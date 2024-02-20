https://crimea.ria.ru/20240220/v-dtp-na-trasse-tavrida-zagorelas-mashina-1135091092.html

В ДТП на трассе "Таврида" загорелась машина

В ДТП на трассе "Таврида" загорелась машина - РИА Новости Крым, 20.02.2024

В ДТП на трассе "Таврида" загорелась машина

Дорожно-транспортное происшествие с возгоранием автомобиля произошло на трассе Таврида. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T15:18

2024-02-20T15:18

2024-02-20T15:22

трасса таврида

ситуация на дорогах крыма

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Дорожно-транспортное происшествие с возгоранием автомобиля произошло на трассе Таврида. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.По информации полиции, в результате столкновения автомобиль загорелся. Водителя с полученными травмами доставили в медицинское учреждение.На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции Белогорского района. Ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия контролирует прокуратура Белогорского района.Два дня назад с трассы в Сочи вылетел большегрузный автомобиль. Водитель после госпитализации скончался. По предварительным данным, на съезде с объездной он не справился с управлением, в результате чего машина упала на нижнюю часть дороги.Читайте также на РИА Новости Крым:Гнал и вылетел с дороги - крымчанина будут судить за смертельное ДТПВ центре Симферополя Mercedes проломил ограждение и перевернулсяНа "Тавриде" в Крыму LADA протаранила ограждение: есть пострадавшие

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