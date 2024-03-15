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В Феодосии стартовал избирательный процесс – обстановка на участках

В Феодосии стартовал избирательный процесс – обстановка на участках - РИА Новости Крым, 15.03.2024

В Феодосии стартовал избирательный процесс – обстановка на участках

В Феодосии избирательный процесс на выборах президента России стартовал вовремя и без происшествий, с 8 часов утра двери распахнули все избирательные пункты... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T09:03

2024-03-15T09:03

2024-03-15T09:24

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ФЕОДОСИЯ, 15 мар - РИА Новости Крым. В Феодосии избирательный процесс на выборах президента России стартовал вовремя и без происшествий, с 8 часов утра двери распахнули все избирательные пункты городского округа, в частности, на участок № 425 первые избиратели пришли выразить свою гражданскую позицию уже в первые минуты после его открытия, передает корреспондент РИА Новости Крым.На участках царит праздничная атмосфера – звучит музыка и развеваются флаги, на ряде участков организованы буфеты. Феодосийцы приходят на выборы в приподнятом настроении. Отмечают важность участия в избирательном процессе.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата.В течение всех трех дней избирательные участки в Крыму будут работать с 8 часов утра до 20.00. Кроме того, проголосовать можно онлайн при помощи дистанционного электронного голосования, ДЭГ. Оно доступно жителям 29 регионов, в том числе крымчанам, для этого нужно было предварительно подать заявление на госуслугах. Также граждане имеют возможность проголосовать дома в связи с уважительными причинами: болезнью, необходимостью ухаживать за больным родственником и другими.Ранее председатель Избиркома республики Михаил Малышев, подводя итоги встречи с международными экспертами, заявил, что Крым полностью готов к проведению выборов президента России. Крым полностью готов к выборам, в том числе с точки зрения безопасности, заявлял накануне глава республики Сергей Аксенов. Читайте также на РИА Новости Крым:"Выбираем будущее своей страны": как идет голосование в СевастополеЖдем избирателей: в Симферополе открылись избирательные участки"Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, общество, выборы, политика, новости, новости крыма