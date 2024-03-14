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В порту Новороссийска слышна стрельба - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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В порту Новороссийска слышна стрельба
В порту Новороссийска слышна стрельба - РИА Новости Крым, 14.03.2024
В порту Новороссийска слышна стрельба
В порту Новороссийска военные отрабатывают навыки стрельбы. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T21:01
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новороссийск
учения
армия и флот
вооруженные силы россии
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В порту Новороссийска военные отрабатывают навыки стрельбы. Об этом предупредили в городской администрации.Учения также проходили в Новороссийском порту 7 и 9 марта.1 марта на нефтебазе "Кирилловская" в Новороссийске также проходили учения военных с применением дронов.В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненых при атаке ВСУ на Белгород снова выросло: двое в реанимацииЧисло пострадавших при обстреле Белгорода увеличилосьВСУ атаковали Белгород реактивными снарядами: есть погибший и раненые
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РИА Новости Крым
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новороссийск, учения, армия и флот, вооруженные силы россии, безопасность, новости
В порту Новороссийска слышна стрельба

В порту Новороссийска слышна стрельба

21:01 14.03.2024 (обновлено: 21:04 14.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения
Учения - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В порту Новороссийска военные отрабатывают навыки стрельбы. Об этом предупредили в городской администрации.

"13 марта с 21:00 до 23:00 на территории морского порта Новороссийск силами Новороссийской Военно-морской базы будет проводиться мероприятие с выполнением стрельб", – сказано в сообщении.

Учения также проходили в Новороссийском порту 7 и 9 марта.
1 марта на нефтебазе "Кирилловская" в Новороссийске также проходили учения военных с применением дронов.
В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.
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