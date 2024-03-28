https://crimea.ria.ru/20240328/glavnye-novosti-kryma-28-marta-1136122052.html

Главные новости Крыма: 28 марта

Главные новости Крыма: 28 марта - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Главные новости Крыма: 28 марта

На полуострове появятся два новых курорта. Дело об энергоблокаде Крыма будут рассматривать в закрытом режиме. Реконструкция набережной в Коктебеле идет с... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T22:11

2024-03-28T22:11

2024-03-28T22:11

крым

главное за день

новости крыма

сергей аксенов

владимир путин (политик)

строительство

реконструкция

коктебель

севастополь

симферополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136113393_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6d810986fb179d13cb869d46cbe5d99f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. На полуострове появятся два новых курорта. Дело об энергоблокаде Крыма будут рассматривать в закрытом режиме. Реконструкция набережной в Коктебеле идет с опережением графика. Участникам СВО продолжают выдавать земельные участки. В Севастополе внедрят интеллектуальные транспортные системы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Два новых курорта появятся в Крыму"Золотые пески России" и "Крымская ривьера" – два новых курорта появятся в Крыму в Евпаторийском и Сакском регионах. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава Республики Крым Сергей Аксенов на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Проект "Золотые пески России" предполагает строительство 17 отелей 3, 4 и 5 звезд на 4,5 тысячи номеров. Он готов принимать около 1 млн туристов в год. В "Крымская ривьере" будет один отель 4 звезды на 840 номеров.Дело об ущербе от энергоблокады Крыма дошло до судаВ Арбитражном суде Крыма прошло предварительное судебное заседание по делу о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова. Суд удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме. Спикер Госсовета Владимир Константинов заявил, что параллельно юристы занимаются подготовкой типового искового заявления для юридических лиц, которые понесли убытки в результате энергоблокады.В Коктебеле продолжается реконструкция набережнойТо, что по проекту называется реконструкцией набережной Коктебеля, фактически - большое строительство с нуля, стоимостью более 2,3 млрд рублей. Еще 47 млн потратили ранее на проект. Реконструкция набережной стартовала в сентябре. Сейчас подрядчик ведет работы сразу на нескольких участках - демонтаж, устройство ливнестоков, противооползневые укрепления - все с опережением сроков. По двум сторонам набережной - у холма Юнге и в районе Киловой горы - берег полностью разобран: работает 17 единиц тяжелой техники и 47 специалистов.Участникам СВО выделят земельные участкиВ Сакском районе Крыма еще более 670 земельных участков передадут участникам спецоперации. Массив расположен в Штормовском сельском поселении Сакского района, вблизи села Приветное. Площадь каждого участка – 600 квадратных метров. В ближайшее время заявители получат уведомление о назначении им земельного участка.Интеллектуальные транспортные системы в СевастополеСевастополь стал одним из пилотных регионов, где будут внедрены интеллектуальные транспортные системы. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что подобные системы помогают значительно оптимизировать потоки транспорта, управляют светофорами, определяют загруженные или небезопасные участки, где затем тщательно анализируется ситуация и принимаются необходимые меры. Главная цель интеллектуальной транспортной системы – автоматизация процессов управления дорожным движением и, как результат, повышение безопасности на дорогах.

https://crimea.ria.ru/20240328/putin-poruchil-organizovat-bolshe-sezdov-s-trassy-tavrida-1136121230.html

https://crimea.ria.ru/20240328/shveynoe-delo-ottsa-bogdana-kak-krymskiy-svyaschennik-pomogaet-frontu-1136097011.html

https://crimea.ria.ru/20240328/v-more-upal-voennyy-samolet---razvozhaev-1136118283.html

https://crimea.ria.ru/20240328/nachalsya-remont-ekaterininskogo-sada-v-simferopole-chto-izmenitsya-1136117283.html

крым

коктебель

севастополь

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, главное за день, новости крыма, сергей аксенов, владимир путин (политик), строительство, реконструкция, коктебель, севастополь, симферополь