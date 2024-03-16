https://crimea.ria.ru/20240316/protivodiversionnaya-trenirovka-prokhodit-v-sevastopole--v-gorode-gromko-1135747042.html

Противодиверсионная тренировка проходит в Севастополе – в городе громко

Противодиверсионная тренировка проходит в Севастополе – в городе громко - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Противодиверсионная тренировка проходит в Севастополе – в городе громко

В Севастополе проходит плановая тренировка флотских подразделений, сообщил вечером в субботу губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T20:48

2024-03-16T20:48

2024-03-16T20:49

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

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новости крыма

крым

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе проходит плановая тренировка флотских подразделений, сообщил вечером в субботу губернатор города Михаил Развожаев.По данным губернатора, тренировка продлится ориентировочно до 22 часов. В городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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