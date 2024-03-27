https://crimea.ria.ru/20240327/tsiklon-otstupaet-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-sredu-1135907037.html

Циклон отступает: чего ждать от погоды в Крыму в среду

Циклон отступает: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Циклон отступает: чего ждать от погоды в Крыму в среду

В среду характер погоды в Крыму будет определяться тыловой частью циклона. Ночью местами небольшой дождь, в горах мокрый снег, днем без осадков. Ночью и утром в РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T00:01

2024-03-27T00:01

2024-03-27T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В среду характер погоды в Крыму будет определяться тыловой частью циклона. Ночью местами небольшой дождь, в горах мокрый снег, днем без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северо-западный 8-13 м/с, днем южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +13...+15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +12...+14 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240324/ot-oblozhnykh-dozhdey-do-22-prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-ot-fobos-1135933807.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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