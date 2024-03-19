https://crimea.ria.ru/20240319/vzryvy-v-sevastopole-prichiny-obyasnili-v-mchs-1135838571.html

Взрывы в Севастополе: причины объяснили в МЧС

Взрывы в Севастополе: причины объяснили в МЧС - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Взрывы в Севастополе: причины объяснили в МЧС

В Севастополе в районе горы Кара-Коба в течение часа саперы планово уничтожают боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T16:20

2024-03-19T16:20

2024-03-19T16:44

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севастополь

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе горы Кара-Коба в течение часа саперы планово уничтожают боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу.Работы проводятся с соблюдением всех норм безопасности, граждан просят сохранять спокойствие.Утром 19 марта звуки взрывов раздались в портах Новороссийска и Туапсе – местная администрация предупредила о плановых учениях военнослужащих Новороссийской военно-морской базы. Тренировочные стрельбы флота там будут проводиться ежедневно с 19 по 31 марта.Ранее министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу проводить ежедневные тренировки Черноморского флота в акватории Черноморского побережья.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельбу из гранатомета слышно возле мыса Херсонес в СевастополеВ Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбуВ порту Новороссийска слышна стрельба

севастополь

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2024

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гу мчс россии по севастополю, севастополь, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма