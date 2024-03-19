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В Новороссийске будет громко

В Новороссийске будет громко - РИА Новости Крым, 19.03.2024

В Новороссийске будет громко

В порту Новороссийска будут проходить ежедневные дневные и вечерние учения, в ходе которых могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом сообщили в ЕДДС города. РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T09:39

2024-03-19T09:39

2024-03-19T09:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В порту Новороссийска будут проходить ежедневные дневные и вечерние учения, в ходе которых могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом сообщили в ЕДДС города.Ранее министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу приводить ежедневные тренировки Черноморского флота в акватории Черноморского побережья."Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы", – заявил Сергей Шойгу.Министр поручил также установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника.16 марта в Севастополе проходила плановая противодиверсионная тренировка флотских подразделений. Губернатор Михаил Развожаев предупреждал о громких звуках в городе.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельбу из гранатомета слышно возле мыса Херсонес в СевастополеВ Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбуВ порту Новороссийска слышна стрельба

краснодарский край

кубань

новороссийск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, кубань, военно-морской флот рф, безопасность, учения, новороссийск