Рейтинг@Mail.ru
Циклон отступает: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240327/tsiklon-otstupaet-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-sredu-1135907037.html
Циклон отступает: чего ждать от погоды в Крыму в среду
Циклон отступает: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Циклон отступает: чего ждать от погоды в Крыму в среду
В среду характер погоды в Крыму будет определяться тыловой частью циклона. Ночью местами небольшой дождь, в горах мокрый снег, днем без осадков. Ночью и утром в РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T00:01
2024-03-27T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/15/1135885001_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3831b95ba7440d83676765bbf0a9ddac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В среду характер погоды в Крыму будет определяться тыловой частью циклона. Ночью местами небольшой дождь, в горах мокрый снег, днем без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северо-западный 8-13 м/с, днем южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +13...+15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +12...+14 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240324/ot-oblozhnykh-dozhdey-do-22-prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-ot-fobos-1135933807.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/15/1135885001_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_11470d957d8a470aa2cb25b0264b78b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Циклон отступает: чего ждать от погоды в Крыму в среду

В Крыму в среду местами небольшой дождь и мокрый снег в горах

00:01 27.03.2024
 
© РИА Новости КрымВесна в Крыму
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В среду характер погоды в Крыму будет определяться тыловой частью циклона. Ночью местами небольшой дождь, в горах мокрый снег, днем без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью северо-западный 8-13м/с, местами до 17 м/с, днем южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, в горах 0…-2, днем +10…+15 градусов, в горах +3…+8", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северо-западный 8-13 м/с, днем южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +13...+15 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +12...+14 градусов.
Солнце в тучах - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
24 марта, 18:38Радио "Спутник в Крыму"
От обложных дождей до +22: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Циклон отступает: чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 27 марта
22:45Главные новости Крыма: 26 марта
22:24Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сброса сточных вод в реку Кубань
22:12Главное за день: 26 марта
21:50Где в среду перекроют движение в Симферополе из-за обрезки деревьев
21:15Два года за три удара сковородкой: в Севастополе задержали мужчину
20:51МЧС опубликовало обновленный список погибших в "Крокусе"
20:42На восстановление электроснабжения Харькова понадобится до 2 недель
20:32Сотрудники "Крокус Сити Холла" награждены медалями за спасение людей
20:22В Феодосии перекроют движение на улице Федько - назван новый срок
19:51Украина потеряла 50% генерации электроэнергии – ДТЭК
19:31Показания по делу о теракте в "Крокусе" подтвердили украинский след
19:19Династия медиков из Керчи: со своими очень сложно ходить в операционную
18:55Айвазян: российским атлетам не стоит ехать на Олимпийские игры в Париж
18:21УЕФА просят допустить клубы из Крыма к участию в Лиге конференций
18:12Более 120 зданий повреждены в результате атаки ВСУ на Севастополь
17:58В трагические периоды значение культуры возрастает еще больше – Путин
17:50Пять человек погибли и трое травмированы на пожарах в Севастополе
17:28В Судаке разрушается набережная – когда приступят к ремонту
Лента новостейМолния