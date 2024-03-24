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Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 24.03.2024
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Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной: есть пострадавшие
Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной: есть пострадавшие
Пять человек получили травмы в результате столкновения экскурсионного автобуса с детьми со следовавшей на выезд пожарной машиной. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T20:53
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дтп
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пожарная машина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Пять человек получили травмы в результате столкновения экскурсионного автобуса с детьми со следовавшей на выезд пожарной машиной. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.Инцидент произошел в Пятигорске, на проспекте Калинина, в районе пересечения с улицей Пастухова в воскресенье около 18 часов.В результате ДТП в больницу с травмами были доставлены оба водителя, экскурсовод, несовершеннолетний пассажир и пассажир машины пожарной охраны, которая следовала на вызов.Установлено, что автобус перевозил детей в возрасте от 13 до 15 лет на экскурсию в район Кавказских Минеральных вод. После происшествия детей доставили в гостиницу Пятигорска сменным транспортом.На месте работают наряды ДПС, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются.В феврале 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали в крупном ДТП с участием рейсового автобуса в Псковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП с пассажирским автобусом и автокраном: 8 пострадавшихДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человекДвухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под Симферополем
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дтп, ставропольский край, происшествия, новости, госавтоинспекция ставрополья, пожарная машина, автобус
Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной: есть пострадавшие

Экскурсионный автобус попал в ДТП с пожарной машиной – пострадали пятеро

20:53 24.03.2024 (обновлено: 20:57 24.03.2024)
 
© Госавтоинспекция СтавропольяВ Пятигорске автобуса столкнулся со спецавтомобилем пожарной охраны
В Пятигорске автобуса столкнулся со спецавтомобилем пожарной охраны
© Госавтоинспекция Ставрополья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Пять человек получили травмы в результате столкновения экскурсионного автобуса с детьми со следовавшей на выезд пожарной машиной. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.
Инцидент произошел в Пятигорске, на проспекте Калинина, в районе пересечения с улицей Пастухова в воскресенье около 18 часов.

"В Пятигорске автоинспекторы устанавливают причины столкновения автобуса и спецавтомобиля пожарной охраны. В автобусе пострадали три взрослых участника и один несовершеннолетний пассажир 2011 года рождения", – сообщил замкомандира взвода №1 ОР ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по городу Пятигорску, майор полиции Вячеслав Зотов.

В результате ДТП в больницу с травмами были доставлены оба водителя, экскурсовод, несовершеннолетний пассажир и пассажир машины пожарной охраны, которая следовала на вызов.
Установлено, что автобус перевозил детей в возрасте от 13 до 15 лет на экскурсию в район Кавказских Минеральных вод. После происшествия детей доставили в гостиницу Пятигорска сменным транспортом.
На месте работают наряды ДПС, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются.
В феврале 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали в крупном ДТП с участием рейсового автобуса в Псковской области.
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