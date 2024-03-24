https://crimea.ria.ru/20240324/v-simferopole-k-letu-podklyuchat-bolee-1000-kamer-videonablyudeniya-1135933690.html
В Симферополе к лету подключат более 1000 камер видеонаблюдения
В Симферополе к лету подключат более 1000 камер видеонаблюдения - РИА Новости Крым, 24.03.2024
В Симферополе к лету подключат более 1000 камер видеонаблюдения
В Симферополе до конца весны к Единой дежурной диспетчерской службе подключат более 1000 камер и их установка продолжится. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T19:28
2024-03-24T19:28
2024-03-24T19:28
радио "спутник в крыму"
симферополь
михаил афанасьев
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городская среда
транспорт
дорожное движение
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Михаил Афанасьев: в Симферополе до конца весны к Единой дежурной диспетчерской службе подключат более 1000 камер
Михаил Афанасьев: в Симферополе до конца весны к Единой дежурной диспетчерской службе подключат более 1000 камер
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе до конца весны к Единой дежурной диспетчерской службе подключат более 1000 камер и их установка продолжится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.По его словам, работа в этом направлении ведется очень активно вместе с правоохранителями, и число камер будет увеличиваться."Здесь мы работаем в плотной коммуникации с нашими правоохранительными органами, которые обладают информацией относительно локаций, где правонарушения совершаются, где есть потребность в установке систем видеонаблюдения. Мы полагаемся на их компетентное мнение и стараемся отработать эти вопросы максимально быстро", – заключил глава города.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" Афанасьев сообщил, когда на дорогах Симферополя появятся "зеленые волны" для транспорта.А начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев предупредил, что на крымские дороги вернутся треноги и парконы. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько камер наблюдения установлено на крымских дорогах Где в Крыму работают передвижные дорожные камерыСколько штрафов получили крымские водители за езду без ремня безопасности
https://crimea.ria.ru/20230809/v-rf-khotyat-vernut-ponyatie-srednyaya-skorost-i-shtrafy-za-ee-prevyshenie-1130512993.html
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симферополь, михаил афанасьев, новости крыма, городская среда, транспорт, дорожное движение
В Симферополе к лету подключат более 1000 камер видеонаблюдения
Более 1000 камер видеонаблюдения заработают к лету в Симферополе