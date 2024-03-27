https://crimea.ria.ru/20240327/tsiklon-otstupaet-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-sredu-1135907037.html
Циклон отступает: чего ждать от погоды в Крыму в среду
Циклон отступает: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Циклон отступает: чего ждать от погоды в Крыму в среду
В среду характер погоды в Крыму будет определяться тыловой частью циклона. Ночью местами небольшой дождь, в горах мокрый снег, днем без осадков. Ночью и утром в РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T00:01
2024-03-27T00:01
2024-03-27T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В среду характер погоды в Крыму будет определяться тыловой частью циклона. Ночью местами небольшой дождь, в горах мокрый снег, днем без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северо-западный 8-13 м/с, днем южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +13...+15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +12...+14 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240324/ot-oblozhnykh-dozhdey-do-22-prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-ot-fobos-1135933807.html
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Циклон отступает: чего ждать от погоды в Крыму в среду
В Крыму в среду местами небольшой дождь и мокрый снег в горах
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В среду характер погоды в Крыму будет определяться тыловой частью циклона. Ночью местами небольшой дождь, в горах мокрый снег, днем без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью северо-западный 8-13м/с, местами до 17 м/с, днем южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, в горах 0…-2, днем +10…+15 градусов, в горах +3…+8", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северо-западный 8-13 м/с, днем южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +13...+15 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +12...+14 градусов.