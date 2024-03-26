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Следователи тщательно устанавливают детали теракта в "Крокусе" – Путин - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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Следователи тщательно устанавливают детали теракта в "Крокусе" – Путин
Следователи тщательно устанавливают детали теракта в "Крокусе" – Путин - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Следователи тщательно устанавливают детали теракта в "Крокусе" – Путин
Следователи тщательно устанавливают все обстоятельства теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", выясняют степень вины каждого участника. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T13:55
2024-03-26T14:04
владимир путин (политик)
"крокус сити холл"
россия
новости
теракт
терроризм
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Следователи тщательно устанавливают все обстоятельства теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", выясняют степень вины каждого участника. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Президент добавил, что рассчитывает на то, что прокуроры в рамках своих полномочий, в том числе при предъявлении государственного обвинения и судебного процесса, сделают все необходимое, чтобы преступники понесли справедливое наказание, как того и требует российский закон.Все о трагедии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке &gt;&gt;Теракт в "крокус Сити Холле"Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.Читайте также на РИА Новости Крым:"Стреляют, бежим": крымчанка рассказала о трагедии в "Крокус Сити Холл"Шклярский выразил соболезнования близким жертв теракта в "Крокусе"В "Крокусе" во время теракта погиб житель Крыма
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владимир путин (политик), "крокус сити холл", россия, новости, теракт, терроризм
Следователи тщательно устанавливают детали теракта в "Крокусе" – Путин

Путин: следствие тщательно устанавливает детали теракта и выясняет степень вины участников

13:55 26.03.2024 (обновлено: 14:04 26.03.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Следователи тщательно устанавливают все обстоятельства теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", выясняют степень вины каждого участника. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления, выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов. Свои вопросы отрабатывают органы Федеральной службы безопасности других специальных служб при координации Национального антитеррористического комитета", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.
Президент добавил, что рассчитывает на то, что прокуроры в рамках своих полномочий, в том числе при предъявлении государственного обвинения и судебного процесса, сделают все необходимое, чтобы преступники понесли справедливое наказание, как того и требует российский закон.
Все о трагедии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>

Теракт в "крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.
Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.
По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.
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Владимир Путин (политик)"Крокус Сити Холл"РоссияНовостиТерактТерроризм
 
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