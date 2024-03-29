https://crimea.ria.ru/20240329/glavnye-novosti-kryma-29-marta-1136150192.html

Главные новости Крыма: 29 марта

Главные новости Крыма: 29 марта - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Главные новости Крыма: 29 марта

В инфекционной больнице Севастополя умерла четырехлетняя девочка, в прокуратуре Севастополя взяли на контроль дело о смертельном ДТП с участием троллейбуса. В... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T22:16

2024-03-29T22:16

2024-03-29T22:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В инфекционной больнице Севастополя умерла четырехлетняя девочка, в прокуратуре Севастополя взяли на контроль дело о смертельном ДТП с участием троллейбуса. В Крыму замедлилась инфляция. В Севастополе определяют сумму ущерба от ракетной атаки ВСУ и готовят земельные участки для бойцов СВО и членов их семей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В больнице Севастополя умерла четырехлетняя девочкаВ прокуратуре Севастополя начали проверку по факту смерти четырехлетней девочки в инфекционной больнице города, сообщили в пресс-службе ведомства.Сотрудникам прокуратуры предстоит установить, в полном ли объеме и насколько своевременно маленькому пациенту была оказана помощь."По предварительной информации, девочка 2020 года рождения нуждалась в хирургическом лечении. Она скончалась утром 26 марта 2024 года в Городской инфекционной больнице". Ранее мать с ребенком обращалась в Городскую больницу № 5 – "Центр охраны здоровья матери и ребенка", – говорится в сообщении.В связи с этим губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал масштабные проверки в медучреждениях города.Смертельное ДТП с троллейбусом в СевастополеПо факту смертельного ДТП с участием троллейбуса в Севастополе открыто уголовное дело. Кроме того, прокуратура проверяет деятельность предприятия "Севэлектроавтотранс", сообщает пресс-служба ведомства.Авария произошла 20 марта. По информации полиции города, 27-летний мужчина выбежал на нерегулируемый пешеходный переход прямо перед троллейбусом. Он погиб на месте.Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ход следствия по делу о ДТП контролирует прокуратура города.Инфляция в Крыму замедлиласьВ феврале инфляция в Крыму замедлилась до 7,2% после 7,5 % в январе, сообщает Банк России. Основной причиной стало расширение предложения некоторых овощей, фруктов и яиц на рынках региона.Так, в феврале замедлился годовой рост цен на бананы и груши, апельсины и вовсе подешевели в годовом выражении. Этому способствовало увеличение объемов импортных поставок. Рост производства тепличной продукции как в регионе, так и в целом по стране, привел к снижению годовых темпов прироста цен на помидоры."На яйца также замедлился годовой рост цен. На рынках в Крыму стало больше яиц благодаря росту объемов местного производства. Еще одна причина такой динамики – договоренности местных властей с розничными сетями и производителями об ограничении торговой наценки на отдельные категории этого товара", – добавили в регуляторе.В Севастополе после ракетной атаки больше всего пострадало два жилых домаБолее всего от ракетного удара по Севастополю, нанесенного 23 марта, пострадали два дома – на улицах Ялтинская и Гранатная. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире канала СТВ."Сильно пострадали два дома: один на Ялтинской, где погиб мужчина, второй на улице Гранатной, там в квартиру на кухне залетел обломок, который пробил стену. Квартира непригодна для проживания. Там будет проведена реконструкция. Дома обследованы, расселение не требуется, с конструктивом все в порядке, но надо делать перекрытия. На Гранатной часть крыши надо будет восстанавливать", – сказал губернатор.Поскольку дом на улице Гранатной старой постройки, власти рассматривают возможность отремонтировать сразу всю крышу, а не только поврежденный участок. В доме на улице Ялтинской уже восстановлено газоснабжение и подручными средствами зашиты повреждения, чтобы до капитального ремонта внутрь не попадала влага.В Севастополе выделят 200 участков для бойцов СВОДля участников специальной военной операции на Украине и членов их семей в городе федерального значения подготовили еще две сотни земельных участков. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."В частности, в районе Лабораторного шоссе будет выделена территория площадью около 8 гектаров, теперь можно нарезать участки и далее мы сможем передавать их участникам СВО и членам семей погибших воинов в соответствии с очередностью. Этот процесс ориентировочно займет три месяца", – написал он в Telegram-канале.Этот вопрос сегодня обсуждали на заседании Правительства Севастополя. Процесс выделения участков занимает время, объяснил губернатор.

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https://crimea.ria.ru/20240329/isk-ob-energoblokade-kryma-kto-i-na-kakuyu-summu-mozhet-pretendovat-1136134142.html

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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