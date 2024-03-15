https://crimea.ria.ru/20240315/v-simferopole-na-domu-progolosoval-nastoyaschiy-polkovnik-1135697898.html

В Симферополе на дому проголосовал "настоящий полковник"

В Симферополе на дому проголосовал "настоящий полковник" - РИА Новости Крым, 15.03.2024

В Симферополе на дому проголосовал "настоящий полковник"

На избирательном участке № 334 в Симферополе прошло первое голосование на дому. За своего кандидата проголосовали Валентина Николаевна и Василий Иванович... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T16:01

2024-03-15T16:01

2024-03-15T16:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. На избирательном участке № 334 в Симферополе прошло первое голосование на дому. За своего кандидата проголосовали Валентина Николаевна и Василий Иванович Куцоконь. После исполнения гражданского долга супруги рассказали корреспонденту РИА Новости Крым, почему для них так важно участвовать в выборах.Раньше супруги исправно каждый год ходили голосовать на участок. Но сейчас Василий Иванович заболел, он с трудом передвигается по квартире, поэтому и решили вызвать избирательную комиссию на дом."А как же, обязательно. Мы же голосуем не просто за кого-то, мы за свою страну сейчас голосуем", - говорит Валентина Николаевна.Николай Иванович Куцоконь – полковник медицинской службы в отставке. 25 лет служил в Забайкалье, был начальником травматологического отделения, потом – хирургического, стал ведущим хирургом госпиталя. На выборы "настоящий полковник", как он себя называет, ходил каждый год, чтобы чувствовать себя гражданином и полноценным членом общества.Члены участковой избирательной комиссии пришли в квартиру с переносной урной, которая опломбирована. Николай Иванович под роспись получил бюллетень, после чего всех присутствующих попросили отвернуться – процесс голосования не должен видеть никто. Переносная урна для голосования, в которую опустят бюллетени все голосующие на дому, будет распечатана только вечером, во время подсчета голосов.Как сообщила РИА Новости Крым председатель участковой избирательной комиссии № 334 Евгения Кравченко, по состоянию на утро 15 марта для голосования на дому на участке зарегистрировалось 18 человек. Но прием заявлений от таких избирателей будет продолжаться до 17 марта.15 марта в 08:00 в Крыму, как и во всех регионах России, открылись избирательные участки. Всего в республике их 1130, и все начали работать в штатном режиме. 17 марта в Крыму откроются еще 35 участков, размещенных в местах временного пребывания граждан – это больницы и следственный изолятор.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди в погонах сделают достойный выбор: Колбин проголосовал в СевастополеАксенов призвал крымчан отдать свой голос за будущее страны Досрочное голосование на выборах президента в Вооруженных силах завершено

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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