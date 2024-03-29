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Главные новости Крыма: 29 марта - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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Главные новости Крыма: 29 марта
Главные новости Крыма: 29 марта - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Главные новости Крыма: 29 марта
В инфекционной больнице Севастополя умерла четырехлетняя девочка, в прокуратуре Севастополя взяли на контроль дело о смертельном ДТП с участием троллейбуса. В... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T22:16
2024-03-29T22:16
главное за день
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севастополь
больница
дети
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
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общественный транспорт
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В инфекционной больнице Севастополя умерла четырехлетняя девочка, в прокуратуре Севастополя взяли на контроль дело о смертельном ДТП с участием троллейбуса. В Крыму замедлилась инфляция. В Севастополе определяют сумму ущерба от ракетной атаки ВСУ и готовят земельные участки для бойцов СВО и членов их семей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В больнице Севастополя умерла четырехлетняя девочкаВ прокуратуре Севастополя начали проверку по факту смерти четырехлетней девочки в инфекционной больнице города, сообщили в пресс-службе ведомства.Сотрудникам прокуратуры предстоит установить, в полном ли объеме и насколько своевременно маленькому пациенту была оказана помощь."По предварительной информации, девочка 2020 года рождения нуждалась в хирургическом лечении. Она скончалась утром 26 марта 2024 года в Городской инфекционной больнице". Ранее мать с ребенком обращалась в Городскую больницу № 5 – "Центр охраны здоровья матери и ребенка", – говорится в сообщении.В связи с этим губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал масштабные проверки в медучреждениях города.Смертельное ДТП с троллейбусом в СевастополеПо факту смертельного ДТП с участием троллейбуса в Севастополе открыто уголовное дело. Кроме того, прокуратура проверяет деятельность предприятия "Севэлектроавтотранс", сообщает пресс-служба ведомства.Авария произошла 20 марта. По информации полиции города, 27-летний мужчина выбежал на нерегулируемый пешеходный переход прямо перед троллейбусом. Он погиб на месте.Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ход следствия по делу о ДТП контролирует прокуратура города.Инфляция в Крыму замедлиласьВ феврале инфляция в Крыму замедлилась до 7,2% после 7,5 % в январе, сообщает Банк России. Основной причиной стало расширение предложения некоторых овощей, фруктов и яиц на рынках региона.Так, в феврале замедлился годовой рост цен на бананы и груши, апельсины и вовсе подешевели в годовом выражении. Этому способствовало увеличение объемов импортных поставок. Рост производства тепличной продукции как в регионе, так и в целом по стране, привел к снижению годовых темпов прироста цен на помидоры."На яйца также замедлился годовой рост цен. На рынках в Крыму стало больше яиц благодаря росту объемов местного производства. Еще одна причина такой динамики – договоренности местных властей с розничными сетями и производителями об ограничении торговой наценки на отдельные категории этого товара", – добавили в регуляторе.В Севастополе после ракетной атаки больше всего пострадало два жилых домаБолее всего от ракетного удара по Севастополю, нанесенного 23 марта, пострадали два дома – на улицах Ялтинская и Гранатная. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире канала СТВ."Сильно пострадали два дома: один на Ялтинской, где погиб мужчина, второй на улице Гранатной, там в квартиру на кухне залетел обломок, который пробил стену. Квартира непригодна для проживания. Там будет проведена реконструкция. Дома обследованы, расселение не требуется, с конструктивом все в порядке, но надо делать перекрытия. На Гранатной часть крыши надо будет восстанавливать", – сказал губернатор.Поскольку дом на улице Гранатной старой постройки, власти рассматривают возможность отремонтировать сразу всю крышу, а не только поврежденный участок. В доме на улице Ялтинской уже восстановлено газоснабжение и подручными средствами зашиты повреждения, чтобы до капитального ремонта внутрь не попадала влага.В Севастополе выделят 200 участков для бойцов СВОДля участников специальной военной операции на Украине и членов их семей в городе федерального значения подготовили еще две сотни земельных участков. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."В частности, в районе Лабораторного шоссе будет выделена территория площадью около 8 гектаров, теперь можно нарезать участки и далее мы сможем передавать их участникам СВО и членам семей погибших воинов в соответствии с очередностью. Этот процесс ориентировочно займет три месяца", – написал он в Telegram-канале.Этот вопрос сегодня обсуждали на заседании Правительства Севастополя. Процесс выделения участков занимает время, объяснил губернатор.
https://crimea.ria.ru/20240329/sudokhodstvo-v-chernom-more---lavrov-prokommentiroval-predlozheniya-oon-1136125160.html
https://crimea.ria.ru/20240329/isk-ob-energoblokade-kryma-kto-i-na-kakuyu-summu-mozhet-pretendovat-1136134142.html
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РИА Новости Крым
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96
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Главные новости Крыма: 29 марта

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 29 марта

22:16 29.03.2024
 
© РИА Новости КрымПаллиативное отделение РДКБ и КДХ
Паллиативное отделение РДКБ и КДХ - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В инфекционной больнице Севастополя умерла четырехлетняя девочка, в прокуратуре Севастополя взяли на контроль дело о смертельном ДТП с участием троллейбуса. В Крыму замедлилась инфляция. В Севастополе определяют сумму ущерба от ракетной атаки ВСУ и готовят земельные участки для бойцов СВО и членов их семей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В больнице Севастополя умерла четырехлетняя девочка

В прокуратуре Севастополя начали проверку по факту смерти четырехлетней девочки в инфекционной больнице города, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудникам прокуратуры предстоит установить, в полном ли объеме и насколько своевременно маленькому пациенту была оказана помощь.
"По предварительной информации, девочка 2020 года рождения нуждалась в хирургическом лечении. Она скончалась утром 26 марта 2024 года в Городской инфекционной больнице". Ранее мать с ребенком обращалась в Городскую больницу № 5 – "Центр охраны здоровья матери и ребенка", – говорится в сообщении.
В связи с этим губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал масштабные проверки в медучреждениях города.
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Смертельное ДТП с троллейбусом в Севастополе

По факту смертельного ДТП с участием троллейбуса в Севастополе открыто уголовное дело. Кроме того, прокуратура проверяет деятельность предприятия "Севэлектроавтотранс", сообщает пресс-служба ведомства.
Авария произошла 20 марта. По информации полиции города, 27-летний мужчина выбежал на нерегулируемый пешеходный переход прямо перед троллейбусом. Он погиб на месте.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ход следствия по делу о ДТП контролирует прокуратура города.
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Иск об энергоблокаде Крыма: кто и на какую сумму может претендовать

Инфляция в Крыму замедлилась

В феврале инфляция в Крыму замедлилась до 7,2% после 7,5 % в январе, сообщает Банк России. Основной причиной стало расширение предложения некоторых овощей, фруктов и яиц на рынках региона.
Так, в феврале замедлился годовой рост цен на бананы и груши, апельсины и вовсе подешевели в годовом выражении. Этому способствовало увеличение объемов импортных поставок. Рост производства тепличной продукции как в регионе, так и в целом по стране, привел к снижению годовых темпов прироста цен на помидоры.
"На яйца также замедлился годовой рост цен. На рынках в Крыму стало больше яиц благодаря росту объемов местного производства. Еще одна причина такой динамики – договоренности местных властей с розничными сетями и производителями об ограничении торговой наценки на отдельные категории этого товара", – добавили в регуляторе.
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В Симферополе "ползет" дорога: проезд ограничен

В Севастополе после ракетной атаки больше всего пострадало два жилых дома

Более всего от ракетного удара по Севастополю, нанесенного 23 марта, пострадали два дома – на улицах Ялтинская и Гранатная. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире канала СТВ.
"Сильно пострадали два дома: один на Ялтинской, где погиб мужчина, второй на улице Гранатной, там в квартиру на кухне залетел обломок, который пробил стену. Квартира непригодна для проживания. Там будет проведена реконструкция. Дома обследованы, расселение не требуется, с конструктивом все в порядке, но надо делать перекрытия. На Гранатной часть крыши надо будет восстанавливать", – сказал губернатор.
Поскольку дом на улице Гранатной старой постройки, власти рассматривают возможность отремонтировать сразу всю крышу, а не только поврежденный участок. В доме на улице Ялтинской уже восстановлено газоснабжение и подручными средствами зашиты повреждения, чтобы до капитального ремонта внутрь не попадала влага.
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Ни одному слову Зеленского верить нельзя - Константинов

В Севастополе выделят 200 участков для бойцов СВО

Для участников специальной военной операции на Украине и членов их семей в городе федерального значения подготовили еще две сотни земельных участков. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В частности, в районе Лабораторного шоссе будет выделена территория площадью около 8 гектаров, теперь можно нарезать участки и далее мы сможем передавать их участникам СВО и членам семей погибших воинов в соответствии с очередностью. Этот процесс ориентировочно займет три месяца", – написал он в Telegram-канале.
Этот вопрос сегодня обсуждали на заседании Правительства Севастополя. Процесс выделения участков занимает время, объяснил губернатор.
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