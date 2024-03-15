https://crimea.ria.ru/20240315/v-simferopole-otkrylis-izbiratelnye-uchastki-1135678225.html

Ждем избирателей: в Симферополе открылись избирательные участки

Ждем избирателей: в Симферополе открылись избирательные участки - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Ждем избирателей: в Симферополе открылись избирательные участки

В Симферополе стартовало голосование на выборах президента России. Избирательные участки № 272 и 334 открылись без опозданий, передают корреспонденты РИА... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T08:34

2024-03-15T08:34

2024-03-15T09:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе стартовало голосование на выборах президента России. Избирательные участки № 272 и 334 открылись без опозданий, передают корреспонденты РИА Новости Крым.На участке 272 в списках чуть больше полутора тысяч избирателей. Голосование началось ровно в 8 утра – после того, как прозвучал гимн России.Кроме того, на участке предусмотрено голосование на дому для маломобильных групп населения и пенсионеров. По словам председателя комиссии, на сегодняшний момент в списках 23 человека, но вплоть до 17 марта в него могут быть включены новые избиратели.Также здесь зарегистрированы четыре наблюдателя, отмечают в комиссии.В симферопольской школе-лицее №1, где располагается избирательный участок 334, в очереди на момент открытия собралось порядка десяти человек.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата.Ранее председатель Избиркома республики Михаил Малышев, подводя итоги встречи с международными экспертами, заявил, что Крым полностью готов к проведению выборов президента России.Как заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, на выборы президента России в качестве наблюдателей приедут делегации из 36 стран мира.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько крымчан проголосуют онлайн на выборах президента РоссииТехнически лучше: что говорят о выборах в России иностранцы"Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России

https://crimea.ria.ru/20240315/v-krymu-startovali-vybory-prezidenta-rossii-1135663573.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, выборы, политика, общество, новости крыма