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Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло - Минздрав
Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло - Минздрав - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло - Минздрав
Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 13, двое из них - несовершеннолетние. Об этом сообщает Минздрав РФ. РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T15:20
2024-04-02T15:20
2024-04-02T15:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА новости Крым. Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 13, двое из них - несовершеннолетние. Об этом сообщает Минздрав РФ.Утром во вторник беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Местные власти заявили, что серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, однако в результате разрушения помещения есть пострадавшие. Изначально сообщалось о двоих раненых, позже их количество возросло до шести. При этом уточнялось, что трое госпитализированы.Удар по общежитию особой экономической зоны "Алабуга" был нанесен в 5:45 утра при помощи двух беспилотников. В Telegram-канале ОЭЗ сообщили, что беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО.ОЭЗ "Алабуга" находится в десяти километрах от Елабуги.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. В понедельник вечером средства ПВО Вооруженных сил России перехватили шесть вражеских дронов над акваторией Черного моря. Днем ранее силы противовоздушной обороны отразили атаку трех украинских беспилотников на Ярославскую область. В минувшую среду украинский беспилотник врезался в административное здание Белгорода, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по селу в Брянской области - ранен подростокУдар ВСУ по Белгороду: повреждены дома, больница, школы и детсадыДва человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР
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татарстан, происшествия, минздрав рф, оэз "алабуга", беспилотник (бпла, дрон), новости, елабуга, нижнекамск
Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло - Минздрав
Минздрав: число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 13 человек
15:20 02.04.2024 (обновлено: 15:28 02.04.2024)