https://crimea.ria.ru/20240314/v-portu-novorossiyska-slyshna-strelba-1135669611.html

В порту Новороссийска слышна стрельба

В порту Новороссийска слышна стрельба - РИА Новости Крым, 14.03.2024

В порту Новороссийска слышна стрельба

В порту Новороссийска военные отрабатывают навыки стрельбы. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T21:01

2024-03-14T21:01

2024-03-14T21:04

новороссийск

учения

армия и флот

вооруженные силы россии

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В порту Новороссийска военные отрабатывают навыки стрельбы. Об этом предупредили в городской администрации.Учения также проходили в Новороссийском порту 7 и 9 марта.1 марта на нефтебазе "Кирилловская" в Новороссийске также проходили учения военных с применением дронов.В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненых при атаке ВСУ на Белгород снова выросло: двое в реанимацииЧисло пострадавших при обстреле Белгорода увеличилосьВСУ атаковали Белгород реактивными снарядами: есть погибший и раненые

https://crimea.ria.ru/20240314/pod-obstrelami-v-belgorode-raneny-9-mesyachnaya-devochka-i-shkolnik-1135666708.html

новороссийск

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, армия и флот, вооруженные силы россии, безопасность, новости