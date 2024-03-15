Рейтинг@Mail.ru
Стрельбу из гранатомета слышно возле мыса Херсонес в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240315/strelbu-iz-granatometa-slyshno-v-sevastopole-1135719160.html
Стрельбу из гранатомета слышно возле мыса Херсонес в Севастополе
Стрельбу из гранатомета слышно возле мыса Херсонес в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Стрельбу из гранатомета слышно возле мыса Херсонес в Севастополе
В Севастополе в пятницу вечером военные проводят учения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T20:38
2024-03-15T20:41
севастополь
учения
михаил развожаев
новости
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/84/1103718440_0:80:2501:1486_1920x0_80_0_0_c6f28336717d92697da350c985ee41a1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу вечером военные проводят учения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Ориентировочно тренировка продлится до 21.00.Также в районе Северного и Южного молов и в Стрелецкой бухте военные будут проводить тренировки расчетов ППДО.В городе все спокойно, подчеркнул губернатор.В Севастополе регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Тренировки проводятся в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного и Северного мола.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/84/1103718440_111:0:2304:1645_1920x0_80_0_0_63bb4b358197c712a4d5626394153125.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, учения, михаил развожаев, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Стрельбу из гранатомета слышно возле мыса Херсонес в Севастополе

В Севастополе военные проводят учения – Развожаев

20:38 15.03.2024 (обновлено: 20:41 15.03.2024)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу вечером военные проводят учения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сейчас военные проводят учебные стрельбы в районе мыса Херсонес, в том числе из ручных гранатометов. В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах города", – написал он в своем Telegram-канале.
Ориентировочно тренировка продлится до 21.00.
Также в районе Северного и Южного молов и в Стрелецкой бухте военные будут проводить тренировки расчетов ППДО.
В городе все спокойно, подчеркнул губернатор.
В Севастополе регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Тренировки проводятся в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного и Северного мола.
 
СевастопольУченияМихаил РазвожаевНовостиНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:26Вопреки угрозам: как голосуют жители прифронтового района на Херсонщине
21:10Путин выразил соболезнования родным Александра Ширвиндта
21:08Чего ждать от погоды в Крыму в длинные выходные
20:58Улыбки и весна: первый день выборов в Крыму
20:45В Севастополе проголосовала треть избирателей в первый день выборов
20:38Стрельбу из гранатомета слышно возле мыса Херсонес в Севастополе
20:34Как прошел первый день выборов в Крыму
20:10Севастопольские ученые отправили секретное послание потомкам из 2074 года
20:08Александр Ширвиндт – биография
20:01Умер Александр Ширвиндт
19:45Клондайк для режиссеров: Михалков о роли Крыма в российском кинематографе
19:27Заблудшая овечка: зачем Ани Лорак просит российское гражданство
19:13Владимир Путин проголосовал на выборах онлайн
19:10Крымский мост: сколько ждать проезда
18:56Омбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионе
18:44Четыре человека пострадали во время третьего за день обстрела Белгорода
18:38Голосование в Херсонской области: итоги первого дня
18:28Доходы от замороженных активов РФ пойдут на оружие для Украины - Шольц
18:22Михалков назвал крымчан храбрецами и стимулом для всей России
18:18Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская область
Лента новостейМолния