https://crimea.ria.ru/20240324/pomoschnitsa-direktora-gruppy-piknik-pogibla-vo-vremya-terakta-v-krokuse-1135989483.html

Помощница директора группы "Пикник" погибла во время теракта в "Крокусе"

Помощница директора группы "Пикник" погибла во время теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Помощница директора группы "Пикник" погибла во время теракта в "Крокусе"

Помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер погибла во время теракта в "Крокус сити Холла". Об этом сказано в сообщении Telegram-канала группы. РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T13:39

2024-03-24T13:39

2024-03-24T13:46

группа "пикник"

"крокус сити холл"

теракт

екатерина кушнер

происшествия

культура

музыка

эдмунд шклярский

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер погибла во время теракта в "Крокус сити Холла". Об этом сказано в сообщении Telegram-канала группы. Лидер группы "Пикник" Эдмунд Шклярский выразил соболезнования близким жертв в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холле".Что произошло в "Крокусе"Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 152 человека. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.По словам главы государства, во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.Российский лидер также заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были и кто бы их ни направлял.

https://crimea.ria.ru/20240323/terakt-v-krokus-siti-kholle-glavnoe-za-den-1135976942.html

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группа "пикник", "крокус сити холл", теракт, екатерина кушнер, происшествия, культура, музыка, эдмунд шклярский