https://crimea.ria.ru/20240323/vragam-rossii-ne-udastsya-poselit-strakh-v-obschestve--aksenov-1135970987.html

Врагам России не удастся поселить страх в обществе – Аксенов

Врагам России не удастся поселить страх в обществе – Аксенов - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Врагам России не удастся поселить страх в обществе – Аксенов

Волна солидарности и сочувствия по всей стране и очереди на сдачу крови для раненых при теракте в подмосковном Красногорске свидетельствуют, что врагам России... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T16:23

2024-03-23T16:23

2024-03-23T16:23

сергей аксенов

крым

новости крыма

"крокус сити холл"

теракт

подмосковье

красногорск

московская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Волна солидарности и сочувствия по всей стране и очереди на сдачу крови для раненых при теракте в подмосковном Красногорске свидетельствуют, что врагам России не удастся посеять в обществе страх и чувство бессилия. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.По словам Аксенова, помимо чувства боли и скорби по погибшим, есть чувство "ярости и желания возмездия для убийц", которые "пытались сбежать к своим подельникам на Украину, но были задержаны нашими правоохранителями", а также "для их хозяев и заказчиков зверского преступления".Аксенов также выразил искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.

https://crimea.ria.ru/20240323/putin-obyavil-24-marta-dnem-traura-po-pogibshim-v-krokuse-1135969591.html

https://crimea.ria.ru/20240323/dopolnitelnye-antiterroristicheskie-mery-vvedeny-vo-vsekh-regionakh--putin-1135970766.html

крым

подмосковье

красногорск

московская область

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сергей аксенов, крым, новости крыма, "крокус сити холл", теракт, подмосковье, красногорск, московская область