Рейтинг@Mail.ru
Водитель вылетевшего с дороги большегруза в Сочи погиб от травм - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240218/voditel-vyletevshego-s-dorogi-bolshegruza-v-sochi-pogib-ot-travm-1135027310.html
Водитель вылетевшего с дороги большегруза в Сочи погиб от травм
Водитель вылетевшего с дороги большегруза в Сочи погиб от травм - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Водитель вылетевшего с дороги большегруза в Сочи погиб от травм
Водитель большегруза, вылетевшего с трассы в Сочи, погиб после госпитализации, сообщает УВД курорта. РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T13:12
2024-02-18T13:17
сочи
умвд россии по краснодарскому краю
происшествия
новости
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/12/1135027477_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_3b8234cb18522e6dd475d97d2323598d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Водитель большегруза, вылетевшего с трассы в Сочи, погиб после госпитализации, сообщает УВД курорта.В воскресенье утром на улице Яна Фабрициуса в Сочи перевернулся груженый автомобиль. По предварительным данным, на съезде с объездной водитель не справился с управлением, в результате чего машина упала на нижнюю часть дороги. Водитель большегруза был госпитализирован.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште неуправляемый микроавтобус сбил ребенка – мальчик в больницеФура перевернулась на трассе в Алуште – водитель погибВодитель без прав насмерть сбил пешехода на "зебре" в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240217/dtp-s-bolshegruzom-na-kubani-uneslo-dve-zhizni-1135010046.html
сочи
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/12/1135027477_112:0:1169:793_1920x0_80_0_0_fcdce5ee120b7f075f05f68fdd683026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, умвд россии по краснодарскому краю, происшествия, новости, кубань
Водитель вылетевшего с дороги большегруза в Сочи погиб от травм

Водитель вылетевшей с дороги фуры в Сочи погиб от травм

13:12 18.02.2024 (обновлено: 13:17 18.02.2024)
 
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюВ Сочи большегруз упал на дорожное ограждение
В Сочи большегруз упал на дорожное ограждение
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Водитель большегруза, вылетевшего с трассы в Сочи, погиб после госпитализации, сообщает УВД курорта.
В воскресенье утром на улице Яна Фабрициуса в Сочи перевернулся груженый автомобиль. По предварительным данным, на съезде с объездной водитель не справился с управлением, в результате чего машина упала на нижнюю часть дороги. Водитель большегруза был госпитализирован.
"От полученных в результате ДТП травм водитель большегруза погиб", - говорится в сообщении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Алуште неуправляемый микроавтобус сбил ребенка – мальчик в больнице
Фура перевернулась на трассе в Алуште – водитель погиб
Водитель без прав насмерть сбил пешехода на "зебре" в Крыму
ДТП с большегрузом
Вчера, 11:20
ДТП с большегрузом на Кубани унесло две жизни
 
СочиУМВД России по Краснодарскому краюПроисшествияНовостиКубань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Они воюют за Крым: бойцы группировки "Днепр" получили ордена и медали
14:06Войска РФ полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубь
13:52Путин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа
13:3710 лет госперевороту на Украине: основные факты
13:12Водитель вылетевшего с дороги большегруза в Сочи погиб от травм
12:41В Кремле раскрыли подробности операции по освобождению Авдеевки
12:37Замкомандующего 18-й армией скончался в госпитале Севастополя
12:12Дмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом
11:47Малюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатами и послать на фронт
11:30За вьюнок - уголовный срок: какие цветы теперь запрещено сажать на даче
11:03Государственный переворот на Украине в 2014 году
10:53Путин: происходящее вокруг Украины - вопрос жизни и смерти для России
10:16В центре Симферополя перекроют движение
09:48Их кровь – на руках украинской власти: Аксенов о погибших "беркутовцах"
09:13Какие опасности подстерегают весной в горах Крыма – советы спасателя
08:43В Севастополе подвели итоги реализации нацпроекта "Культура"
08:31С оторвавшейся льдины в Охотском море спасены 82 рыбака
08:09Получение и замена водительских прав в Крыму в 2024 году: что нужно знать
07:39Сколько людей спасены в горах Крыма с начала года
07:02Спасая жизни под огнем: как работают врачи Херсонщины у линии фронта
Лента новостейМолния