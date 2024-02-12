https://crimea.ria.ru/20240212/vosem-detey-postradali-v-dtp-s-uchastiem-reysovogo-avtobusa-1134887353.html

Восемь детей пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса

Восемь детей пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Восемь детей пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса

12 человек, среди которых восемь детей, пострадали в крупном ДТП с участием рейсового автобуса в Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T13:03

2024-02-12T13:03

2024-02-12T13:03

происшествия

дтп

дети

псковская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали в крупном ДТП с участием рейсового автобуса в Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.ДТП произошло вблизи деревни Новгородка на 379 километре ФАД Р-23. Сотрудники МЧС России оказывают помощь пострадавшим. На месте работают 22 специалиста и 7 единиц техники.Накануне крупное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на 59-м километре автодороги "Симферополь-Бахчисарай-Севастополь". Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с автобусом в Крыму: женщина-водитель в больницеМассовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобусаДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человек

псковская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, дети, псковская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости