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Врагам России не удастся поселить страх в обществе – Аксенов - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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Врагам России не удастся поселить страх в обществе – Аксенов
Врагам России не удастся поселить страх в обществе – Аксенов - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Врагам России не удастся поселить страх в обществе – Аксенов
Волна солидарности и сочувствия по всей стране и очереди на сдачу крови для раненых при теракте в подмосковном Красногорске свидетельствуют, что врагам России... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T16:23
2024-03-23T16:23
сергей аксенов
крым
новости крыма
"крокус сити холл"
теракт
подмосковье
красногорск
московская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Волна солидарности и сочувствия по всей стране и очереди на сдачу крови для раненых при теракте в подмосковном Красногорске свидетельствуют, что врагам России не удастся посеять в обществе страх и чувство бессилия. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.По словам Аксенова, помимо чувства боли и скорби по погибшим, есть чувство "ярости и желания возмездия для убийц", которые "пытались сбежать к своим подельникам на Украину, но были задержаны нашими правоохранителями", а также "для их хозяев и заказчиков зверского преступления".Аксенов также выразил искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
https://crimea.ria.ru/20240323/putin-obyavil-24-marta-dnem-traura-po-pogibshim-v-krokuse-1135969591.html
https://crimea.ria.ru/20240323/dopolnitelnye-antiterroristicheskie-mery-vvedeny-vo-vsekh-regionakh--putin-1135970766.html
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сергей аксенов, крым, новости крыма, "крокус сити холл", теракт, подмосковье, красногорск, московская область
Врагам России не удастся поселить страх в обществе – Аксенов

Врагам России не удастся поселить в нашем обществе страх и чувство бессилия – Аксенов

16:23 23.03.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Волна солидарности и сочувствия по всей стране и очереди на сдачу крови для раненых при теракте в подмосковном Красногорске свидетельствуют, что врагам России не удастся посеять в обществе страх и чувство бессилия. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Мы знаем, что это обычная тактика наших врагов, цель которой – посеять в обществе страх, чувство незащищенности и бессилия. Но это им никогда не удавалось и не удастся. Свидетельство тому – волна солидарности и сочувствия по всей стране, очереди на сдачу крови в медицинских учреждениях", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, помимо чувства боли и скорби по погибшим, есть чувство "ярости и желания возмездия для убийц", которые "пытались сбежать к своим подельникам на Украину, но были задержаны нашими правоохранителями", а также "для их хозяев и заказчиков зверского преступления".
"Мы стиснем зубы и еще теснее сомкнем ряды. Мы победим. Потому что террор – это всегда поражение. А опыт борьбы с этим злом у наших военных и спецслужб колоссальный. По словам нашего президента, никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность, силу народа России. А террористов ждет возмездие и забвение, будущего у них нет", - добавил глава республики.
Аксенов также выразил искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Президент РФ В. Путин
15:32
Путин объявил 24 марта днем траура по погибшим в "Крокусе"
Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
15:58
Дополнительные антитеррористические меры введены во всех регионах – Путин
Сергей АксеновКрымНовости Крыма"Крокус Сити Холл"ТерактПодмосковьеКрасногорскМосковская область
 
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16:23Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 133 – СК
16:23Врагам России не удастся поселить страх в обществе – Аксенов
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