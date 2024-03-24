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В Симферополе к лету подключат более 1000 камер видеонаблюдения - РИА Новости Крым, 24.03.2024
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В Симферополе к лету подключат более 1000 камер видеонаблюдения
В Симферополе к лету подключат более 1000 камер видеонаблюдения - РИА Новости Крым, 24.03.2024
В Симферополе к лету подключат более 1000 камер видеонаблюдения
В Симферополе до конца весны к Единой дежурной диспетчерской службе подключат более 1000 камер и их установка продолжится. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T19:28
2024-03-24T19:28
радио "спутник в крыму"
симферополь
михаил афанасьев
новости крыма
городская среда
транспорт
дорожное движение
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Михаил Афанасьев: в Симферополе до конца весны к Единой дежурной диспетчерской службе подключат более 1000 камер
Михаил Афанасьев: в Симферополе до конца весны к Единой дежурной диспетчерской службе подключат более 1000 камер
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе до конца весны к Единой дежурной диспетчерской службе подключат более 1000 камер и их установка продолжится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.По его словам, работа в этом направлении ведется очень активно вместе с правоохранителями, и число камер будет увеличиваться."Здесь мы работаем в плотной коммуникации с нашими правоохранительными органами, которые обладают информацией относительно локаций, где правонарушения совершаются, где есть потребность в установке систем видеонаблюдения. Мы полагаемся на их компетентное мнение и стараемся отработать эти вопросы максимально быстро", – заключил глава города.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" Афанасьев сообщил, когда на дорогах Симферополя появятся "зеленые волны" для транспорта.А начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев предупредил, что на крымские дороги вернутся треноги и парконы. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько камер наблюдения установлено на крымских дорогах Где в Крыму работают передвижные дорожные камерыСколько штрафов получили крымские водители за езду без ремня безопасности
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симферополь, михаил афанасьев, новости крыма, городская среда, транспорт, дорожное движение
В Симферополе к лету подключат более 1000 камер видеонаблюдения

Более 1000 камер видеонаблюдения заработают к лету в Симферополе

19:28 24.03.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе до конца весны к Единой дежурной диспетчерской службе подключат более 1000 камер и их установка продолжится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.
Михаил Афанасьев: в Симферополе до конца весны к Единой дежурной диспетчерской службе подключат более 1000 камер
19:28
"Планируем, что к июню будет более 1000 камер в городе заведено на наш ЕДДС с сохранением данных в течение месяца. Все общественные территории мы туда в первую очередь завязываем, все придомовые территории также, на которых установлено видеонаблюдение", – сказал Афанасьев.
По его словам, работа в этом направлении ведется очень активно вместе с правоохранителями, и число камер будет увеличиваться.
"Здесь мы работаем в плотной коммуникации с нашими правоохранительными органами, которые обладают информацией относительно локаций, где правонарушения совершаются, где есть потребность в установке систем видеонаблюдения. Мы полагаемся на их компетентное мнение и стараемся отработать эти вопросы максимально быстро", – заключил глава города.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" Афанасьев сообщил, когда на дорогах Симферополя появятся "зеленые волны" для транспорта.
А начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев предупредил, что на крымские дороги вернутся треноги и парконы.
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Радио "Спутник в Крыму"СимферопольМихаил АфанасьевНовости КрымаГородская средаТранспортДорожное движение
 
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