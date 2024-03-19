https://crimea.ria.ru/20240319/inomarka-vekhala-v-skoruyu-v-kerchi--postradal-passazhir-1135852206.html
Иномарка въехала в скорую в Керчи – пострадал пассажир
Иномарка въехала в скорую в Керчи – пострадал пассажир - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Иномарка въехала в скорую в Керчи – пострадал пассажир
Один человек пострадал в столкновении легковушки с машиной скорой помощи в Керчи. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T21:45
2024-03-19T21:45
2024-03-19T21:46
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
мвд по республике крым
происшествия
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135852094_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_1357b26602573968338a46d6d2749cc9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в столкновении легковушки с машиной скорой помощи в Керчи. Об этом сообщили в республиканском МВД.Отмечается, что ДТП произошло во вторник около 12:50 на улице Шоссе Героев Сталинграда.На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновник резонансного ДТП под Симферополем получил 8 летПодросток пострадал в столкновении BMW и троллейбуса в СимферополеМикроавтобус опрокинулся в Севастополе: погиб водитель
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135852094_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_63e0c9b897cd65657b55ebb02afeabcc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, мвд по республике крым, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, общество, новости крыма
Иномарка въехала в скорую в Керчи – пострадал пассажир
Один человек пострадал при столкновении иномарки со скорой в Керчи
21:45 19.03.2024 (обновлено: 21:46 19.03.2024)