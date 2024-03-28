https://crimea.ria.ru/20240328/v-more-upal-voennyy-samolet---razvozhaev-1136118283.html

В Севастополе в море упал военный самолет

В Севастополе в море упал военный самолет - РИА Новости Крым, 28.03.2024

В Севастополе в море упал военный самолет

Военный самолет упал в море у берегов Севастополя, пилот успел катапультировался. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T18:25

2024-03-28T18:25

2024-03-28T18:34

севастополь

михаил развожаев

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133822767_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_70a7791fd9d744c33432fc488cfd8220.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Военный самолет упал в море у берегов Севастополя, пилот успел катапультировался. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Глава региона также отметил, что украинские паблики "публикуют много разной информации". Гражданские объекты не пострадали, уточнил он.

https://crimea.ria.ru/20240328/v-sevastopole-budet-gromko-1136092182.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, крым