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В центре Симферополя на сутки перекроют две улицы: даты и причина

В центре Симферополя на сутки перекроют две улицы: даты и причина - РИА Новости Крым, 24.03.2024

В центре Симферополя на сутки перекроют две улицы: даты и причина

Движение всех видов транспорта будет ограничено на улицах Шполянской и Дзержинского в центре Симферополя из-за дорожных работ. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T20:02

2024-03-24T20:02

2024-03-24T20:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Движение всех видов транспорта будет ограничено на улицах Шполянской и Дзержинского в центре Симферополя из-за дорожных работ. Об этом предупредили в администрации крымской столицы.Кроме того, с 6 утра 26 марта года до 6 утра 27 марта будет ограничено движение транспорта по улице Дзержинского. Ограничение вводится в связи с проведением работ по укладке верхнего слоя асфальтобетона.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт дорог в Симферополе: что сделают в этом годуМассовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужноВ Симферополе отремонтируют улицу Севастопольскую: когда начнут работы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новости крыма, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, городская среда, транспорт, логистика, благоустройство