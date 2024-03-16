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Противодиверсионная тренировка проходит в Севастополе – в городе громко
Противодиверсионная тренировка проходит в Севастополе – в городе громко - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Противодиверсионная тренировка проходит в Севастополе – в городе громко
В Севастополе проходит плановая тренировка флотских подразделений, сообщил вечером в субботу губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T20:48
2024-03-16T20:48
2024-03-16T20:49
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе проходит плановая тренировка флотских подразделений, сообщил вечером в субботу губернатор города Михаил Развожаев.По данным губернатора, тренировка продлится ориентировочно до 22 часов. В городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма, крым, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Противодиверсионная тренировка проходит в Севастополе – в городе громко
В Севастополе проходит плановая тренировка Черноморского флота –Развожаев
20:48 16.03.2024 (обновлено: 20:49 16.03.2024)