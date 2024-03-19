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Иномарка въехала в скорую в Керчи – пострадал пассажир - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Иномарка въехала в скорую в Керчи – пострадал пассажир
Иномарка въехала в скорую в Керчи – пострадал пассажир - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Иномарка въехала в скорую в Керчи – пострадал пассажир
Один человек пострадал в столкновении легковушки с машиной скорой помощи в Керчи. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T21:45
2024-03-19T21:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в столкновении легковушки с машиной скорой помощи в Керчи. Об этом сообщили в республиканском МВД.Отмечается, что ДТП произошло во вторник около 12:50 на улице Шоссе Героев Сталинграда.На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновник резонансного ДТП под Симферополем получил 8 летПодросток пострадал в столкновении BMW и троллейбуса в СимферополеМикроавтобус опрокинулся в Севастополе: погиб водитель
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РИА Новости Крым
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Иномарка въехала в скорую в Керчи – пострадал пассажир

Один человек пострадал при столкновении иномарки со скорой в Керчи

21:45 19.03.2024 (обновлено: 21:46 19.03.2024)
 
© МВД по Республике КрымДТП с участием машины скорой помощи в Керчи
ДТП с участием машины скорой помощи в Керчи
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в столкновении легковушки с машиной скорой помощи в Керчи. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Отмечается, что ДТП произошло во вторник около 12:50 на улице Шоссе Героев Сталинграда.
"По предварительным данным, водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем Chery, двигаясь со стороны ул. Буденного в направлении ул. Орджоникидзе, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, под управлением водителя 1978 года рождения, который передвигался без пациентов. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Chery, 1953 года рождения", - сказано в сообщении.
На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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