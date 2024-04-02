https://crimea.ria.ru/20240402/chislo-postradavshikh-ot-ataki-dronov-v-tatarstane-vozroslo---minzdrav-1136229674.html

Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло - Минздрав

Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло - Минздрав - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло - Минздрав

Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 13, двое из них - несовершеннолетние. Об этом сообщает Минздрав РФ. РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T15:20

2024-04-02T15:20

2024-04-02T15:28

татарстан

происшествия

минздрав рф

оэз "алабуга"

беспилотник (бпла, дрон)

новости

елабуга

нижнекамск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА новости Крым. Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 13, двое из них - несовершеннолетние. Об этом сообщает Минздрав РФ.Утром во вторник беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Местные власти заявили, что серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, однако в результате разрушения помещения есть пострадавшие. Изначально сообщалось о двоих раненых, позже их количество возросло до шести. При этом уточнялось, что трое госпитализированы.Удар по общежитию особой экономической зоны "Алабуга" был нанесен в 5:45 утра при помощи двух беспилотников. В Telegram-канале ОЭЗ сообщили, что беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО.ОЭЗ "Алабуга" находится в десяти километрах от Елабуги.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. В понедельник вечером средства ПВО Вооруженных сил России перехватили шесть вражеских дронов над акваторией Черного моря. Днем ранее силы противовоздушной обороны отразили атаку трех украинских беспилотников на Ярославскую область. В минувшую среду украинский беспилотник врезался в административное здание Белгорода, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по селу в Брянской области - ранен подростокУдар ВСУ по Белгороду: повреждены дома, больница, школы и детсадыДва человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР

https://crimea.ria.ru/20240402/drony-vsu-atakovali-predpriyatiya-v-tatarstane-est-postradavshie-1136207679.html

татарстан

елабуга

нижнекамск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татарстан, происшествия, минздрав рф, оэз "алабуга", беспилотник (бпла, дрон), новости, елабуга, нижнекамск