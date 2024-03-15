https://crimea.ria.ru/20240315/strelbu-iz-granatometa-slyshno-v-sevastopole-1135719160.html

Стрельбу из гранатомета слышно возле мыса Херсонес в Севастополе

Стрельбу из гранатомета слышно возле мыса Херсонес в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Стрельбу из гранатомета слышно возле мыса Херсонес в Севастополе

В Севастополе в пятницу вечером военные проводят учения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T20:38

2024-03-15T20:38

2024-03-15T20:41

севастополь

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михаил развожаев

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новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу вечером военные проводят учения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Ориентировочно тренировка продлится до 21.00.Также в районе Северного и Южного молов и в Стрелецкой бухте военные будут проводить тренировки расчетов ППДО.В городе все спокойно, подчеркнул губернатор.В Севастополе регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Тренировки проводятся в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного и Северного мола.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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