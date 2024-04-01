https://crimea.ria.ru/20240401/glavnye-novosti-kryma-1-aprelya-1136205145.html

Главные новости Крыма: 1 апреля

Главные новости Крыма: 1 апреля - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Главные новости Крыма: 1 апреля

В акватории Черного моря ПВО сбили шесть беспилотников. В Севастополе завершили подсчет убытков, причиненных ракетной атакой на город 23 марта. На ремонт... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T22:58

2024-04-01T22:58

2024-04-01T22:58

крым

главное за день

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В акватории Черного моря ПВО сбили шесть беспилотников. В Севастополе завершили подсчет убытков, причиненных ракетной атакой на город 23 марта. На ремонт поврежденных штормом набережных выделено 8,3 миллиарда рублей. В Симферополе восьмилетняя девочка выпала из окна на седьмом этаже. На полуострове зафиксирована рекордная жара, в городах отключают отопление. Из Судака в Прибрежное запустили новый автобусный маршрут.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Шесть беспилотников перехвачены над Черным моремНад акваторией Черного вечером в понедельник перехвачено шесть вражеских дронов, сообщили в Минобороны РФ. Очередная атака боевиков пресечена российскими системами ПВО около 19:30."Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении.В Севастополе подсчитали ущерб после ракетной атаки ВСУРабота комиссий по регистрации и оценке ущерба, полученного в результате массированной ракетной атаки ВСУ на город 23 марта, завершена, ее результаты будут озвучены на заседании правительства в четверг. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил первый замгубернатора Алексей Парикин."Работа комиссий завершена, – ответил Парикин на соответствующий вопрос губернатора Михаила Развожаева. – Решения по выплатам будет принято по результатам заседания комиссии во вторник, 2 апреля".На восстановление крымских набережных выделены деньгиВ Крыму на этой неделе начнут восстанавливать набережные, которые были повреждены сильным штормом в прошлом году. На это из федерального бюджета выделено 8,3 млрд рублей, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ремонт будет проведен на 23 объектах.В Крыму девочка выпала из окнаВосьмилетняя школьница выпала из окна квартиры на седьмом этаже одного из домов в Симферополе, ребенок находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По факту произошедшего следствие проводит проверку. По данным ведомства, семья, в которой воспитывается школьница, на учете в органах профилактики не состоит, характеризуется положительно.Аномальная жара в КрымуНа выходных в Крыму была зафиксирована аномальная жара для первого месяца весны: температура воздуха достигала +28 градусов."Это можно назвать аномально теплой погодой - на 13 градусов выше средней многолетней нормы. Из акватории Средиземного моря пришел заток теплого воздуха", - пояснила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.В Симферополе в связи с этим 2 апреля будет завершен отопительный сезон, в Севастополе это произойдет на следующей неделе.В Крыму открыли новый автобусный маршрутНовый автобусный маршрут № 12 "Судак – Прибрежное" обслуживает госпредприятие "Крымтроллейбус", сообщили в пресс-службе регионального минтранса.В ведомстве уточнили, что такое решение принято по поручению главы республики Сергея Аксенова в связи с многочисленными просьбами пассажиров.Также в минтрансе отметили, что маршрут будет регулярным, длина полного оборотного рейса составляет 45,4 километра.

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https://crimea.ria.ru/20240401/nachalsya-remont-dorogi-na-ay-petri-kak-organizovano-dvizhenie-1136197229.html

https://crimea.ria.ru/20240401/novyy-muzey-krymskoy-zheleznoy-dorogi-otkryli-v-simferopole-1136195630.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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