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Взрывы в Севастополе: причины объяснили в МЧС - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Взрывы в Севастополе: причины объяснили в МЧС
Взрывы в Севастополе: причины объяснили в МЧС - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Взрывы в Севастополе: причины объяснили в МЧС
В Севастополе в районе горы Кара-Коба в течение часа саперы планово уничтожают боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T16:20
2024-03-19T16:44
гу мчс россии по севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе горы Кара-Коба в течение часа саперы планово уничтожают боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу.Работы проводятся с соблюдением всех норм безопасности, граждан просят сохранять спокойствие.Утром 19 марта звуки взрывов раздались в портах Новороссийска и Туапсе – местная администрация предупредила о плановых учениях военнослужащих Новороссийской военно-морской базы. Тренировочные стрельбы флота там будут проводиться ежедневно с 19 по 31 марта.Ранее министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу проводить ежедневные тренировки Черноморского флота в акватории Черноморского побережья.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельбу из гранатомета слышно возле мыса Херсонес в СевастополеВ Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбуВ порту Новороссийска слышна стрельба
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РИА Новости Крым
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гу мчс россии по севастополю, севастополь, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма
Взрывы в Севастополе: причины объяснили в МЧС

В районе горы Кара-Коба в Севастополе МЧС уничтожает боеприпасы

16:20 19.03.2024 (обновлено: 16:44 19.03.2024)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюМЧС Севастополя
МЧС Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе горы Кара-Коба в течение часа саперы планово уничтожают боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу.
"Ориентировочно ликвидация взрывоопасных находок произойдет в течение ближайшего часа, с 16 до 17 часов", - информирует официальный Telegram-канал ведомства.
Работы проводятся с соблюдением всех норм безопасности, граждан просят сохранять спокойствие.
Утром 19 марта звуки взрывов раздались в портах Новороссийска и Туапсе – местная администрация предупредила о плановых учениях военнослужащих Новороссийской военно-морской базы. Тренировочные стрельбы флота там будут проводиться ежедневно с 19 по 31 марта.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу проводить ежедневные тренировки Черноморского флота в акватории Черноморского побережья.
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ГУ МЧС России по СевастополюСевастопольУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоНовости Крыма
 
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