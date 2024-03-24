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В центре Симферополя на сутки перекроют две улицы: даты и причина - РИА Новости Крым, 24.03.2024
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В центре Симферополя на сутки перекроют две улицы: даты и причина
В центре Симферополя на сутки перекроют две улицы: даты и причина - РИА Новости Крым, 24.03.2024
В центре Симферополя на сутки перекроют две улицы: даты и причина
Движение всех видов транспорта будет ограничено на улицах Шполянской и Дзержинского в центре Симферополя из-за дорожных работ. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Движение всех видов транспорта будет ограничено на улицах Шполянской и Дзержинского в центре Симферополя из-за дорожных работ. Об этом предупредили в администрации крымской столицы.Кроме того, с 6 утра 26 марта года до 6 утра 27 марта будет ограничено движение транспорта по улице Дзержинского. Ограничение вводится в связи с проведением работ по укладке верхнего слоя асфальтобетона.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт дорог в Симферополе: что сделают в этом годуМассовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужноВ Симферополе отремонтируют улицу Севастопольскую: когда начнут работы
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news.crimea@rian.ru
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симферополь, новости крыма, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, городская среда, транспорт, логистика, благоустройство
В центре Симферополя на сутки перекроют две улицы: даты и причина

Две улицы в центре Симферополя на сутки закроют для проезда из-за дорожных работ

20:02 24.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонтные дорожные работы в Симферополе
Ремонтные дорожные работы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Движение всех видов транспорта будет ограничено на улицах Шполянской и Дзержинского в центре Симферополя из-за дорожных работ. Об этом предупредили в администрации крымской столицы.
"В связи с проведением работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с 6 утра понедельника 25 марта до 6 утра вторника 26 марта будет ограничено движение транспорта по улице Шполянской", – сказано в сообщении.
© Пресс-служба администрации СимферополяВ центре Симферополя на сутки перекроют две улицы
В центре Симферополя на сутки перекроют две улицы
© Пресс-служба администрации Симферополя
В центре Симферополя на сутки перекроют две улицы
Кроме того, с 6 утра 26 марта года до 6 утра 27 марта будет ограничено движение транспорта по улице Дзержинского. Ограничение вводится в связи с проведением работ по укладке верхнего слоя асфальтобетона.
© Пресс-служба администрации СимферополяВ центре Симферополя на сутки перекроют две улицы
В центре Симферополя на сутки перекроют две улицы
© Пресс-служба администрации Симферополя
В центре Симферополя на сутки перекроют две улицы
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