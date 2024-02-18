https://crimea.ria.ru/20240218/voditel-vyletevshego-s-dorogi-bolshegruza-v-sochi-pogib-ot-travm-1135027310.html

Водитель вылетевшего с дороги большегруза в Сочи погиб от травм

Водитель вылетевшего с дороги большегруза в Сочи погиб от травм - РИА Новости Крым, 18.02.2024

Водитель вылетевшего с дороги большегруза в Сочи погиб от травм

Водитель большегруза, вылетевшего с трассы в Сочи, погиб после госпитализации, сообщает УВД курорта. РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T13:12

2024-02-18T13:12

2024-02-18T13:17

сочи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Водитель большегруза, вылетевшего с трассы в Сочи, погиб после госпитализации, сообщает УВД курорта.В воскресенье утром на улице Яна Фабрициуса в Сочи перевернулся груженый автомобиль. По предварительным данным, на съезде с объездной водитель не справился с управлением, в результате чего машина упала на нижнюю часть дороги. Водитель большегруза был госпитализирован.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште неуправляемый микроавтобус сбил ребенка – мальчик в больницеФура перевернулась на трассе в Алуште – водитель погибВодитель без прав насмерть сбил пешехода на "зебре" в Крыму

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сочи

кубань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, умвд россии по краснодарскому краю, происшествия, новости, кубань