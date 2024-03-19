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Взрывы в Севастополе: причины объяснили в МЧС
Взрывы в Севастополе: причины объяснили в МЧС - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Взрывы в Севастополе: причины объяснили в МЧС
В Севастополе в районе горы Кара-Коба в течение часа саперы планово уничтожают боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T16:20
2024-03-19T16:20
2024-03-19T16:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе горы Кара-Коба в течение часа саперы планово уничтожают боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу.Работы проводятся с соблюдением всех норм безопасности, граждан просят сохранять спокойствие.Утром 19 марта звуки взрывов раздались в портах Новороссийска и Туапсе – местная администрация предупредила о плановых учениях военнослужащих Новороссийской военно-морской базы. Тренировочные стрельбы флота там будут проводиться ежедневно с 19 по 31 марта.Ранее министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу проводить ежедневные тренировки Черноморского флота в акватории Черноморского побережья.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельбу из гранатомета слышно возле мыса Херсонес в СевастополеВ Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбуВ порту Новороссийска слышна стрельба
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Взрывы в Севастополе: причины объяснили в МЧС
В районе горы Кара-Коба в Севастополе МЧС уничтожает боеприпасы
16:20 19.03.2024 (обновлено: 16:44 19.03.2024)