https://crimea.ria.ru/20240319/v-tsentre-sevastopolya-gromko--flot-uchitsya-unichtozhat-diversantov-1135849259.html

В центре Севастополя громко – флот учится уничтожать диверсантов

В центре Севастополя громко – флот учится уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 19.03.2024

В центре Севастополя громко – флот учится уничтожать диверсантов

Громкие звуки в центре Севастополя связаны с тренировками флота по предотвращению диверсионно-разведывательных действий. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T18:59

2024-03-19T18:59

2024-03-19T19:00

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Громкие звуки в центре Севастополя связаны с тренировками флота по предотвращению диверсионно-разведывательных действий. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По информации губернатора, в городе все спокойно.Во вторник в Севастополе в районе горы Кара-Коба проводились плановые работы по уничтожению боеприпасов времен Великой Отечественной войны.Учения военных и уничтожение взрывоопасных предметов в целях безопасности регулярно проходят на территории Севастополя и Крыма. Власти предупреждают об этом заранее.Утром 19 марта звуки взрывов раздались в портах Новороссийска и Туапсе – местная администрация предупредила о плановых учениях военнослужащих Новороссийской военно-морской базы. Тренировочные стрельбы флота там будут проводиться ежедневно с 19 по 31 марта.Ранее министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу проводить ежедневные тренировки Черноморского флота в акватории Черноморского побережья.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – ШойгуВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – ШойгуШойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма