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Как работает Керченская переправа в среду
Как работает Керченская переправа в среду - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Как работает Керченская переправа в среду
Паромная переправа через Керченский пролив в среду работает по фактической погоде. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T08:17
2024-03-27T08:17
2024-03-27T08:17
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Паромная переправа через Керченский пролив в среду работает по фактической погоде. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Уточняется, что относительная влажность воздуха составляет 71-94%, волнение в море легкое, высота волн до одного метра, количество осадков - 3,2 мм, видимость 100%.Всего с начала работы Керченской переправы через пролив перевезено 467 184 пассажира и 273 522 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 7 968 рейсов, в том числе 14 за последние сутки.В настоящее время посредством паромной переправы перевозят грузовики с товарами первой необходимости, срочными и скоропортящимися грузами. По морскому пути переправляют также пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за шторма в Сочи самолеты уходят на запасные аэродромыЦиклон отступает: чего ждать от погоды в Крыму в средуШтормовое в Крыму - спасатели дежурят в местах возможных подтоплений
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, морской транспорт, логистика, порт кавказ, порт крым, новости крыма, росморречфлот
Как работает Керченская переправа в среду
Керченская паромная переправа работает по фактической погоде
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Паромная переправа через Керченский пролив в среду работает по фактической погоде. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 27 марта температура воздуха +7 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, скорость 4-6 м/с, с порывами 9 м/с", – сказано в сообщении.
Уточняется, что относительная влажность воздуха составляет 71-94%, волнение в море легкое, высота волн до одного метра, количество осадков - 3,2 мм, видимость 100%.
Всего с начала работы Керченской переправы через пролив перевезено 467 184 пассажира и 273 522 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 7 968 рейсов, в том числе 14 за последние сутки.
В настоящее время посредством паромной переправы перевозят грузовики с товарами первой необходимости, срочными и скоропортящимися грузами. По морскому пути переправляют также пассажирские автобусы.
Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
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