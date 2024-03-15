Ждем избирателей: в Симферополе открылись избирательные участки
В Симферополе началось голосование на выборах президента России
08:34 15.03.2024 (обновлено: 09:38 15.03.2024)
© РИА Новости КрымГолосование на выборах президента России в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе стартовало голосование на выборах президента России. Избирательные участки № 272 и 334 открылись без опозданий, передают корреспонденты РИА Новости Крым.
На участке 272 в списках чуть больше полутора тысяч избирателей. Голосование началось ровно в 8 утра – после того, как прозвучал гимн России.
"Комиссия номер 272 полностью подготовлена и открыта к приему желающих проголосовать. На сегодняшний день включены 1502 избирателя в список избирателей, так что ждем всех желающих", - сказала председатель комиссии Ольга Филоненко.
Кроме того, на участке предусмотрено голосование на дому для маломобильных групп населения и пенсионеров. По словам председателя комиссии, на сегодняшний момент в списках 23 человека, но вплоть до 17 марта в него могут быть включены новые избиратели.
Также здесь зарегистрированы четыре наблюдателя, отмечают в комиссии.
"Стала наблюдателем из-за своей активной гражданской позиции, - говорит Татьяна Поземельных, которая работает на этом участке. - Вообще на выборах работаю уже в четвертый раз. Как правило, никаких нарушений нет, если только иногда кто нетрезвый придет. А вот при Украине было море нарушений".
В симферопольской школе-лицее №1, где располагается избирательный участок 334, в очереди на момент открытия собралось порядка десяти человек.
"Наш участок открылся в штатном режиме, по списку у нас на данный момент зарегистрировано 1722 избирателя. У нас будет также выездное голосование, для голосования на дому зарегистрировались 18 человек. В первые минуты на участке уже довольно много людей", - рассказала председатель участковой избирательной комиссии номер 334 Евгения Кравченко.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата.
Ранее председатель Избиркома республики Михаил Малышев, подводя итоги встречи с международными экспертами, заявил, что Крым полностью готов к проведению выборов президента России.
Как заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, на выборы президента России в качестве наблюдателей приедут делегации из 36 стран мира.
© РИА Новости КрымГолосование на выборах президента России в Симферополе
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Голосование на выборах президента России в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымГолосование на выборах президента России в Симферополе
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© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымГолосование на выборах президента России в Симферополе
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Голосование на выборах президента России в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Голосование на выборах президента России в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Голосование на выборах президента России в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Голосование на выборах президента России в Симферополе
© РИА Новости Крым
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