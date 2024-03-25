В Симферополе в понедельник ограничат движение и подачу электроэнергии
В Симферополе ограничат движение транспорта и подачу электроэнергии из-за обрезки деревьев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбрезка деревьев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В связи с обрезкой зеленых насаждений в Симферополе в понедельник будет ограничено движение в центре города и подача электроэнергии на одной из улиц. Об этом сказано в сообщении Telegram-канала городской администрации.
"В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07:30 до 00:00 часов 25.03.2024 будет ограничено движение на участке улицы Крейзера (от ул. Калинина до ул. Эскадронная)", – сказано в сообщении.
© Пресс-служба администрации СимферополяВ центре Симферополя перекроют движение
© Пресс-служба администрации Симферополя
В центре Симферополя перекроют движение
Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.
Также в городской администрации предупредили о временном ограничении электроснабжения в связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений.
"С 07:30 до 00:00 часов 25.03.2024 будет ограничена подача электроэнергии на участке проспекта Победы 114-118", – сказано в сообщении.
© Пресс-служба администрации СимферополяВ Симферополе в понедельник ограничат подачу электроэнергии
© Пресс-служба администрации Симферополя
В Симферополе в понедельник ограничат подачу электроэнергии
Весеннюю обрезку деревьев в крымской столице начали 20 марта. В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев, уточняют в администрации. Закончить его планируют до 15 апреля.
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