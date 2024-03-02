https://crimea.ria.ru/20240302/mikroavtobus-oprokinulsya-v-sevastopole-pogib-voditel-1135354835.html

Микроавтобус опрокинулся в Севастополе: погиб водитель

Микроавтобус опрокинулся в Севастополе: погиб водитель - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Микроавтобус опрокинулся в Севастополе: погиб водитель

25-летний водитель фургона Volkswagen погиб в аварии под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Севастополю со ссылкой на... РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T10:02

2024-03-02T10:02

2024-03-02T10:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. 25-летний водитель фургона Volkswagen погиб в аварии под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Севастополю со ссылкой на Госавтоинспекцию города.Авария произошла на 25 километре автодороги в Нахимовском районе Севастополя на подъезде к поселку Кача около двух часов ночи. По информации Госавтоинспекции, водитель иномарки скончался до прибытия скорой помощи. В машине также находились два пассажира. Они не пострадали.На месте дорожной аварии в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются обстоятельства и причины дорожного происшествия."По факту дорожно-транспортного происшествия с погибшим водителем проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - уточняют в Управлении МВД России по Севастополю.В конце февраля ДТП произошлона трассе Таврида. Водитель автомобиля марки "ГАЗ", двигаясь по автодороге "Керчь – Симферополь – Севастополь", на 164 км Белогорского района выехал за пределы проезжей части и наехал на информационный дорожный знак. В результате произошло возгорание автомобиля. Водитель был госпитализирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Гнал и вылетел с дороги - крымчанина будут судить за смертельное ДТПВ центре Симферополя Mercedes проломил ограждение и перевернулсяНа "Тавриде" в Крыму LADA протаранила ограждение: есть пострадавшие

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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