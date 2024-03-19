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Гриппом и ОРВИ за неделю заболели более 700 тысяч россиян
Гриппом и ОРВИ за неделю заболели более 700 тысяч россиян - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Гриппом и ОРВИ за неделю заболели более 700 тысяч россиян
В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ – за неделю прирост составил до 9%, также на 5% увеличилось число заболевших COVID-19. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T11:35
2024-03-19T11:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ – за неделю прирост составил до 9%, также на 5% увеличилось число заболевших COVID-19. Об этом сообщает Роспотребнадзор.Превышение среднероссийского показателя заболеваемости зарегистрировано в 49 регионах. Свыше 16% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. На остальные регионы страны – 84%.Также по итогам недели в стране зарегистрировано более 24 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 5% выше, чем на прошлой неделе. Преобладающим остается геновариант "Омикрон". Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.В Крымском межрегиональном управлении Роспотребнадзора ранее сообщили, что на полуострове заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю выросла на 60%, в Севастополе рост составил 5%.Роспотребнадзор рекомендует крымчанам и гостям полуострова, в особенности пожилым и людям с хроническими заболеваниями, использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении больниц и социальных учреждений.Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на полуострове находится на контроле, добавили в ведомстве.Неделей ранее рост заболеваемости COVID-19 в Крыму составил менее 1%, а в Севастополе фиксировали снижение на 7%.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистовCOVID пошел в рост: в России увеличилось число госпитализацийВакцина "Спутник V" с обновленным составом зарегистрирована в России
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грипп, новости, орви, роспотребнадзор, здоровье, россия, коронавирус, здравоохранение в россии
Гриппом и ОРВИ за неделю заболели более 700 тысяч россиян
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 9%
11:35 19.03.2024 (обновлено: 11:37 19.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ – за неделю прирост составил до 9%, также на 5% увеличилось число заболевших COVID-19. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 8,9% по сравнению с предыдущей неделей; зарегистрировано около 738 тысяч случаев", – говорится в сообщении.
Превышение среднероссийского показателя заболеваемости зарегистрировано в 49 регионах. Свыше 16% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. На остальные регионы страны – 84%.
Также по итогам недели в стране зарегистрировано более 24 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 5% выше, чем на прошлой неделе. Преобладающим остается геновариант "Омикрон". Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
В Крымском межрегиональном управлении Роспотребнадзора ранее сообщили
, что на полуострове заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю выросла на 60%, в Севастополе рост составил 5%.
Роспотребнадзор рекомендует крымчанам и гостям полуострова, в особенности пожилым и людям с хроническими заболеваниями, использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении больниц и социальных учреждений.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на полуострове находится на контроле, добавили в ведомстве.
Неделей ранее
рост заболеваемости COVID-19 в Крыму составил менее 1%, а в Севастополе фиксировали снижение на 7%.
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