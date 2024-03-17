https://crimea.ria.ru/20240317/ugroza-minirovaniya-genkonsulstva-rossii-postupila-v-belarusi-1135765227.html

Угроза минирования Генконсульства России поступила в Беларуси

Угроза минирования Генконсульства России поступила в Беларуси - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Угроза минирования Генконсульства России поступила в Беларуси

В заключительный день голосования на выборах президента России на территории Республики Беларусь поступила угроза минирования Генконсульства РФ. Об этом... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T12:38

2024-03-17T12:38

2024-03-17T12:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В заключительный день голосования на выборах президента России на территории Республики Беларусь поступила угроза минирования Генконсульства РФ. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на российского посла в Минске Бориса Грызлова.Дипломат пояснил журналистам, что сообщение о минировании было ложным и не повлияло на голосование. Также Грызлов заявил, что выборы в Беларуси на данный момент проходят штатно. По словам посла России, в Беларуси открыты шесть избирательных участков: в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве и Витебске. На консульском учете в этой стране состоят около 50 тысяч россиян. Грызлов добавил, что на утро 17 марта проголосовало уже более 2,5 тысячи российских граждан. На участке в посольстве РФ в Минске даже образовалась небольшая очередь."Это говорит о сознательности, о патриотических чувствах наших граждан, которые считают необходимым проголосовать сегодня", - подчеркнул Грызлов.Ложные сообщения о минировании помещений избирательных комиссий также были зафиксированы в субботу в Севастополе.Во второй день выборов в ЦИК России со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ сообщили, что за рубежом проголосовало уже более 60 тысяч человек.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Участки открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Ложные сообщения о минировании участков зафиксированы в КрымуВ Крыму на избирательных участках будут проверять сумкиВ Крыму женщина пыталась испортить бюллетени на избирательном участке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беларусь, борис грызлов, происшествия, безопасность, политика, общество, в мире, новости, выборы