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В Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбу
В Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбу - РИА Новости Крым, 15.03.2024
В Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбу
В Севастополе в пятницу военные проводят учения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T15:40
2024-03-15T15:40
2024-03-15T15:52
михаил развожаев
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
севастополь
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу военные проводят учения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Тренировка продлится ориентировочно до 16.00 В городе все спокойно, подчеркнул губернатор.В Севастополе регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Тренировки проводятся в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного и Северного мола.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбу
В Севастополе военные проводят учения – Развожаев
15:40 15.03.2024 (обновлено: 15:52 15.03.2024)