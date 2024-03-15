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В Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбу

В Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбу - РИА Новости Крым, 15.03.2024

В Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбу

В Севастополе в пятницу военные проводят учения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T15:40

2024-03-15T15:40

2024-03-15T15:52

михаил развожаев

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

севастополь

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новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу военные проводят учения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Тренировка продлится ориентировочно до 16.00 В городе все спокойно, подчеркнул губернатор.В Севастополе регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Тренировки проводятся в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного и Северного мола.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя