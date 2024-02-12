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Восемь детей пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса - РИА Новости Крым, 12.02.2024
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Восемь детей пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса
Восемь детей пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Восемь детей пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса
12 человек, среди которых восемь детей, пострадали в крупном ДТП с участием рейсового автобуса в Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T13:03
2024-02-12T13:03
происшествия
дтп
дети
псковская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали в крупном ДТП с участием рейсового автобуса в Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.ДТП произошло вблизи деревни Новгородка на 379 километре ФАД Р-23. Сотрудники МЧС России оказывают помощь пострадавшим. На месте работают 22 специалиста и 7 единиц техники.Накануне крупное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на 59-м километре автодороги "Симферополь-Бахчисарай-Севастополь". Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с автобусом в Крыму: женщина-водитель в больницеМассовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобусаДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человек
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РИА Новости Крым
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происшествия, дтп, дети, псковская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Восемь детей пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса

Восемь детей пострадали в ДТП с участием автобуса в Псковской области

13:03 12.02.2024
 
© МЧС РоссииВосемь детей пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Псковской области
Восемь детей пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Псковской области
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали в крупном ДТП с участием рейсового автобуса в Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"Дети направлялись на экскурсию в Псков. Водитель автобуса пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет. Предварительно, пострадали 12 человек, из них восемь детей. Все госпитализированы", - говорится в сообщении.
ДТП произошло вблизи деревни Новгородка на 379 километре ФАД Р-23. Сотрудники МЧС России оказывают помощь пострадавшим. На месте работают 22 специалиста и 7 единиц техники.
Накануне крупное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на 59-м километре автодороги "Симферополь-Бахчисарай-Севастополь". Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
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ПроисшествияДТПдетиПсковская областьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
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