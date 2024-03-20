https://crimea.ria.ru/20240320/v-khersonskoy-oblasti-nachali-remontirovat-dorogu-na-kalanchak-1135876221.html

В Херсонской области начали ремонтировать дорогу на Каланчак

В Херсонской области начали ремонтировать дорогу на Каланчак - РИА Новости Крым, 20.03.2024

В Херсонской области начали ремонтировать дорогу на Каланчак

Автомобильную дорогу "Каланчак— Хорлы" планируют полностью отремонтировать в этом году, об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и развития... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T18:18

2024-03-20T18:18

2024-03-20T18:18

херсонская область

ремонт дорог

ремонт дорог в херсонской области

российские железные дороги (ржд)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/14/1135876108_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8195cbabd4c8084369223dc29af4c3f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Автомобильную дорогу "Каланчак— Хорлы" планируют полностью отремонтировать в этом году, об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и развития транспортной инфраструктуры Херсонской области.В регионе приступили к реализации программы "Содержание региональных и межмуниципальных автомобильных дорог"."Автомобильную дорогу "Каланчак— Хорлы" полностью отремонтируют в этом году", - говорится официальном Telegram-канале профильного министерства.Там уточнили, что на участке Каланчак— Хорлы автодороги "Херсон — Джанкой — Феодосия — Керчь" подрядчик уже удалил верхний слой дорожного покрытия. Протяженность этой дороги чуть больше 23-х километров.Данные работы полностью отвечают российским стандартам. Регламент работ тщательно соблюдается, заверили в министерстве.Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщал, что начался ремонт двух автодорог, ведущих в Крым из новых регионов, работы планируется закончить к началу курортного сезона, когда транзитный трафик на полуостров резко вырастет.По информации председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка, в рамках строительства кольцевой скоростной трассы вокруг Азовского моря через Крым и новые регионы планируется реконструкция дороги Симферополь – Джанкой с расширением до четырех полос.Говоря о масштабных планах по развитию автодорожной сети Азово-Черноморского региона, президент Владимир Путин сообщил, что в ближайшие пять лет здесь будет построено и реконструировано 460 км федеральных и 320 км региональных трасс. В частности, в планах модернизация съездов с трассы "Таврида" в Крыму к южному побережью полуострова.По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, автодорожное кольцо вокруг Азовского моря будут строить поэтапно, с расширением действующих магистралей с двух до четырех полос там, где это необходимо. Часть средств уже заложена в бюджете. На новых территориях идет уже полноценное проектирование по всем этапам, включая обходы Мариуполя и ряда городов, добавил он.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что дорожники будут регулярно делать ямочный ремонт трассы от Симферополя до Джанкоя, чтобы обеспечить ее пропускную способность. В планах передать эту дорогу в федеральную собственность, ее обслуживанием займется Росавтодор. После этого трассу капитально отремонтируют.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги КрымаТрасса "Таврида" соединила Севастополь и КерчьДля разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в Крым

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, ремонт дорог, ремонт дорог в херсонской области, российские железные дороги (ржд), новости