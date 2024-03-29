Рейтинг@Mail.ru
В больнице Севастополя умерла девочка – прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240329/v-bolnitse-sevastopolya-umerla-devochka--prokuratura-nachala-proverku-1136136519.html
В больнице Севастополя умерла девочка – прокуратура начала проверку
В больнице Севастополя умерла девочка – прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 29.03.2024
В больнице Севастополя умерла девочка – прокуратура начала проверку
В Севастополе прокуратура начала проверку по факту смерти маленького ребенка в медучреждении. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T15:18
2024-03-29T15:55
прокуратура города севастополя
крымский следком
новости
новости крыма
происшествия
дети
больница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134456867_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9eee1f740436c6b466c161e40b790400.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура начала проверку по факту смерти маленького ребенка в медучреждении. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.Сотрудникам прокуратуры предстоит установить, в полном ли объеме и насколько своевременно маленькому пациенту, который скончался в больнице, была оказана помощь.По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Кроме того, городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств по данному факту следственными органами.Как сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя, со слов родителей 4-летней девочки ребенку вдруг стало плохо, его доставили в горбольницу №5, где после осмотра отпустили. А уже на следующий день малышку госпитализировали в инфекционную больницу, где она скончалась.Следователям предстоит установить все обстоятельства трагедии, изучить качество оказания врачебной помощи ребенку и документацию, также будут проведены необходимые экспертизы.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в местной инфекционной больнице умер ребенок.В прошлом году в больнице поселка Нижнегорский в Крыму умер 14-летний подросток. Проверкой занимались прокуратура и Следком.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский нарколог предстанет перед судом за смерть пациентаВ Крыму 6-летний ребенок проглотил иглу в детском садуВ Севастополе за смерть 8-летнего ребенка больница заплатит штраф 3 млн
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134456867_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_10be0d46ba3bb6b718906bdb5260a247.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура города севастополя, крымский следком, новости, новости крыма, происшествия, дети, больница
В больнице Севастополя умерла девочка – прокуратура начала проверку

По факту смерти ребенка в больнице Севастополя прокуратура проводит проверку

15:18 29.03.2024 (обновлено: 15:55 29.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура начала проверку по факту смерти маленького ребенка в медучреждении. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудникам прокуратуры предстоит установить, в полном ли объеме и насколько своевременно маленькому пациенту, который скончался в больнице, была оказана помощь.

"По предварительной информации девочка 2020 года рождения нуждалась в хирургическом лечении. Она скончалась утром 26 марта 2024 года в ГБУЗС "Городская инфекционная больница". Ранее мать с ребенком обращалась в ГБУЗС "Городская больница № 5 – "Центр охраны здоровья матери и ребенка", – говорится в сообщении.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Кроме того, городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств по данному факту следственными органами.
Как сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя, со слов родителей 4-летней девочки ребенку вдруг стало плохо, его доставили в горбольницу №5, где после осмотра отпустили. А уже на следующий день малышку госпитализировали в инфекционную больницу, где она скончалась.

"По данному факту руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев дал указание незамедлительно возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", – отметили в пресс-службе Следкома.

Следователям предстоит установить все обстоятельства трагедии, изучить качество оказания врачебной помощи ребенку и документацию, также будут проведены необходимые экспертизы.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в местной инфекционной больнице умер ребенок.
В прошлом году в больнице поселка Нижнегорский в Крыму умер 14-летний подросток. Проверкой занимались прокуратура и Следком.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастопольский нарколог предстанет перед судом за смерть пациента
В Крыму 6-летний ребенок проглотил иглу в детском саду
В Севастополе за смерть 8-летнего ребенка больница заплатит штраф 3 млн
Прокуратура города СевастополяКрымский СледкомНовостиНовости КрымаПроисшествиядетиБольница
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:18Система доступа по банковским картам появилась в КФУ
16:07Очередь на Крымском мосту выросла в 2,5 раза за два часа
16:04Следствие просит суд арестовать 9 фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
15:52Потери ВСУ за сутки: почти 800 боевиков и иностранная техника
15:45Ни одному слову Зеленского верить нельзя - Константинов
15:33Куда Зеленский пошлет уволенного Данилова
15:18В больнице Севастополя умерла девочка – прокуратура начала проверку
14:57Иск об энергоблокаде Крыма: кто и на какую сумму может претендовать
14:31Константинов: терроризм – сущность СБУ и режима Зеленского
14:23Групповой удар "Кинжалами" нанесен по объектам энергетики и ПВО Украины
14:15На Крымском мосту начала расти очередь
14:02Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось
13:55Переговоры Киева и Москвы – Песков ответил на заявление Кулебы
13:37В инфекционной больнице Севастополя умер четырехлетний ребенок
13:05В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в "Крокусе"
12:57Ложный донос: жительницу Севастополя осудят за заявление об изнасиловании
12:52В Севастополе проводят учения с применением взрывпакетов
12:31Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпиона
12:16Торговые сети Крыма стабилизируют цены по 30 товарным позициям – Аксенов
11:47Учения со стрельбой проходят в Севастополе
Лента новостейМолния