожской области. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Запорожский областной суд оставил приговор Мелитопольского межрайонного суда без изменений.Накануне сотрудниками УФСБ России по Ростовской области была выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Новошахтинска Ростовской области, связанная с участием в деятельности запрещенной на территории РФ террористической организации.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ не допустила теракт в Ставропольском краеСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агентаЧетыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, управление фсб россии по черноморскому флоту , происшествия, приговор, вооруженные силы россии, новости крыма, новости