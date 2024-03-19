https://crimea.ria.ru/20240319/v-tsentre-sevastopolya-gromko--flot-uchitsya-unichtozhat-diversantov-1135849259.html
В центре Севастополя громко – флот учится уничтожать диверсантов
В центре Севастополя громко – флот учится уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 19.03.2024
В центре Севастополя громко – флот учится уничтожать диверсантов
Громкие звуки в центре Севастополя связаны с тренировками флота по предотвращению диверсионно-разведывательных действий. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T18:59
2024-03-19T18:59
2024-03-19T19:00
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125200209_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_42451c811345795e5329be6f27030d60.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Громкие звуки в центре Севастополя связаны с тренировками флота по предотвращению диверсионно-разведывательных действий. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По информации губернатора, в городе все спокойно.Во вторник в Севастополе в районе горы Кара-Коба проводились плановые работы по уничтожению боеприпасов времен Великой Отечественной войны.Учения военных и уничтожение взрывоопасных предметов в целях безопасности регулярно проходят на территории Севастополя и Крыма. Власти предупреждают об этом заранее.Утром 19 марта звуки взрывов раздались в портах Новороссийска и Туапсе – местная администрация предупредила о плановых учениях военнослужащих Новороссийской военно-морской базы. Тренировочные стрельбы флота там будут проводиться ежедневно с 19 по 31 марта.Ранее министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу проводить ежедневные тренировки Черноморского флота в акватории Черноморского побережья.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – ШойгуВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – ШойгуШойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125200209_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_b26d6761f7bd21ab7920d6c5a72c51ee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В центре Севастополя громко – флот учится уничтожать диверсантов
В центре Севастополя флот тренируются уничтожать диверсантов - Развожаев
18:59 19.03.2024 (обновлено: 19:00 19.03.2024)