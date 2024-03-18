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Столтенберг: поддержка НАТО нанесла ущерб российскому флоту в Черном море

Столтенберг: поддержка НАТО нанесла ущерб российскому флоту в Черном море - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Столтенберг: поддержка НАТО нанесла ущерб российскому флоту в Черном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал роль НАТО в нанесении ущерба российскому флоту в Черном море и ограничении свободы навигации. Об этом он... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T16:09

2024-03-18T16:09

2024-03-18T16:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал роль НАТО в нанесении ущерба российскому флоту в Черном море и ограничении свободы навигации. Об этом он заявил в ходе визита в Тбилиси, пишет РИА Новости.В Грузию Столтенберг прибыл в понедельник из Баку. Генсек НАТО провел встречу с премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе, после чего стороны сделали заявления для СМИ.На минувшей неделе Столтенберг признал использование ракет НАТО в ходе атак ВСУ на корабли Черноморского флота. В ходе ежегодного доклада о деятельности НАТО генсек альянса назвал марки ракет – Scalp и Storm Shadow – и подчеркнул, что именно эти снаряды НАТО передало Украине.Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в рамках чешской инициативы союзники Киева собрали деньги для покупки первой партии снарядов для украинской армии в количестве 300 тысяч.Также 7 марта министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время визита в Киев заявил, что страна поставит Украине еще 10 тысяч беспилотников для наблюдения и морских дронов.Читайте также на РИА Новости Крым:Блеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на УкраинеКремль: если мирный путь отвергается - спецоперация продолжаетсяРоссия готова к серьезному разговору по Украине – Путин

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