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Как работает Керченская паромная переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Как работает Керченская паромная переправа в пятницу
Как работает Керченская паромная переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Как работает Керченская паромная переправа в пятницу
Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно, погода в проливе благоприятствует судоходству, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T11:21
2024-03-15T12:40
крым
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керченская паромная переправа
керченский пролив
росморречфлот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно, погода в проливе благоприятствует судоходству, сообщили в Росморречфлоте.За последние сутки Керченская паромная переправа выполнила 15 рейсов из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Всего с момента запуска морского сообщения перевезено 459 976 пассажиров и 268 520 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 7 824 рейса, в том числе за последние сутки – 15.В настоящее время через переправу следуют фуры, перевозящие товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют также пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Снова дожди: погода в Крыму в пятницуРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинПутин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей
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Как работает Керченская паромная переправа в пятницу

Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде

11:21 15.03.2024 (обновлено: 12:40 15.03.2024)
 
© РосморречфлотКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа
© Росморречфлот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно, погода в проливе благоприятствует судоходству, сообщили в Росморречфлоте.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 15 марта облачно. Температура воздуха +7 градусов, ветер северо-западный 1 м/с. Днем в Керчи потеплеет до +9, ожидается облачность, ветер северо-восточный 3 м/с, температура воды в море +6", - сказано в сообщении.
За последние сутки Керченская паромная переправа выполнила 15 рейсов из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Всего с момента запуска морского сообщения перевезено 459 976 пассажиров и 268 520 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 7 824 рейса, в том числе за последние сутки – 15.
В настоящее время через переправу следуют фуры, перевозящие товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют также пассажирские автобусы.
Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
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