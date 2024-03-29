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В больнице Севастополя умерла девочка – прокуратура начала проверку
В больнице Севастополя умерла девочка – прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 29.03.2024
В больнице Севастополя умерла девочка – прокуратура начала проверку
В Севастополе прокуратура начала проверку по факту смерти маленького ребенка в медучреждении. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T15:18
2024-03-29T15:18
2024-03-29T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура начала проверку по факту смерти маленького ребенка в медучреждении. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.Сотрудникам прокуратуры предстоит установить, в полном ли объеме и насколько своевременно маленькому пациенту, который скончался в больнице, была оказана помощь.По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Кроме того, городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств по данному факту следственными органами.Как сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя, со слов родителей 4-летней девочки ребенку вдруг стало плохо, его доставили в горбольницу №5, где после осмотра отпустили. А уже на следующий день малышку госпитализировали в инфекционную больницу, где она скончалась.Следователям предстоит установить все обстоятельства трагедии, изучить качество оказания врачебной помощи ребенку и документацию, также будут проведены необходимые экспертизы.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в местной инфекционной больнице умер ребенок.В прошлом году в больнице поселка Нижнегорский в Крыму умер 14-летний подросток. Проверкой занимались прокуратура и Следком.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский нарколог предстанет перед судом за смерть пациентаВ Крыму 6-летний ребенок проглотил иглу в детском садуВ Севастополе за смерть 8-летнего ребенка больница заплатит штраф 3 млн
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прокуратура города севастополя, крымский следком, новости, новости крыма, происшествия, дети, больница
В больнице Севастополя умерла девочка – прокуратура начала проверку
По факту смерти ребенка в больнице Севастополя прокуратура проводит проверку
15:18 29.03.2024 (обновлено: 15:55 29.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура начала проверку по факту смерти маленького ребенка в медучреждении. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудникам прокуратуры предстоит установить, в полном ли объеме и насколько своевременно маленькому пациенту, который скончался в больнице, была оказана помощь.
"По предварительной информации девочка 2020 года рождения нуждалась в хирургическом лечении. Она скончалась утром 26 марта 2024 года в ГБУЗС "Городская инфекционная больница". Ранее мать с ребенком обращалась в ГБУЗС "Городская больница № 5 – "Центр охраны здоровья матери и ребенка", – говорится в сообщении.
По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Кроме того, городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств по данному факту следственными органами.
Как сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя, со слов родителей 4-летней девочки ребенку вдруг стало плохо, его доставили в горбольницу №5, где после осмотра отпустили. А уже на следующий день малышку госпитализировали в инфекционную больницу, где она скончалась.
"По данному факту руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев дал указание незамедлительно возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", – отметили в пресс-службе Следкома.
Следователям предстоит установить все обстоятельства трагедии, изучить качество оказания врачебной помощи ребенку и документацию, также будут проведены необходимые экспертизы.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил,
что в местной инфекционной больнице умер ребенок.
В прошлом году в больнице поселка Нижнегорский в Крыму умер 14-летний подросток
. Проверкой занимались прокуратура и Следком.
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