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Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной: есть пострадавшие

Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной: есть пострадавшие

Пять человек получили травмы в результате столкновения экскурсионного автобуса с детьми со следовавшей на выезд пожарной машиной. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T20:53

2024-03-24T20:53

2024-03-24T20:57

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Пять человек получили травмы в результате столкновения экскурсионного автобуса с детьми со следовавшей на выезд пожарной машиной. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.Инцидент произошел в Пятигорске, на проспекте Калинина, в районе пересечения с улицей Пастухова в воскресенье около 18 часов.В результате ДТП в больницу с травмами были доставлены оба водителя, экскурсовод, несовершеннолетний пассажир и пассажир машины пожарной охраны, которая следовала на вызов.Установлено, что автобус перевозил детей в возрасте от 13 до 15 лет на экскурсию в район Кавказских Минеральных вод. После происшествия детей доставили в гостиницу Пятигорска сменным транспортом.На месте работают наряды ДПС, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются.В феврале 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали в крупном ДТП с участием рейсового автобуса в Псковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП с пассажирским автобусом и автокраном: 8 пострадавшихДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человекДвухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под Симферополем

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, ставропольский край, происшествия, новости, госавтоинспекция ставрополья, пожарная машина, автобус