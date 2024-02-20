В ДТП на трассе "Таврида" загорелась машина
ДТП с возгоранием автомобиля произошло на трассе "Таврида" в Крыму
15:18 20.02.2024 (обновлено: 15:22 20.02.2024)
© МВД по Республике КрымВ Белогорском районе Крыма автомобиль "ГАЗ" влетел в дорожный знак и загорелся
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Дорожно-транспортное происшествие с возгоранием автомобиля произошло на трассе Таврида. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"По предварительным данным, 20 февраля в 7:05 водитель автомобиля марки "ГАЗ", двигаясь по автодороге "Керчь – Симферополь – Севастополь" (Таврида), со стороны Симферополя в направлении Керчи на 164 км Белогорского района по неустановленным причинам допустил выезд за пределы проезжей части вправо по ходу движения транспортного средства с последующим наездом на препятствие – информационный дорожный знак", – говорится в сообщении.
По информации полиции, в результате столкновения автомобиль загорелся. Водителя с полученными травмами доставили в медицинское учреждение.
На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции Белогорского района. Ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия контролирует прокуратура Белогорского района.
"Обстоятельства происшествия выясняются. По имеющейся информации, водитель мог уснуть за рулем", – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Республики Крым.
Два дня назад с трассы в Сочи вылетел большегрузный автомобиль. Водитель после госпитализации скончался. По предварительным данным, на съезде с объездной он не справился с управлением, в результате чего машина упала на нижнюю часть дороги.
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