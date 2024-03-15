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В Феодосии стартовал избирательный процесс – обстановка на участках - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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В Феодосии стартовал избирательный процесс – обстановка на участках
В Феодосии стартовал избирательный процесс – обстановка на участках - РИА Новости Крым, 15.03.2024
В Феодосии стартовал избирательный процесс – обстановка на участках
В Феодосии избирательный процесс на выборах президента России стартовал вовремя и без происшествий, с 8 часов утра двери распахнули все избирательные пункты... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T09:03
2024-03-15T09:24
выборы президента россии
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ФЕОДОСИЯ, 15 мар - РИА Новости Крым. В Феодосии избирательный процесс на выборах президента России стартовал вовремя и без происшествий, с 8 часов утра двери распахнули все избирательные пункты городского округа, в частности, на участок № 425 первые избиратели пришли выразить свою гражданскую позицию уже в первые минуты после его открытия, передает корреспондент РИА Новости Крым.На участках царит праздничная атмосфера – звучит музыка и развеваются флаги, на ряде участков организованы буфеты. Феодосийцы приходят на выборы в приподнятом настроении. Отмечают важность участия в избирательном процессе.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата.В течение всех трех дней избирательные участки в Крыму будут работать с 8 часов утра до 20.00. Кроме того, проголосовать можно онлайн при помощи дистанционного электронного голосования, ДЭГ. Оно доступно жителям 29 регионов, в том числе крымчанам, для этого нужно было предварительно подать заявление на госуслугах. Также граждане имеют возможность проголосовать дома в связи с уважительными причинами: болезнью, необходимостью ухаживать за больным родственником и другими.Ранее председатель Избиркома республики Михаил Малышев, подводя итоги встречи с международными экспертами, заявил, что Крым полностью готов к проведению выборов президента России. Крым полностью готов к выборам, в том числе с точки зрения безопасности, заявлял накануне глава республики Сергей Аксенов. Читайте также на РИА Новости Крым:"Выбираем будущее своей страны": как идет голосование в СевастополеЖдем избирателей: в Симферополе открылись избирательные участки"Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России
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крым, феодосия, общество, выборы, политика, новости, новости крыма
В Феодосии стартовал избирательный процесс – обстановка на участках

В Феодосии избирательный процесс стартовал вовремя и без происшествий

09:03 15.03.2024 (обновлено: 09:24 15.03.2024)
 
© РИА Новости КрымГолосование на выборах президента России в Феодосии
Голосование на выборах президента России в Феодосии - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости Крым
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ФЕОДОСИЯ, 15 мар - РИА Новости Крым. В Феодосии избирательный процесс на выборах президента России стартовал вовремя и без происшествий, с 8 часов утра двери распахнули все избирательные пункты городского округа, в частности, на участок № 425 первые избиратели пришли выразить свою гражданскую позицию уже в первые минуты после его открытия, передает корреспондент РИА Новости Крым.

"На нашем участке зарегистрированы 1817 избирателей, 40 человек подали заявки на участие в надомном голосовании. На участке находятся четыре наблюдателя. Уже с самых первых минут люди идут активно, все в хорошем настроении", - сообщила секретарь участковой комиссии Марина Гусак.

На участках царит праздничная атмосфера – звучит музыка и развеваются флаги, на ряде участков организованы буфеты. Феодосийцы приходят на выборы в приподнятом настроении. Отмечают важность участия в избирательном процессе.
"Каждый своим голосом определяет будущее нашей страны, то, по какому пути мы будем идти, как будут жить наши дети и внуки. Настроение очень позитивное, встали часа в 4 с женой – стремились проголосовать первыми ", - поделился настроением один из избирателей.
© РИА Новости КрымГолосование на выборах президента России в Феодосии
Голосование на выборах президента России в Феодосии - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости Крым
Голосование на выборах президента России в Феодосии
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата.
В течение всех трех дней избирательные участки в Крыму будут работать с 8 часов утра до 20.00. Кроме того, проголосовать можно онлайн при помощи дистанционного электронного голосования, ДЭГ. Оно доступно жителям 29 регионов, в том числе крымчанам, для этого нужно было предварительно подать заявление на госуслугах. Также граждане имеют возможность проголосовать дома в связи с уважительными причинами: болезнью, необходимостью ухаживать за больным родственником и другими.
Ранее председатель Избиркома республики Михаил Малышев, подводя итоги встречи с международными экспертами, заявил, что Крым полностью готов к проведению выборов президента России. Крым полностью готов к выборам, в том числе с точки зрения безопасности, заявлял накануне глава республики Сергей Аксенов.
© РИА Новости КрымГолосование на выборах президента России в Феодосии
Голосование на выборах президента России в Феодосии
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© РИА Новости Крым
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