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Атака на Севастополь и мобилизация в России: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 30.03.2024
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Атака на Севастополь и мобилизация в России: топ новостей недели
Атака на Севастополь и мобилизация в России: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 30.03.2024
Атака на Севастополь и мобилизация в России: топ новостей недели
Массированная атака ВСУ на Севастополь и крушение военного самолета над городом. Ответ Шойгу на слухи о дополнительной мобилизации в России. Пожар на... РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T12:08
2024-03-30T12:08
топ новостей недели
"крокус сити холл"
владимир зеленский (президент украины)
геническ
крым
новости
атаки всу на крым
частичная мобилизация
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Массированная атака ВСУ на Севастополь и крушение военного самолета над городом. Ответ Шойгу на слухи о дополнительной мобилизации в России. Пожар на Новочеркасской ГРЭС и остановка двух энергоблоков. Задержания по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Восстановление Генического порта на Азовском мореНедельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Атака на СевастопольМассированную атаку ВСУ на Севастополь отразили российские военные поздним вечером 23 марта, в результате падения обломков ракет погиб один человек - мужчина 65 лет, четверо получили ранения, в том числе 18-летний подросток, повреждены жилые дома, автотранспорт, газовая труба. В районе Симферопольского шоссе ракета попала в частный дом и не разорвалась. Крушение военного самолета28 марта военный самолет упал в море у берегов Севастополя, пилот успел катапультировался, его подобрали специалисты Спасательной службы на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает, сообщал в четверг губернатор Михаил Развожаев. Гражданские объекты не пострадали. Мобилизация в РоссииГлава Минобороны России Сергей Шойгу на этой неделе назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации для создания санитарной зоны у Белгородской области. Ранее Владимир Путин не исключил, что из-за атак на приграничные регионы Россия будет вынуждена в какой-то момент создать "санитарную зону" на Украине, которую "будет сложно преодолеть". При этом возможную глубину такой зоны безопасности президент обозначать не стал, назвав эту тему отдельным вопросом. Пожар на Новочеркасской ГРЭС25 марта из-за пожара на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС из эксплуатации были временно выведены два энергоблока. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет. Причины возгорания не сообщались. Задержания по делу о теракте в "Крокусе"Все задержанные по подозрению в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" являются иностранными гражданами, сообщила в минувшую субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк. Миграционные подразделения полиции во взаимодействии с коллегами из ФСБ тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории РФ, устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства. Генический порт на Азовском мореГенический морской торговый порт на Азовском море, который был остановлен еще в 90-е годы, будут восстанавливать, сообщил в среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он напомнил, что Азовское море теперь внутреннее море России, а потому ему требуется разветвленная портовая сеть. Также в планах – строительство новых очистных сооружений на побережье, что необходимо для расширения сети рекреационных заведений — домов отдыха, пансионатов и туристических баз.
https://crimea.ria.ru/20240329/kuda-zelenskiy-poshlet-uvolennogo-danilova-1136136916.html
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топ новостей недели, "крокус сити холл", владимир зеленский (президент украины), геническ, крым, новости, атаки всу на крым, частичная мобилизация, вооруженные силы россии
Атака на Севастополь и мобилизация в России: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

12:08 30.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПилот
Пилот - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Массированная атака ВСУ на Севастополь и крушение военного самолета над городом. Ответ Шойгу на слухи о дополнительной мобилизации в России. Пожар на Новочеркасской ГРЭС и остановка двух энергоблоков. Задержания по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Восстановление Генического порта на Азовском море
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.

Атака на Севастополь

Массированную атаку ВСУ на Севастополь отразили российские военные поздним вечером 23 марта, в результате падения обломков ракет погиб один человек - мужчина 65 лет, четверо получили ранения, в том числе 18-летний подросток, повреждены жилые дома, автотранспорт, газовая труба. В районе Симферопольского шоссе ракета попала в частный дом и не разорвалась.
Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Вчера, 15:33
Куда Зеленский пошлет уволенного Данилова

Крушение военного самолета

28 марта военный самолет упал в море у берегов Севастополя, пилот успел катапультировался, его подобрали специалисты Спасательной службы на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает, сообщал в четверг губернатор Михаил Развожаев. Гражданские объекты не пострадали.
Паводок. Архивное фото
07:45
Крым в июне ожидает дождевой паводок - МЧС

Мобилизация в России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на этой неделе назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации для создания санитарной зоны у Белгородской области. Ранее Владимир Путин не исключил, что из-за атак на приграничные регионы Россия будет вынуждена в какой-то момент создать "санитарную зону" на Украине, которую "будет сложно преодолеть". При этом возможную глубину такой зоны безопасности президент обозначать не стал, назвав эту тему отдельным вопросом.
ЛЭП
09:39
Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена

Пожар на Новочеркасской ГРЭС

25 марта из-за пожара на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС из эксплуатации были временно выведены два энергоблока. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет. Причины возгорания не сообщались.
Ракета Калибр - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
11:38
Сотни взрывов: в городах Украины поражены объекты инфраструктуры

Задержания по делу о теракте в "Крокусе"

Все задержанные по подозрению в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" являются иностранными гражданами, сообщила в минувшую субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк. Миграционные подразделения полиции во взаимодействии с коллегами из ФСБ тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории РФ, устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Вчера, 22:00
ФСБ не допустила теракт в Ставропольском крае

Генический порт на Азовском море

Генический морской торговый порт на Азовском море, который был остановлен еще в 90-е годы, будут восстанавливать, сообщил в среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он напомнил, что Азовское море теперь внутреннее море России, а потому ему требуется разветвленная портовая сеть. Также в планах – строительство новых очистных сооружений на побережье, что необходимо для расширения сети рекреационных заведений — домов отдыха, пансионатов и туристических баз.
Пляж в Крыму (Евпатория)
28 марта, 19:52
В Крыму появятся 18 отелей в двух новых курортах в Евпатории и Саках
 
Топ новостей недели"Крокус Сити Холл"Владимир Зеленский (президент Украины)ГеническКрымНовостиАтаки ВСУ на КрымЧастичная мобилизацияВооруженные силы России
 
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