https://crimea.ria.ru/20240331/igrovaya-industriya-v-rossii-kakie-igrovye-pristavki-nuzhny-polzovatelyam--1136143573.html

Игровая индустрия в России: какие игровые приставки нужны пользователям

Игровая индустрия в России: какие игровые приставки нужны пользователям - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Игровая индустрия в России: какие игровые приставки нужны пользователям

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства в России стационарных и портативных игровых приставок и... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T08:20

2024-03-31T08:20

2024-03-31T08:20

мнения

производство

россия

общество

михаил пименов

игры будущего

игровые приставки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства в России стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей. Также кабмин должен рассмотреть вопрос о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям. Почему возникла такая инициатива и в каком направлении лучше развивать отечественную игровую индустрию, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор по развитию направления игровой индустрии Университета Синергия Михаил Пименов."Предложение сделать отечественную игровую консоль, которая будет привязана в работе к законодательству нашей страны, возникло вследствие того, что сейчас российская игровая индустрия ориентируется больше на локальный рынок. И соответственно держит фокус на том, чтобы производить свои продукты и создавать те проекты, которые будут рассчитаны на локальную аудиторию", – говорит эксперт.При этом Пименов обращает внимание, что нет резона пытаться догнать или перегнать популярные современные консоли, делать их аналог. По его мнению, при разработке своей консоли лучше выбирать портативное решение.Для этого, по словам эксперта, прежде всего консоль, приставку необходимо оснастить устройством ввода (клавиатура, сенсорный экран), которое может дать изображение на дисплей телефона или экран монитора.Эксперт считает, что пользователь обязательно оценит, если сделать некий мультимедийный комбайн, который сможет проигрывать любые игры, используя для этого удаленные сервера посредством облачного гейминга, и запускать другие приложения, в том числе развлекательные видео."У нас сейчас много команд, которые занимаются разработкой игр. Они разрабатывают в том числе игры, которые финансируются институтом развития интернета. Сейчас есть довольно большая грантовая поддержка от государства. К этой сфере повышенный интерес. Это видно и по недавним "Играм будущего", их размаху", – заключил Михаил Пименов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дворец водных видов спорта и фиджитал-центр открылись в СевастополеВ Крыму построят центр спортивного программирования – АксеновИнновационные системы: студенты КФУ получили пять миллионов на стартапы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, производство, россия, общество, михаил пименов, игры будущего, игровые приставки