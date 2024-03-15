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В Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбу - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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В Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбу
В Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбу - РИА Новости Крым, 15.03.2024
В Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбу
В Севастополе в пятницу военные проводят учения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T15:40
2024-03-15T15:52
михаил развожаев
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу военные проводят учения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Тренировка продлится ориентировочно до 16.00 В городе все спокойно, подчеркнул губернатор.В Севастополе регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Тренировки проводятся в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного и Северного мола.
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбу

В Севастополе военные проводят учения – Развожаев

15:40 15.03.2024 (обновлено: 15:52 15.03.2024)
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу военные проводят учения. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в городе – это флот проводит учения и тренировку по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов", – написал он в своем Telegram-канале.
Тренировка продлится ориентировочно до 16.00 В городе все спокойно, подчеркнул губернатор.
В Севастополе регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Тренировки проводятся в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного и Северного мола.
 
Михаил РазвожаевУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)СевастопольНовостиНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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