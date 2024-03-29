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После смерти ребенка в больницах Севастополя пройдут проверки - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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После смерти ребенка в больницах Севастополя пройдут проверки
После смерти ребенка в больницах Севастополя пройдут проверки - РИА Новости Крым, 29.03.2024
После смерти ребенка в больницах Севастополя пройдут проверки
Губернатор Севастополя пообещал тщательно изучить работу городской инфекционной больницы, Центра здоровья матери и ребенка в больнице №5, а также всех приемных... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T19:47
2024-03-29T19:47
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происшествия
дети
больница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя пообещал тщательно изучить работу городской инфекционной больницы, Центра здоровья матери и ребенка в больнице №5, а также всех приемных отделений в больницах Севастополя. Такое решение было принято после смерти в инфекционной больнице четырехлетней девочки, заявил Развожаев в прямом эфире на канале СТВ.По словам губернатора, в севастопольских медучреждениях надо тщательнее "разводить потоки", чтобы пациенты в критическом состоянии не ожидали приема по нескольку часов.Ранее о том, что в инфекционной больнице Севастополя скончалась девочка четырех лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. Как было установлено, накануне вечером ребенок был на приеме в Центре здоровья матери и ребенка городской больницы № 5.Расследование смерти ребенка находится на контроле в прокуратуре, уголовное дело возбудил Следственный комитет. По предварительным данным, девочке было показано хирургическое лечение, однако врач детского центра после приема отпустил маму с ребенком домой.Губернатор Михаил Развожаев дал поручение директору Департамента здравоохранения Виталию Денисову проанализировать этот случай и сделать организационные выводы по всей цепочке.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за смерть 8-летнего ребенка больница заплатит штраф 3 млнСевастопольский нарколог предстанет перед судом за смерть пациентаВ Крыму 6-летний ребенок проглотил иглу в детском саду
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севастополь, новости, происшествия, дети, больница, скорая помощь, новости крыма
После смерти ребенка в больницах Севастополя пройдут проверки

После смерти 4-летней девочки Развожаев анонсировал проверки в больницах Севастополя

19:47 29.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГеническая районная больница
Геническая районная больница - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя пообещал тщательно изучить работу городской инфекционной больницы, Центра здоровья матери и ребенка в больнице №5, а также всех приемных отделений в больницах Севастополя. Такое решение было принято после смерти в инфекционной больнице четырехлетней девочки, заявил Развожаев в прямом эфире на канале СТВ.

"Это повод еще раз посмотреть на работу прежде всего приемных отделений. Севастопольцы написали много комментариев о том, как это у нас сейчас происходит – это ненормально. Я понимаю, что у нас есть проблемы, связанные с дефицитом кадров, но если прием ведется, то все-таки на регламенты надо смотреть", – сказал он.

По словам губернатора, в севастопольских медучреждениях надо тщательнее "разводить потоки", чтобы пациенты в критическом состоянии не ожидали приема по нескольку часов.

"Дождемся выводов квалифицированного заключения и позиции правоохранительных органов. Ситуация будет тщательно рассмотрена по всей цепочке принятия решений, о действиях врачей будут сделаны выводы, о которых мы публично сообщим", – пообещал Развожаев.

Ранее о том, что в инфекционной больнице Севастополя скончалась девочка четырех лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. Как было установлено, накануне вечером ребенок был на приеме в Центре здоровья матери и ребенка городской больницы № 5.
Расследование смерти ребенка находится на контроле в прокуратуре, уголовное дело возбудил Следственный комитет. По предварительным данным, девочке было показано хирургическое лечение, однако врач детского центра после приема отпустил маму с ребенком домой.
Губернатор Михаил Развожаев дал поручение директору Департамента здравоохранения Виталию Денисову проанализировать этот случай и сделать организационные выводы по всей цепочке.
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СевастопольНовостиПроисшествиядетиБольницаСкорая помощьНовости Крыма
 
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