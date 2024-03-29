https://crimea.ria.ru/20240329/v-bolnitse-sevastopolya-umerla-devochka--prokuratura-nachala-proverku-1136136519.html

В больнице Севастополя умерла девочка – прокуратура начала проверку

В больнице Севастополя умерла девочка – прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 29.03.2024

В больнице Севастополя умерла девочка – прокуратура начала проверку

В Севастополе прокуратура начала проверку по факту смерти маленького ребенка в медучреждении. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T15:18

2024-03-29T15:18

2024-03-29T15:55

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура начала проверку по факту смерти маленького ребенка в медучреждении. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.Сотрудникам прокуратуры предстоит установить, в полном ли объеме и насколько своевременно маленькому пациенту, который скончался в больнице, была оказана помощь.По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Кроме того, городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств по данному факту следственными органами.Как сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя, со слов родителей 4-летней девочки ребенку вдруг стало плохо, его доставили в горбольницу №5, где после осмотра отпустили. А уже на следующий день малышку госпитализировали в инфекционную больницу, где она скончалась.Следователям предстоит установить все обстоятельства трагедии, изучить качество оказания врачебной помощи ребенку и документацию, также будут проведены необходимые экспертизы.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в местной инфекционной больнице умер ребенок.В прошлом году в больнице поселка Нижнегорский в Крыму умер 14-летний подросток. Проверкой занимались прокуратура и Следком.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский нарколог предстанет перед судом за смерть пациентаВ Крыму 6-летний ребенок проглотил иглу в детском садуВ Севастополе за смерть 8-летнего ребенка больница заплатит штраф 3 млн

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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