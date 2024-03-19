Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске будет громко - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240319/v-novorossiyske-budet-gromko-1135822839.html
В Новороссийске будет громко
В Новороссийске будет громко - РИА Новости Крым, 19.03.2024
В Новороссийске будет громко
В порту Новороссийска будут проходить ежедневные дневные и вечерние учения, в ходе которых могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом сообщили в ЕДДС города. РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T09:39
2024-03-19T09:39
новости
краснодарский край
кубань
военно-морской флот рф
безопасность
учения
новороссийск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111681/83/1116818390_0:386:5162:3290_1920x0_80_0_0_967569a49bd4a0e60a6d49876a3b27f5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В порту Новороссийска будут проходить ежедневные дневные и вечерние учения, в ходе которых могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом сообщили в ЕДДС города.Ранее министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу приводить ежедневные тренировки Черноморского флота в акватории Черноморского побережья."Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы", – заявил Сергей Шойгу.Министр поручил также установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника.16 марта в Севастополе проходила плановая противодиверсионная тренировка флотских подразделений. Губернатор Михаил Развожаев предупреждал о громких звуках в городе.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельбу из гранатомета слышно возле мыса Херсонес в СевастополеВ Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбуВ порту Новороссийска слышна стрельба
краснодарский край
кубань
новороссийск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111681/83/1116818390_775:0:5162:3290_1920x0_80_0_0_6a61047762056f0720bcdacb44b2d467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, краснодарский край, кубань, военно-морской флот рф, безопасность, учения, новороссийск
В Новороссийске будет громко

Жителей Новороссийска предупредили о громких учениях с 19 по 31 марта

09:39 19.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В порту Новороссийска будут проходить ежедневные дневные и вечерние учения, в ходе которых могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом сообщили в ЕДДС города.
"В период с 19 по 31 марта ежедневно утром с 10:00 до 13:00 и вечером с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта силами Новороссийской Военно-морской базы будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб", — говорится в сообщении.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу приводить ежедневные тренировки Черноморского флота в акватории Черноморского побережья.
"Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы", – заявил Сергей Шойгу.
Министр поручил также установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника.
16 марта в Севастополе проходила плановая противодиверсионная тренировка флотских подразделений. Губернатор Михаил Развожаев предупреждал о громких звуках в городе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Стрельбу из гранатомета слышно возле мыса Херсонес в Севастополе
В Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбу
В порту Новороссийска слышна стрельба
 
НовостиКраснодарский крайКубаньВоенно-морской флот РФБезопасностьУченияНовороссийск
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:03Во сколько Украина обойдется странам ЕС
10:59Житель Кубани на отдыхе разжег мангал в чужом доме и украл велосипед
10:36В Крыму заболеваемость COVID-19 выросла на 60% за неделю
10:22Умер замдиректора "Имперского русского балета" Витаутас Таранда
10:07Бил по голове и похищал ценности: в Ялте задержали грабителя
09:53Франция запретит ввоз продукции из Украины – СМИ
09:39В Новороссийске будет громко
08:58Прогрессивное налогообложение – экономист оценил перспективу
08:34Сенатор Грэм* призвал дать Украине ATACMS для ударов по Крымскому мосту
07:54Как идет строительство автомобильной дороги Донское – Перевальное
07:30Логистические хабы на границе с Украиной: что планируют Германия и Польша
07:10Отменить обязательную сдачу ЕГЭ предлагают в Госдуме
06:55Когда в Крыму откроют Опукский и Казантипский заповедники
06:40Американский MQ9 Reaper потерял связь с авиабазой и аварийно сел в Польше
06:084 новые субмарины пополнят подводные силы ВМФ России в 2024 году
00:01Дожди и туман: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 19 марта
23:04Сколько ждать проезда по Крымскому мосту после открытия движения
22:43Крымская весна 2024: как полуостров отметил 10-летие в составе России
22:27Над Крымом уничтожен реактивный беспилотник
Лента новостейМолния