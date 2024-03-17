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Бутылки с зажигательной смесью бросили в посольство России в Кишиневе - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Бутылки с зажигательной смесью бросили в посольство России в Кишиневе
Бутылки с зажигательной смесью бросили в посольство России в Кишиневе - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Бутылки с зажигательной смесью бросили в посольство России в Кишиневе
Мужчина бросил через забор российского посольства в Кишиневе емкости с зажигательной смесью в день проведения выборов президента Российской Федерации. Он... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T13:38
2024-03-17T13:41
молдавия
в мире
происшествия
общество
выборы
россия
поджог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Мужчина бросил через забор российского посольства в Кишиневе емкости с зажигательной смесью в день проведения выборов президента Российской Федерации. Он задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции столицы Молдавии.Голосование в посольстве после инцидента с зажигательной смесью возобновилось, сообщил представитель посольства РФ в Молдавии Анатолий Лошаков.Также в воскресенье, в заключительный день голосования на выборах президента России, на территории Республики Беларусь поступила угроза минирования Генконсульства РФ.В субботу, 16 марта, сообщения о ложных минированиях были зафиксированы в Севастополе.В первый день голосования на президентских выборах на одном из избирательных участков в Ялте женщина залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), этот случай стал вторым в крымском регионе за пятницу – алогичный инцидент произошел на участке для голосования №339 в Симферополе. Однако, как заявил глава крымского Избиркома Михаил Малышев, эти инциденты не привели к порче бюллетеней, голоса избирателей учтены.По данным Министерства иностранных дел РФ, которые опубликовал ЦИК, во второй день выборов за рубежом проголосовало уже более 60 тысяч человек.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Участки открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Ложные сообщения о минировании участков зафиксированы в КрымуВ Крыму на избирательных участках будут проверять сумкиЗеленка и поджоги: Памфилова назвала число испорченных бюллетеней
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РИА Новости Крым
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молдавия, в мире, происшествия, общество, выборы, россия, поджог
Бутылки с зажигательной смесью бросили в посольство России в Кишиневе

Мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в посольство России в Кишиневе – он задержан

13:38 17.03.2024 (обновлено: 13:41 17.03.2024)
 
© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание посольства РФ в Кишиневе. Архивное фото
Здание посольства РФ в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Мужчина бросил через забор российского посольства в Кишиневе емкости с зажигательной смесью в день проведения выборов президента Российской Федерации. Он задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции столицы Молдавии.
"Полиция в Кишиневе задержала... мужчину, который перебросил (бутылки) через забор посольства России в Молдавии. Все подробности происшествия выясняются, подозреваемый задержан, известно, что ему 40 лет", - сообщили в полиции.
Голосование в посольстве после инцидента с зажигательной смесью возобновилось, сообщил представитель посольства РФ в Молдавии Анатолий Лошаков.
"В связи с инцидентом работа участка для голосования была приостановлена. Сейчас участок работает, голосование возобновилась, никто не пострадал", - сказал Лошаков РИА Новости.
Также в воскресенье, в заключительный день голосования на выборах президента России, на территории Республики Беларусь поступила угроза минирования Генконсульства РФ.
В субботу, 16 марта, сообщения о ложных минированиях были зафиксированы в Севастополе.
В первый день голосования на президентских выборах на одном из избирательных участков в Ялте женщина залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), этот случай стал вторым в крымском регионе за пятницу – алогичный инцидент произошел на участке для голосования №339 в Симферополе. Однако, как заявил глава крымского Избиркома Михаил Малышев, эти инциденты не привели к порче бюллетеней, голоса избирателей учтены.
По данным Министерства иностранных дел РФ, которые опубликовал ЦИК, во второй день выборов за рубежом проголосовало уже более 60 тысяч человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Участки открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
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