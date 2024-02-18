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Водитель вылетевшего с дороги большегруза в Сочи погиб от травм
Водитель вылетевшего с дороги большегруза в Сочи погиб от травм - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Водитель вылетевшего с дороги большегруза в Сочи погиб от травм
Водитель большегруза, вылетевшего с трассы в Сочи, погиб после госпитализации, сообщает УВД курорта. РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T13:12
2024-02-18T13:12
2024-02-18T13:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Водитель большегруза, вылетевшего с трассы в Сочи, погиб после госпитализации, сообщает УВД курорта.В воскресенье утром на улице Яна Фабрициуса в Сочи перевернулся груженый автомобиль. По предварительным данным, на съезде с объездной водитель не справился с управлением, в результате чего машина упала на нижнюю часть дороги. Водитель большегруза был госпитализирован.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште неуправляемый микроавтобус сбил ребенка – мальчик в больницеФура перевернулась на трассе в Алуште – водитель погибВодитель без прав насмерть сбил пешехода на "зебре" в Крыму
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сочи, умвд россии по краснодарскому краю, происшествия, новости, кубань
Водитель вылетевшего с дороги большегруза в Сочи погиб от травм
Водитель вылетевшей с дороги фуры в Сочи погиб от травм
13:12 18.02.2024 (обновлено: 13:17 18.02.2024)