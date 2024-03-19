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Иномарка въехала в скорую в Керчи – пострадал пассажир

Иномарка въехала в скорую в Керчи – пострадал пассажир - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Иномарка въехала в скорую в Керчи – пострадал пассажир

Один человек пострадал в столкновении легковушки с машиной скорой помощи в Керчи. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T21:45

2024-03-19T21:45

2024-03-19T21:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в столкновении легковушки с машиной скорой помощи в Керчи. Об этом сообщили в республиканском МВД.Отмечается, что ДТП произошло во вторник около 12:50 на улице Шоссе Героев Сталинграда.На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновник резонансного ДТП под Симферополем получил 8 летПодросток пострадал в столкновении BMW и троллейбуса в СимферополеМикроавтобус опрокинулся в Севастополе: погиб водитель

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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