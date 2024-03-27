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Как работает Керченская переправа в среду

Как работает Керченская переправа в среду - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Как работает Керченская переправа в среду

Паромная переправа через Керченский пролив в среду работает по фактической погоде. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T08:17

2024-03-27T08:17

2024-03-27T08:17

ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

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росморречфлот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Паромная переправа через Керченский пролив в среду работает по фактической погоде. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Уточняется, что относительная влажность воздуха составляет 71-94%, волнение в море легкое, высота волн до одного метра, количество осадков - 3,2 мм, видимость 100%.Всего с начала работы Керченской переправы через пролив перевезено 467 184 пассажира и 273 522 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 7 968 рейсов, в том числе 14 за последние сутки.В настоящее время посредством паромной переправы перевозят грузовики с товарами первой необходимости, срочными и скоропортящимися грузами. По морскому пути переправляют также пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за шторма в Сочи самолеты уходят на запасные аэродромыЦиклон отступает: чего ждать от погоды в Крыму в средуШтормовое в Крыму - спасатели дежурят в местах возможных подтоплений

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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