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Главные новости Крыма: 1 апреля - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Главные новости Крыма: 1 апреля
Главные новости Крыма: 1 апреля - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Главные новости Крыма: 1 апреля
В акватории Черного моря ПВО сбили шесть беспилотников. В Севастополе завершили подсчет убытков, причиненных ракетной атакой на город 23 марта. На ремонт... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T22:58
2024-04-01T22:58
крым
главное за день
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
происшествия
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
ущерб
севастополь
отопительный сезон в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В акватории Черного моря ПВО сбили шесть беспилотников. В Севастополе завершили подсчет убытков, причиненных ракетной атакой на город 23 марта. На ремонт поврежденных штормом набережных выделено 8,3 миллиарда рублей. В Симферополе восьмилетняя девочка выпала из окна на седьмом этаже. На полуострове зафиксирована рекордная жара, в городах отключают отопление. Из Судака в Прибрежное запустили новый автобусный маршрут.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Шесть беспилотников перехвачены над Черным моремНад акваторией Черного вечером в понедельник перехвачено шесть вражеских дронов, сообщили в Минобороны РФ. Очередная атака боевиков пресечена российскими системами ПВО около 19:30."Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении.В Севастополе подсчитали ущерб после ракетной атаки ВСУРабота комиссий по регистрации и оценке ущерба, полученного в результате массированной ракетной атаки ВСУ на город 23 марта, завершена, ее результаты будут озвучены на заседании правительства в четверг. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил первый замгубернатора Алексей Парикин."Работа комиссий завершена, – ответил Парикин на соответствующий вопрос губернатора Михаила Развожаева. – Решения по выплатам будет принято по результатам заседания комиссии во вторник, 2 апреля".На восстановление крымских набережных выделены деньгиВ Крыму на этой неделе начнут восстанавливать набережные, которые были повреждены сильным штормом в прошлом году. На это из федерального бюджета выделено 8,3 млрд рублей, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ремонт будет проведен на 23 объектах.В Крыму девочка выпала из окнаВосьмилетняя школьница выпала из окна квартиры на седьмом этаже одного из домов в Симферополе, ребенок находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По факту произошедшего следствие проводит проверку. По данным ведомства, семья, в которой воспитывается школьница, на учете в органах профилактики не состоит, характеризуется положительно.Аномальная жара в КрымуНа выходных в Крыму была зафиксирована аномальная жара для первого месяца весны: температура воздуха достигала +28 градусов."Это можно назвать аномально теплой погодой - на 13 градусов выше средней многолетней нормы. Из акватории Средиземного моря пришел заток теплого воздуха", - пояснила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.В Симферополе в связи с этим 2 апреля будет завершен отопительный сезон, в Севастополе это произойдет на следующей неделе.В Крыму открыли новый автобусный маршрутНовый автобусный маршрут № 12 "Судак – Прибрежное" обслуживает госпредприятие "Крымтроллейбус", сообщили в пресс-службе регионального минтранса.В ведомстве уточнили, что такое решение принято по поручению главы республики Сергея Аксенова в связи с многочисленными просьбами пассажиров.Также в минтрансе отметили, что маршрут будет регулярным, длина полного оборотного рейса составляет 45,4 километра.
https://crimea.ria.ru/20240401/moschnaya-vspyshka-na-solntse-zadenet-li-krym-1136187114.html
https://crimea.ria.ru/20240401/nachalsya-remont-dorogi-na-ay-petri-kak-organizovano-dvizhenie-1136197229.html
https://crimea.ria.ru/20240401/novyy-muzey-krymskoy-zheleznoy-dorogi-otkryli-v-simferopole-1136195630.html
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РИА Новости Крым
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости Крым
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крым, главное за день, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, происшествия, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, ущерб, севастополь, отопительный сезон в крыму, новости крыма
Главные новости Крыма: 1 апреля

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 1 апреля

22:58 01.04.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевШторм в Севастополе
Шторм в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В акватории Черного моря ПВО сбили шесть беспилотников. В Севастополе завершили подсчет убытков, причиненных ракетной атакой на город 23 марта. На ремонт поврежденных штормом набережных выделено 8,3 миллиарда рублей. В Симферополе восьмилетняя девочка выпала из окна на седьмом этаже. На полуострове зафиксирована рекордная жара, в городах отключают отопление. Из Судака в Прибрежное запустили новый автобусный маршрут.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Шесть беспилотников перехвачены над Черным морем

Над акваторией Черного вечером в понедельник перехвачено шесть вражеских дронов, сообщили в Минобороны РФ. Очередная атака боевиков пресечена российскими системами ПВО около 19:30.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении.
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Мощная вспышка на Солнце: заденет ли Крым

В Севастополе подсчитали ущерб после ракетной атаки ВСУ

Работа комиссий по регистрации и оценке ущерба, полученного в результате массированной ракетной атаки ВСУ на город 23 марта, завершена, ее результаты будут озвучены на заседании правительства в четверг. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил первый замгубернатора Алексей Парикин.
"Работа комиссий завершена, – ответил Парикин на соответствующий вопрос губернатора Михаила Развожаева. – Решения по выплатам будет принято по результатам заседания комиссии во вторник, 2 апреля".

На восстановление крымских набережных выделены деньги

В Крыму на этой неделе начнут восстанавливать набережные, которые были повреждены сильным штормом в прошлом году. На это из федерального бюджета выделено 8,3 млрд рублей, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ремонт будет проведен на 23 объектах.
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17:30Ситуация на дорогах Крыма
Начался ремонт дороги на Ай-Петри: как организовано движение

В Крыму девочка выпала из окна

Восьмилетняя школьница выпала из окна квартиры на седьмом этаже одного из домов в Симферополе, ребенок находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
По факту произошедшего следствие проводит проверку. По данным ведомства, семья, в которой воспитывается школьница, на учете в органах профилактики не состоит, характеризуется положительно.

Аномальная жара в Крыму

На выходных в Крыму была зафиксирована аномальная жара для первого месяца весны: температура воздуха достигала +28 градусов.
"Это можно назвать аномально теплой погодой - на 13 градусов выше средней многолетней нормы. Из акватории Средиземного моря пришел заток теплого воздуха", - пояснила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
В Симферополе в связи с этим 2 апреля будет завершен отопительный сезон, в Севастополе это произойдет на следующей неделе.

В Крыму открыли новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут № 12 "Судак – Прибрежное" обслуживает госпредприятие "Крымтроллейбус", сообщили в пресс-службе регионального минтранса.
В ведомстве уточнили, что такое решение принято по поручению главы республики Сергея Аксенова в связи с многочисленными просьбами пассажиров.
Также в минтрансе отметили, что маршрут будет регулярным, длина полного оборотного рейса составляет 45,4 километра.
Открытие музея истории Крымской железной дороги - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
16:54
Новый музей Крымской железной дороги открыли в Симферополе
 
КрымГлавное за деньБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымПроисшествияУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаУщербСевастопольОтопительный сезон в КрымуНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
22:58Главные новости Крыма: 1 апреля
22:39Главное за день: 1 апреля
22:24В Крым прибыли более 80 спортсменов из Белгородской области
22:19В России обнулили пошлины на ввоз помидоров
22:03Мощная вспышка на Солнце: заденет ли Крым
21:49В Белгородской области выросло число раненных при атаках ВСУ
21:33Шесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным морем
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