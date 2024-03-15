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Как работает Керченская паромная переправа в пятницу

Как работает Керченская паромная переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Как работает Керченская паромная переправа в пятницу

Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно, погода в проливе благоприятствует судоходству, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T11:21

2024-03-15T11:21

2024-03-15T12:40

крым

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керченская паромная переправа

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно, погода в проливе благоприятствует судоходству, сообщили в Росморречфлоте.За последние сутки Керченская паромная переправа выполнила 15 рейсов из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Всего с момента запуска морского сообщения перевезено 459 976 пассажиров и 268 520 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 7 824 рейса, в том числе за последние сутки – 15.В настоящее время через переправу следуют фуры, перевозящие товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют также пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Снова дожди: погода в Крыму в пятницуРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинПутин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей

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керченский пролив

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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