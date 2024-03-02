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Микроавтобус опрокинулся в Севастополе: погиб водитель
Микроавтобус опрокинулся в Севастополе: погиб водитель - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Микроавтобус опрокинулся в Севастополе: погиб водитель
25-летний водитель фургона Volkswagen погиб в аварии под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Севастополю со ссылкой на... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T10:02
2024-03-02T10:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. 25-летний водитель фургона Volkswagen погиб в аварии под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Севастополю со ссылкой на Госавтоинспекцию города.Авария произошла на 25 километре автодороги в Нахимовском районе Севастополя на подъезде к поселку Кача около двух часов ночи. По информации Госавтоинспекции, водитель иномарки скончался до прибытия скорой помощи. В машине также находились два пассажира. Они не пострадали.На месте дорожной аварии в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются обстоятельства и причины дорожного происшествия."По факту дорожно-транспортного происшествия с погибшим водителем проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - уточняют в Управлении МВД России по Севастополю.В конце февраля ДТП произошлона трассе Таврида. Водитель автомобиля марки "ГАЗ", двигаясь по автодороге "Керчь – Симферополь – Севастополь", на 164 км Белогорского района выехал за пределы проезжей части и наехал на информационный дорожный знак. В результате произошло возгорание автомобиля. Водитель был госпитализирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Гнал и вылетел с дороги - крымчанина будут судить за смертельное ДТПВ центре Симферополя Mercedes проломил ограждение и перевернулсяНа "Тавриде" в Крыму LADA протаранила ограждение: есть пострадавшие
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РИА Новости Крым
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севастополь, полиция севастополя, умвд россии по севастополю, происшествия, транспорт, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма
Микроавтобус опрокинулся в Севастополе: погиб водитель
Под Севастополем микроавтобус слетел с дороги и опрокинулся - водитель погиб
10:02 02.03.2024 (обновлено: 10:03 02.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. 25-летний водитель фургона Volkswagen погиб в аварии под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Севастополю со ссылкой на Госавтоинспекцию города.
Авария произошла на 25 километре автодороги в Нахимовском районе Севастополя на подъезде к поселку Кача около двух часов ночи.
"25-летний водитель фургона Volkswagen неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением. В результате выехал за пределы проезжей части влево с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.
По информации Госавтоинспекции, водитель иномарки скончался до прибытия скорой помощи. В машине также находились два пассажира. Они не пострадали.
На месте дорожной аварии в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются обстоятельства и причины дорожного происшествия.
"По факту дорожно-транспортного происшествия с погибшим водителем проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - уточняют в Управлении МВД России по Севастополю.
В конце февраля ДТП произошло
на трассе Таврида. Водитель автомобиля марки "ГАЗ", двигаясь по автодороге "Керчь – Симферополь – Севастополь", на 164 км Белогорского района выехал за пределы проезжей части и наехал на информационный дорожный знак. В результате произошло возгорание автомобиля. Водитель был госпитализирован.
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