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В Симферополе в понедельник ограничат движение и подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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В Симферополе в понедельник ограничат движение и подачу электроэнергии
В Симферополе в понедельник ограничат движение и подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 25.03.2024
В Симферополе в понедельник ограничат движение и подачу электроэнергии
В связи с обрезкой зеленых насаждений в Симферополе в понедельник будет ограничено движение в центре города и подача электроэнергии на одной из улиц. Об этом... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T06:43
2024-03-25T06:43
симферополь
новости крыма
крым
администрация симферополя
благоустройство
обрезка деревьев в симферополе
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В связи с обрезкой зеленых насаждений в Симферополе в понедельник будет ограничено движение в центре города и подача электроэнергии на одной из улиц. Об этом сказано в сообщении Telegram-канала городской администрации.Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.Также в городской администрации предупредили о временном ограничении электроснабжения в связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений."С 07:30 до 00:00 часов 25.03.2024 будет ограничена подача электроэнергии на участке проспекта Победы 114-118", – сказано в сообщении.Весеннюю обрезку деревьев в крымской столице начали 20 марта. В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев, уточняют в администрации. Закончить его планируют до 15 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Многочисленные нарушения: кто ответит за обрезку деревьев в СимферополеВ Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийныеПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму
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РИА Новости Крым
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симферополь, новости крыма, крым, администрация симферополя, благоустройство, обрезка деревьев в симферополе, городская среда
В Симферополе в понедельник ограничат движение и подачу электроэнергии

В Симферополе ограничат движение транспорта и подачу электроэнергии из-за обрезки деревьев

06:43 25.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбрезка деревьев
Обрезка деревьев - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В связи с обрезкой зеленых насаждений в Симферополе в понедельник будет ограничено движение в центре города и подача электроэнергии на одной из улиц. Об этом сказано в сообщении Telegram-канала городской администрации.
"В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07:30 до 00:00 часов 25.03.2024 будет ограничено движение на участке улицы Крейзера (от ул. Калинина до ул. Эскадронная)", – сказано в сообщении.
© Пресс-служба администрации СимферополяВ центре Симферополя перекроют движение
В центре Симферополя перекроют движение
© Пресс-служба администрации Симферополя
В центре Симферополя перекроют движение
Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.
Также в городской администрации предупредили о временном ограничении электроснабжения в связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений.
"С 07:30 до 00:00 часов 25.03.2024 будет ограничена подача электроэнергии на участке проспекта Победы 114-118", – сказано в сообщении.
© Пресс-служба администрации СимферополяВ Симферополе в понедельник ограничат подачу электроэнергии
В Симферополе в понедельник ограничат подачу электроэнергии
© Пресс-служба администрации Симферополя
В Симферополе в понедельник ограничат подачу электроэнергии
Весеннюю обрезку деревьев в крымской столице начали 20 марта. В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев, уточняют в администрации. Закончить его планируют до 15 апреля.
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СимферопольНовости КрымаКрымАдминистрация СимферополяБлагоустройствоОбрезка деревьев в СимферополеГородская среда
 
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