https://crimea.ria.ru/20240328/glavnye-novosti-kryma-28-marta-1136122052.html
Главные новости Крыма: 28 марта
Главные новости Крыма: 28 марта - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Главные новости Крыма: 28 марта
На полуострове появятся два новых курорта. Дело об энергоблокаде Крыма будут рассматривать в закрытом режиме. Реконструкция набережной в Коктебеле идет с... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T22:11
2024-03-28T22:11
2024-03-28T22:11
крым
главное за день
новости крыма
сергей аксенов
владимир путин (политик)
строительство
реконструкция
коктебель
севастополь
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. На полуострове появятся два новых курорта. Дело об энергоблокаде Крыма будут рассматривать в закрытом режиме. Реконструкция набережной в Коктебеле идет с опережением графика. Участникам СВО продолжают выдавать земельные участки. В Севастополе внедрят интеллектуальные транспортные системы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Два новых курорта появятся в Крыму"Золотые пески России" и "Крымская ривьера" – два новых курорта появятся в Крыму в Евпаторийском и Сакском регионах. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава Республики Крым Сергей Аксенов на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Проект "Золотые пески России" предполагает строительство 17 отелей 3, 4 и 5 звезд на 4,5 тысячи номеров. Он готов принимать около 1 млн туристов в год. В "Крымская ривьере" будет один отель 4 звезды на 840 номеров.Дело об ущербе от энергоблокады Крыма дошло до судаВ Арбитражном суде Крыма прошло предварительное судебное заседание по делу о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова. Суд удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме. Спикер Госсовета Владимир Константинов заявил, что параллельно юристы занимаются подготовкой типового искового заявления для юридических лиц, которые понесли убытки в результате энергоблокады.В Коктебеле продолжается реконструкция набережнойТо, что по проекту называется реконструкцией набережной Коктебеля, фактически - большое строительство с нуля, стоимостью более 2,3 млрд рублей. Еще 47 млн потратили ранее на проект. Реконструкция набережной стартовала в сентябре. Сейчас подрядчик ведет работы сразу на нескольких участках - демонтаж, устройство ливнестоков, противооползневые укрепления - все с опережением сроков. По двум сторонам набережной - у холма Юнге и в районе Киловой горы - берег полностью разобран: работает 17 единиц тяжелой техники и 47 специалистов.Участникам СВО выделят земельные участкиВ Сакском районе Крыма еще более 670 земельных участков передадут участникам спецоперации. Массив расположен в Штормовском сельском поселении Сакского района, вблизи села Приветное. Площадь каждого участка – 600 квадратных метров. В ближайшее время заявители получат уведомление о назначении им земельного участка.Интеллектуальные транспортные системы в СевастополеСевастополь стал одним из пилотных регионов, где будут внедрены интеллектуальные транспортные системы. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что подобные системы помогают значительно оптимизировать потоки транспорта, управляют светофорами, определяют загруженные или небезопасные участки, где затем тщательно анализируется ситуация и принимаются необходимые меры. Главная цель интеллектуальной транспортной системы – автоматизация процессов управления дорожным движением и, как результат, повышение безопасности на дорогах.
https://crimea.ria.ru/20240328/putin-poruchil-organizovat-bolshe-sezdov-s-trassy-tavrida-1136121230.html
https://crimea.ria.ru/20240328/shveynoe-delo-ottsa-bogdana-kak-krymskiy-svyaschennik-pomogaet-frontu-1136097011.html
https://crimea.ria.ru/20240328/v-more-upal-voennyy-samolet---razvozhaev-1136118283.html
https://crimea.ria.ru/20240328/nachalsya-remont-ekaterininskogo-sada-v-simferopole-chto-izmenitsya-1136117283.html
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крым, главное за день, новости крыма, сергей аксенов, владимир путин (политик), строительство, реконструкция, коктебель, севастополь, симферополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. На полуострове появятся два новых курорта. Дело об энергоблокаде Крыма будут рассматривать в закрытом режиме. Реконструкция набережной в Коктебеле идет с опережением графика. Участникам СВО продолжают выдавать земельные участки. В Севастополе внедрят интеллектуальные транспортные системы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Два новых курорта появятся в Крыму
"Золотые пески России" и "Крымская ривьера" – два новых курорта появятся в Крыму
в Евпаторийском и Сакском регионах. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава Республики Крым Сергей Аксенов на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Проект "Золотые пески России" предполагает строительство 17 отелей 3, 4 и 5 звезд на 4,5 тысячи номеров. Он готов принимать около 1 млн туристов в год. В "Крымская ривьере" будет один отель 4 звезды на 840 номеров.
Дело об ущербе от энергоблокады Крыма дошло до суда
В Арбитражном суде Крыма прошло
предварительное судебное заседание по делу о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова. Суд удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме. Спикер Госсовета Владимир Константинов заявил, что параллельно юристы занимаются подготовкой типового искового заявления для юридических лиц, которые понесли убытки в результате энергоблокады.
В Коктебеле продолжается реконструкция набережной
То, что по проекту называется реконструкцией набережной Коктебеля, фактически - большое строительство с нуля, стоимостью более 2,3 млрд рублей. Еще 47 млн потратили ранее на проект. Реконструкция набережной стартовала в сентябре. Сейчас подрядчик ведет работы
сразу на нескольких участках - демонтаж, устройство ливнестоков, противооползневые укрепления - все с опережением сроков. По двум сторонам набережной - у холма Юнге и в районе Киловой горы - берег полностью разобран: работает 17 единиц тяжелой техники и 47 специалистов.
Участникам СВО выделят земельные участки
В Сакском районе Крыма еще более 670 земельных участков передадут
участникам спецоперации. Массив расположен в Штормовском сельском поселении Сакского района, вблизи села Приветное. Площадь каждого участка – 600 квадратных метров. В ближайшее время заявители получат уведомление о назначении им земельного участка.
Интеллектуальные транспортные системы в Севастополе
Севастополь стал одним из пилотных регионов, где будут внедрены
интеллектуальные транспортные системы. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что подобные системы помогают значительно оптимизировать потоки транспорта, управляют светофорами, определяют загруженные или небезопасные участки, где затем тщательно анализируется ситуация и принимаются необходимые меры. Главная цель интеллектуальной транспортной системы – автоматизация процессов управления дорожным движением и, как результат, повышение безопасности на дорогах.