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В Севастополе в море упал военный самолет
В Севастополе в море упал военный самолет - РИА Новости Крым, 28.03.2024
В Севастополе в море упал военный самолет
Военный самолет упал в море у берегов Севастополя, пилот успел катапультировался. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T18:25
2024-03-28T18:25
2024-03-28T18:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Военный самолет упал в море у берегов Севастополя, пилот успел катапультировался. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Глава региона также отметил, что украинские паблики "публикуют много разной информации". Гражданские объекты не пострадали, уточнил он.
https://crimea.ria.ru/20240328/v-sevastopole-budet-gromko-1136092182.html
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севастополь, михаил развожаев, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, крым
В Севастополе в море упал военный самолет
В Севастополе в море упал военный самолет - Развожаев
18:25 28.03.2024 (обновлено: 18:34 28.03.2024)