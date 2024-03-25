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В Симферополе в понедельник ограничат движение и подачу электроэнергии

В Симферополе в понедельник ограничат движение и подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 25.03.2024

В Симферополе в понедельник ограничат движение и подачу электроэнергии

В связи с обрезкой зеленых насаждений в Симферополе в понедельник будет ограничено движение в центре города и подача электроэнергии на одной из улиц. Об этом... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T06:43

2024-03-25T06:43

2024-03-25T06:43

симферополь

новости крыма

крым

администрация симферополя

благоустройство

обрезка деревьев в симферополе

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В связи с обрезкой зеленых насаждений в Симферополе в понедельник будет ограничено движение в центре города и подача электроэнергии на одной из улиц. Об этом сказано в сообщении Telegram-канала городской администрации.Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.Также в городской администрации предупредили о временном ограничении электроснабжения в связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений."С 07:30 до 00:00 часов 25.03.2024 будет ограничена подача электроэнергии на участке проспекта Победы 114-118", – сказано в сообщении.Весеннюю обрезку деревьев в крымской столице начали 20 марта. В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев, уточняют в администрации. Закончить его планируют до 15 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Многочисленные нарушения: кто ответит за обрезку деревьев в СимферополеВ Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийныеПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новости крыма, крым, администрация симферополя, благоустройство, обрезка деревьев в симферополе, городская среда