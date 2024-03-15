https://crimea.ria.ru/20240315/v-simferopole-na-domu-progolosoval-nastoyaschiy-polkovnik-1135697898.html
В Симферополе на дому проголосовал "настоящий полковник"
В Симферополе на дому проголосовал "настоящий полковник" - РИА Новости Крым, 15.03.2024
В Симферополе на дому проголосовал "настоящий полковник"
На избирательном участке № 334 в Симферополе прошло первое голосование на дому. За своего кандидата проголосовали Валентина Николаевна и Василий Иванович... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T16:01
2024-03-15T16:01
2024-03-15T16:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. На избирательном участке № 334 в Симферополе прошло первое голосование на дому. За своего кандидата проголосовали Валентина Николаевна и Василий Иванович Куцоконь. После исполнения гражданского долга супруги рассказали корреспонденту РИА Новости Крым, почему для них так важно участвовать в выборах.Раньше супруги исправно каждый год ходили голосовать на участок. Но сейчас Василий Иванович заболел, он с трудом передвигается по квартире, поэтому и решили вызвать избирательную комиссию на дом."А как же, обязательно. Мы же голосуем не просто за кого-то, мы за свою страну сейчас голосуем", - говорит Валентина Николаевна.Николай Иванович Куцоконь – полковник медицинской службы в отставке. 25 лет служил в Забайкалье, был начальником травматологического отделения, потом – хирургического, стал ведущим хирургом госпиталя. На выборы "настоящий полковник", как он себя называет, ходил каждый год, чтобы чувствовать себя гражданином и полноценным членом общества.Члены участковой избирательной комиссии пришли в квартиру с переносной урной, которая опломбирована. Николай Иванович под роспись получил бюллетень, после чего всех присутствующих попросили отвернуться – процесс голосования не должен видеть никто. Переносная урна для голосования, в которую опустят бюллетени все голосующие на дому, будет распечатана только вечером, во время подсчета голосов.Как сообщила РИА Новости Крым председатель участковой избирательной комиссии № 334 Евгения Кравченко, по состоянию на утро 15 марта для голосования на дому на участке зарегистрировалось 18 человек. Но прием заявлений от таких избирателей будет продолжаться до 17 марта.15 марта в 08:00 в Крыму, как и во всех регионах России, открылись избирательные участки. Всего в республике их 1130, и все начали работать в штатном режиме. 17 марта в Крыму откроются еще 35 участков, размещенных в местах временного пребывания граждан – это больницы и следственный изолятор.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди в погонах сделают достойный выбор: Колбин проголосовал в СевастополеАксенов призвал крымчан отдать свой голос за будущее страны Досрочное голосование на выборах президента в Вооруженных силах завершено
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В Симферополе на дому проголосовал "настоящий полковник"
В Симферополе проходит голосование на дому на выборах президента России
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым
. На избирательном участке № 334 в Симферополе прошло первое голосование на дому. За своего кандидата проголосовали Валентина Николаевна и Василий Иванович Куцоконь. После исполнения гражданского долга супруги рассказали корреспонденту РИА Новости Крым
, почему для них так важно участвовать в выборах.
"Я позавчера пошла на участок, там женщина сидела. Я ей сказала, так и так, у меня муж на улицу не выходит, можно, чтобы к нам пришли? – рассказала Валентина Николаевна. - Она спросила, по какому заболеванию, записала все и сказала, что вот с 15 по 17 марта к вам приедут, проголосуете. А поскольку окна наши выходят на эту сторону, то я следила. У меня с телефоном что-то случилось, а домофон не работает. Я думаю, люди приедут, будут ждать, а домофон не сработает, так я выглядываю, жду".
Раньше супруги исправно каждый год ходили голосовать на участок. Но сейчас Василий Иванович заболел, он с трудом передвигается по квартире, поэтому и решили вызвать избирательную комиссию на дом.
"А как же, обязательно. Мы же голосуем не просто за кого-то, мы за свою страну сейчас голосуем", - говорит Валентина Николаевна.
Николай Иванович Куцоконь – полковник медицинской службы в отставке. 25 лет служил в Забайкалье, был начальником травматологического отделения, потом – хирургического, стал ведущим хирургом госпиталя. На выборы "настоящий полковник", как он себя называет, ходил каждый год, чтобы чувствовать себя гражданином и полноценным членом общества.
"Потому что человек так устроен, должен быть наравне со всеми, вместе со своим народом. Поэтому мы и в госпитале всегда голосовали, и здесь", - пояснил он.
Члены участковой избирательной комиссии пришли в квартиру с переносной урной, которая опломбирована. Николай Иванович под роспись получил бюллетень, после чего всех присутствующих попросили отвернуться – процесс голосования не должен видеть никто. Переносная урна для голосования, в которую опустят бюллетени все голосующие на дому, будет распечатана только вечером, во время подсчета голосов.
Как сообщила РИА Новости Крым председатель участковой избирательной комиссии № 334 Евгения Кравченко, по состоянию на утро 15 марта для голосования на дому на участке зарегистрировалось 18 человек. Но прием заявлений от таких избирателей будет продолжаться до 17 марта.
15 марта в 08:00 в Крыму, как и во всех регионах России, открылись избирательные участки
. Всего в республике их 1130, и все начали работать в штатном режиме.
17 марта в Крыму откроются еще 35 участков, размещенных в местах временного пребывания граждан – это больницы и следственный изолятор.
Совет Федерации назначил
президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
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