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В ДТП на трассе "Таврида" загорелась машина - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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В ДТП на трассе "Таврида" загорелась машина
В ДТП на трассе "Таврида" загорелась машина - РИА Новости Крым, 20.02.2024
В ДТП на трассе "Таврида" загорелась машина
Дорожно-транспортное происшествие с возгоранием автомобиля произошло на трассе Таврида. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T15:18
2024-02-20T15:22
трасса таврида
ситуация на дорогах крыма
происшествия
дтп в крыму и севастополе
керчь
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Дорожно-транспортное происшествие с возгоранием автомобиля произошло на трассе Таврида. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.По информации полиции, в результате столкновения автомобиль загорелся. Водителя с полученными травмами доставили в медицинское учреждение.На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции Белогорского района. Ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия контролирует прокуратура Белогорского района.Два дня назад с трассы в Сочи вылетел большегрузный автомобиль. Водитель после госпитализации скончался. По предварительным данным, на съезде с объездной он не справился с управлением, в результате чего машина упала на нижнюю часть дороги.Читайте также на РИА Новости Крым:Гнал и вылетел с дороги - крымчанина будут судить за смертельное ДТПВ центре Симферополя Mercedes проломил ограждение и перевернулсяНа "Тавриде" в Крыму LADA протаранила ограждение: есть пострадавшие
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трасса таврида, происшествия, дтп в крыму и севастополе, керчь, симферополь, севастополь
В ДТП на трассе "Таврида" загорелась машина

ДТП с возгоранием автомобиля произошло на трассе "Таврида" в Крыму

15:18 20.02.2024 (обновлено: 15:22 20.02.2024)
 
© МВД по Республике КрымВ Белогорском районе Крыма автомобиль "ГАЗ" влетел в дорожный знак и загорелся
В Белогорском районе Крыма автомобиль ГАЗ влетел в дорожный знак и загорелся
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Дорожно-транспортное происшествие с возгоранием автомобиля произошло на трассе Таврида. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

"По предварительным данным, 20 февраля в 7:05 водитель автомобиля марки "ГАЗ", двигаясь по автодороге "Керчь – Симферополь – Севастополь" (Таврида), со стороны Симферополя в направлении Керчи на 164 км Белогорского района по неустановленным причинам допустил выезд за пределы проезжей части вправо по ходу движения транспортного средства с последующим наездом на препятствие – информационный дорожный знак", – говорится в сообщении.

По информации полиции, в результате столкновения автомобиль загорелся. Водителя с полученными травмами доставили в медицинское учреждение.
На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции Белогорского района. Ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия контролирует прокуратура Белогорского района.

"Обстоятельства происшествия выясняются. По имеющейся информации, водитель мог уснуть за рулем", – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Республики Крым.

Два дня назад с трассы в Сочи вылетел большегрузный автомобиль. Водитель после госпитализации скончался. По предварительным данным, на съезде с объездной он не справился с управлением, в результате чего машина упала на нижнюю часть дороги.
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