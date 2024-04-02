https://crimea.ria.ru/20240402/glavnye-novosti-kryma-2-aprelya-1136240868.html

Главные новости Крыма: 2 апреля

Главные новости Крыма: 2 апреля - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Главные новости Крыма: 2 апреля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил нового командующего Черноморским флотом и рассказал о том, какими судами он будет пополнен. В Крыму будут судить... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T22:16

2024-04-02T22:16

2024-04-02T22:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил нового командующего Черноморским флотом и рассказал о том, какими судами он будет пополнен. В Крыму будут судить пособника СБУ, который замышлял убийство чиновников в Запорожской области. В Симферополе произошел масштабный пожар – причины возгорания на складе выяснит прокуратура. Российский предприниматель и общественно-политический деятель Виктор Бут во время открытия свое выставки назвал Севастополь "непотопляемым авианосцем".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Шойгу назначил нового командующего Черноморским флотомГлавкомом ВМФ РФ назначен Александр Моисеев, командующим Северным флотом – Константин Кабанцов и командующим Черноморским флотом – Сергей Пинчук, сообщил министр обороны во время селекторного совещания в Минобороны."Сергей Шойгу довел до сведения Указ Президента Российской Федерации о назначении главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука", – говорится в сообщении пресс-службы министерства.Какие новые ракетоносцы войдут в состав Черноморского флотаВ России строятся новые малые ракетные и патрульные корабли для повышения боевого потенциала Военно-Морского Флота. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.Шойгу уточнил, что головной корабль этой серии – "Циклон" – вошел в состав Черноморского флота и успешно выполняет поставленные задачи."До конца года Зеленодольский завод имени А.М. Горького должен передать морякам еще три таких корабля", – уточнил министр обороны.Кроме того, на данном предприятии запущено серийное производство патрульных кораблей проекта 22160. Сейчас завершается строительство пятого из них под названием "Виктор Великий", предназначенного для Черноморского флота.В Крыму за покушение на убийство чиновников из Запорожской области осудят пособника СБУУроженец Винницкой области обвиняется в покушении на убийство по предварительному сговору и найму, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Он пойдет под суд за организацию покушения на должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя."По заданию куратора СБУ обвиняемый организовал покушение на убийство троих должностных лиц. За совершение этого преступления ему было обещано вознаграждение в 10 тысяч долларов США", – говорится в сообщении.В Симферополе горел склад с оборудованием для салонов красотыВ столице Крыма несколько часов горел склад с оборудованием для салонов красоты. Спасатели локализовали пожар на площади 650 квадратных метров, сообщили в МЧС России."В Симферополе огнеборцы МЧС России локализовали пожар на складе с оборудованием для салонов красоты. Предварительно, пламя распространилось на 650 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", – сказано в сообщении.Установление причин пожара взяла на свой контроль прокуратура Республики Крым.Виктор Бут назвал Севастополь непотопляемым авианосцем в Черном мореВ Севастополе открылась выставка картин, написанных в американской тюрьме российским предпринимателем и общественно-политическим деятелем, членом Творческого союза художников России Виктором Бутом. Выступая перед журналистами, он назвал город "непотопляемым авианосцем России" в Черном море."Севастополь – это наша история, это подвиг поколений наших предков, которые отстаивали и строили цветущий прекрасный сад. Это действительно наш непотопляемый авианосец в Черном море", – сказал Бут.По его словам, такие чувства к Севастополю он испытывает "как любой русский человек и патриот".

https://crimea.ria.ru/20240402/ne-nuzhen-nam-bereg-turetskiy-v-zapadnom-krymu-postroyat-unikalnyy-kurort-1136236331.html

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https://crimea.ria.ru/20240402/v-sud-simferopolya-peredano-delo-gruppy-moshennikov-277-postradavshikh-1136233655.html

https://crimea.ria.ru/20240402/veterinary-spasli-dvukh-novorozhdennykh-obezyanok-vesom-po-20-grammov-1136230947.html

https://crimea.ria.ru/20240402/kogda-v-gorodakh-kryma-zavershitsya-otopitelnyy-sezon-1136214192.html

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симферополь

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