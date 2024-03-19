https://crimea.ria.ru/20240319/grippom-i-orvi-za-nedelyu-zaboleli-bolee-700-tysyach-rossiyan-1135825541.html

Гриппом и ОРВИ за неделю заболели более 700 тысяч россиян

Гриппом и ОРВИ за неделю заболели более 700 тысяч россиян - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Гриппом и ОРВИ за неделю заболели более 700 тысяч россиян

В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ – за неделю прирост составил до 9%, также на 5% увеличилось число заболевших COVID-19. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T11:35

2024-03-19T11:35

2024-03-19T11:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ – за неделю прирост составил до 9%, также на 5% увеличилось число заболевших COVID-19. Об этом сообщает Роспотребнадзор.Превышение среднероссийского показателя заболеваемости зарегистрировано в 49 регионах. Свыше 16% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. На остальные регионы страны – 84%.Также по итогам недели в стране зарегистрировано более 24 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 5% выше, чем на прошлой неделе. Преобладающим остается геновариант "Омикрон". Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.В Крымском межрегиональном управлении Роспотребнадзора ранее сообщили, что на полуострове заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю выросла на 60%, в Севастополе рост составил 5%.Роспотребнадзор рекомендует крымчанам и гостям полуострова, в особенности пожилым и людям с хроническими заболеваниями, использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении больниц и социальных учреждений.Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на полуострове находится на контроле, добавили в ведомстве.Неделей ранее рост заболеваемости COVID-19 в Крыму составил менее 1%, а в Севастополе фиксировали снижение на 7%.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистовCOVID пошел в рост: в России увеличилось число госпитализацийВакцина "Спутник V" с обновленным составом зарегистрирована в России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грипп, новости, орви, роспотребнадзор, здоровье, россия, коронавирус, здравоохранение в россии