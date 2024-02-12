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Восемь детей пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса
Восемь детей пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Восемь детей пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса
12 человек, среди которых восемь детей, пострадали в крупном ДТП с участием рейсового автобуса в Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T13:03
2024-02-12T13:03
2024-02-12T13:03
происшествия
дтп
дети
псковская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали в крупном ДТП с участием рейсового автобуса в Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.ДТП произошло вблизи деревни Новгородка на 379 километре ФАД Р-23. Сотрудники МЧС России оказывают помощь пострадавшим. На месте работают 22 специалиста и 7 единиц техники.Накануне крупное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на 59-м километре автодороги "Симферополь-Бахчисарай-Севастополь". Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с автобусом в Крыму: женщина-водитель в больницеМассовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобусаДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человек
псковская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, дтп, дети, псковская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Восемь детей пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса
Восемь детей пострадали в ДТП с участием автобуса в Псковской области