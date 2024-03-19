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В центре Севастополя громко – флот учится уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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В центре Севастополя громко – флот учится уничтожать диверсантов
В центре Севастополя громко – флот учится уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 19.03.2024
В центре Севастополя громко – флот учится уничтожать диверсантов
Громкие звуки в центре Севастополя связаны с тренировками флота по предотвращению диверсионно-разведывательных действий. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T18:59
2024-03-19T19:00
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Громкие звуки в центре Севастополя связаны с тренировками флота по предотвращению диверсионно-разведывательных действий. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По информации губернатора, в городе все спокойно.Во вторник в Севастополе в районе горы Кара-Коба проводились плановые работы по уничтожению боеприпасов времен Великой Отечественной войны.Учения военных и уничтожение взрывоопасных предметов в целях безопасности регулярно проходят на территории Севастополя и Крыма. Власти предупреждают об этом заранее.Утром 19 марта звуки взрывов раздались в портах Новороссийска и Туапсе – местная администрация предупредила о плановых учениях военнослужащих Новороссийской военно-морской базы. Тренировочные стрельбы флота там будут проводиться ежедневно с 19 по 31 марта.Ранее министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу проводить ежедневные тренировки Черноморского флота в акватории Черноморского побережья.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – ШойгуВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – ШойгуШойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В центре Севастополя громко – флот учится уничтожать диверсантов

В центре Севастополя флот тренируются уничтожать диверсантов - Развожаев

18:59 19.03.2024 (обновлено: 19:00 19.03.2024)
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкМатросы на палубе одного из военных кораблей в бухте Севастополя.
Матросы на палубе одного из военных кораблей в бухте Севастополя. - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Громкие звуки в центре Севастополя связаны с тренировками флота по предотвращению диверсионно-разведывательных действий. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в центре города — это флот проводит плановую тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению в районе Северного и Южного молов. Тренировка продлится ориентировочно до 20.00", - написал он своем Telegram-канале.
По информации губернатора, в городе все спокойно.
Во вторник в Севастополе в районе горы Кара-Коба проводились плановые работы по уничтожению боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Учения военных и уничтожение взрывоопасных предметов в целях безопасности регулярно проходят на территории Севастополя и Крыма. Власти предупреждают об этом заранее.
Утром 19 марта звуки взрывов раздались в портах Новороссийска и Туапсе – местная администрация предупредила о плановых учениях военнослужащих Новороссийской военно-морской базы. Тренировочные стрельбы флота там будут проводиться ежедневно с 19 по 31 марта.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу проводить ежедневные тренировки Черноморского флота в акватории Черноморского побережья.
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СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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