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Стрельбу из гранатомета слышно возле мыса Херсонес в Севастополе
Стрельбу из гранатомета слышно возле мыса Херсонес в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Стрельбу из гранатомета слышно возле мыса Херсонес в Севастополе
В Севастополе в пятницу вечером военные проводят учения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T20:38
2024-03-15T20:38
2024-03-15T20:41
севастополь
учения
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу вечером военные проводят учения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Ориентировочно тренировка продлится до 21.00.Также в районе Северного и Южного молов и в Стрелецкой бухте военные будут проводить тренировки расчетов ППДО.В городе все спокойно, подчеркнул губернатор.В Севастополе регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Тренировки проводятся в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного и Северного мола.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, учения, михаил развожаев, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Стрельбу из гранатомета слышно возле мыса Херсонес в Севастополе
В Севастополе военные проводят учения – Развожаев
20:38 15.03.2024 (обновлено: 20:41 15.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу вечером военные проводят учения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сейчас военные проводят учебные стрельбы в районе мыса Херсонес, в том числе из ручных гранатометов. В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах города", – написал он в своем Telegram-канале.
Ориентировочно тренировка продлится до 21.00.
Также в районе Северного и Южного молов и в Стрелецкой бухте военные будут проводить тренировки расчетов ППДО.
В городе все спокойно, подчеркнул губернатор.
В Севастополе регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Тренировки проводятся в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного и Северного мола.