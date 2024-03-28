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Ассоциация друзей Крыма призывает ЕС активизировать выступления за мир - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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Ассоциация друзей Крыма призывает ЕС активизировать выступления за мир
Ассоциация друзей Крыма призывает ЕС активизировать выступления за мир - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Ассоциация друзей Крыма призывает ЕС активизировать выступления за мир
Народам и организациям Европейского Союза необходимо активизировать усилия для налаживания мира и диалога посредством народной дипломатии, в этом убеждены члены РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T08:24
2024-03-28T08:24
международная ассоциация друзей крыма
европейский союз (ес)
европа
общество
народная дипломатия
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Народам и организациям Европейского Союза необходимо активизировать усилия для налаживания мира и диалога посредством народной дипломатии, в этом убеждены члены Международной ассоциации друзей Крыма (IAFC). Об этом говорится в обращении IAFC, передает РИА Новости.По их словам, присоединение европейских лидеров к воинственной риторике и сопутствующая милитаризация европейской экономики ставят под угрозу перспективы мира и сотрудничества между народами Европейского Союза и Российской Федерации. "Как представители клубов Международной ассоциации друзей Крыма в своих странах, мы выражаем глубокое беспокойство и категорическое несогласие с резолюциями, принятыми главами государств Европейского союза на недавнем саммите в Брюсселе (20-21 марта 2024 года)", - говорится в тексте.В обращении также подчеркивается, что население стран ЕС сталкивается с серьезными экономическими проблемами, в том числе, распространяется бедность. Однако евроатлантические страны и их руководство, которые действуют под эгидой НАТО и Вашингтона, "продолжают свою политику иррациональной эскалации военных конфликтов по всему миру".По мнению членов ассоциации, ни Европейский Союз, ни Европа в целом не выигрывают, участвуя в "безрассудных военных авантюрах, в которых нет победителей". Более того, европейские народы уже "несли значительные потери в противостоянии угрозам нацизма и фашизма, особенно в бурном XX веке"."Мы решительно отвергаем любую перспективу повторения такого страшного опыта и выступаем за мирное урегулирование конфликтов", - акцентируется в документе.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о КрымеГреки Мариуполя создали региональную национально-культурную автономию
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международная ассоциация друзей крыма, европейский союз (ес), европа, общество, народная дипломатия, новости, в мире
Ассоциация друзей Крыма призывает ЕС активизировать выступления за мир

Ассоциация друзей Крыма призывает людей в ЕС активнее выступать за мир

08:24 28.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы
Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Народам и организациям Европейского Союза необходимо активизировать усилия для налаживания мира и диалога посредством народной дипломатии, в этом убеждены члены Международной ассоциации друзей Крыма (IAFC). Об этом говорится в обращении IAFC, передает РИА Новости.
По их словам, присоединение европейских лидеров к воинственной риторике и сопутствующая милитаризация европейской экономики ставят под угрозу перспективы мира и сотрудничества между народами Европейского Союза и Российской Федерации.
"Как представители клубов Международной ассоциации друзей Крыма в своих странах, мы выражаем глубокое беспокойство и категорическое несогласие с резолюциями, принятыми главами государств Европейского союза на недавнем саммите в Брюсселе (20-21 марта 2024 года)", - говорится в тексте.
В обращении также подчеркивается, что население стран ЕС сталкивается с серьезными экономическими проблемами, в том числе, распространяется бедность. Однако евроатлантические страны и их руководство, которые действуют под эгидой НАТО и Вашингтона, "продолжают свою политику иррациональной эскалации военных конфликтов по всему миру".
"Мы, участники клубов Международной ассоциации друзей Крыма, призываем всех людей и организации, выступающие за мир, социальный прогресс, культурное обогащение и политическое сотрудничество в Европейском союзе, активизировать усилия по продвижению мира и диалога посредством публичной и народной дипломатии", - подчеркивается в обращении.
По мнению членов ассоциации, ни Европейский Союз, ни Европа в целом не выигрывают, участвуя в "безрассудных военных авантюрах, в которых нет победителей". Более того, европейские народы уже "несли значительные потери в противостоянии угрозам нацизма и фашизма, особенно в бурном XX веке".
"Мы решительно отвергаем любую перспективу повторения такого страшного опыта и выступаем за мирное урегулирование конфликтов", - акцентируется в документе.
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Международная ассоциация друзей КрымаЕвропейский Союз (ЕС)ЕвропаОбществоНародная дипломатияНовостиВ мире
 
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