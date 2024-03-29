https://crimea.ria.ru/20240329/posle-smerti-rebenka-v-bolnitsakh-sevastopolya-proydut-proverki-1136147002.html

После смерти ребенка в больницах Севастополя пройдут проверки

После смерти ребенка в больницах Севастополя пройдут проверки - РИА Новости Крым, 29.03.2024

После смерти ребенка в больницах Севастополя пройдут проверки

Губернатор Севастополя пообещал тщательно изучить работу городской инфекционной больницы, Центра здоровья матери и ребенка в больнице №5, а также всех приемных... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T19:47

2024-03-29T19:47

2024-03-29T19:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя пообещал тщательно изучить работу городской инфекционной больницы, Центра здоровья матери и ребенка в больнице №5, а также всех приемных отделений в больницах Севастополя. Такое решение было принято после смерти в инфекционной больнице четырехлетней девочки, заявил Развожаев в прямом эфире на канале СТВ.По словам губернатора, в севастопольских медучреждениях надо тщательнее "разводить потоки", чтобы пациенты в критическом состоянии не ожидали приема по нескольку часов.Ранее о том, что в инфекционной больнице Севастополя скончалась девочка четырех лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. Как было установлено, накануне вечером ребенок был на приеме в Центре здоровья матери и ребенка городской больницы № 5.Расследование смерти ребенка находится на контроле в прокуратуре, уголовное дело возбудил Следственный комитет. По предварительным данным, девочке было показано хирургическое лечение, однако врач детского центра после приема отпустил маму с ребенком домой.Губернатор Михаил Развожаев дал поручение директору Департамента здравоохранения Виталию Денисову проанализировать этот случай и сделать организационные выводы по всей цепочке.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за смерть 8-летнего ребенка больница заплатит штраф 3 млнСевастопольский нарколог предстанет перед судом за смерть пациентаВ Крыму 6-летний ребенок проглотил иглу в детском саду

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, происшествия, дети, больница, скорая помощь, новости крыма