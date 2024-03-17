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Угроза минирования Генконсульства России поступила в Беларуси
Угроза минирования Генконсульства России поступила в Беларуси - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Угроза минирования Генконсульства России поступила в Беларуси
В заключительный день голосования на выборах президента России на территории Республики Беларусь поступила угроза минирования Генконсульства РФ. Об этом... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T12:38
2024-03-17T12:38
2024-03-17T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В заключительный день голосования на выборах президента России на территории Республики Беларусь поступила угроза минирования Генконсульства РФ. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на российского посла в Минске Бориса Грызлова.Дипломат пояснил журналистам, что сообщение о минировании было ложным и не повлияло на голосование. Также Грызлов заявил, что выборы в Беларуси на данный момент проходят штатно. По словам посла России, в Беларуси открыты шесть избирательных участков: в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве и Витебске. На консульском учете в этой стране состоят около 50 тысяч россиян. Грызлов добавил, что на утро 17 марта проголосовало уже более 2,5 тысячи российских граждан. На участке в посольстве РФ в Минске даже образовалась небольшая очередь."Это говорит о сознательности, о патриотических чувствах наших граждан, которые считают необходимым проголосовать сегодня", - подчеркнул Грызлов.Ложные сообщения о минировании помещений избирательных комиссий также были зафиксированы в субботу в Севастополе.Во второй день выборов в ЦИК России со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ сообщили, что за рубежом проголосовало уже более 60 тысяч человек.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Участки открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Ложные сообщения о минировании участков зафиксированы в КрымуВ Крыму на избирательных участках будут проверять сумкиВ Крыму женщина пыталась испортить бюллетени на избирательном участке
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беларусь, борис грызлов, происшествия, безопасность, политика, общество, в мире, новости, выборы
Угроза минирования Генконсульства России поступила в Беларуси
Угроза минирования Генконсульства РФ в Беларуси поступила в день выборов президента России
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым
. В заключительный день голосования на выборах президента России на территории Республики Беларусь поступила угроза минирования Генконсульства РФ. Об этом сообщает Sputnik Беларусь
со ссылкой на российского посла в Минске Бориса Грызлова.
Дипломат пояснил журналистам, что сообщение о минировании было ложным и не повлияло на голосование.
Также Грызлов заявил, что выборы в Беларуси на данный момент проходят штатно.
"Обстановка, в которой проходят выборы, исключительно сложная. Мы видим, что озлобленная свора злопыхателей из недружественных стран пытается сорвать выборы, дестабилизировать обстановку в стране. Они обстреливают приграничные районы, даже были попытки захода на нашу территорию, которые были пресечены... Но, несмотря на это, наши граждане приходят на участки. Ответ наших граждан - максимальная явка", - цитирует дипломата РИА Новости.
По словам посла России, в Беларуси открыты шесть избирательных участков: в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве и Витебске. На консульском учете в этой стране состоят около 50 тысяч россиян.
Грызлов добавил, что на утро 17 марта проголосовало уже более 2,5 тысячи российских граждан. На участке в посольстве РФ в Минске даже образовалась небольшая очередь.
"Это говорит о сознательности, о патриотических чувствах наших граждан, которые считают необходимым проголосовать сегодня", - подчеркнул Грызлов.
Ложные сообщения
о минировании помещений избирательных комиссий также были зафиксированы в субботу в Севастополе.
Во второй день выборов в ЦИК России со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ сообщили, что за рубежом проголосовало
уже более 60 тысяч человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы
на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Участки открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
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