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Снова дожди: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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Снова дожди: погода в Крыму в пятницу
Снова дожди: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Снова дожди: погода в Крыму в пятницу
В пятницу погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром в... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-15T00:01
2024-03-14T22:51
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +10...+12 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.В Ялте и Алуште облачно, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью температура воздуха +6...+8 градусов, днем +11...13.В Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. Ночью температура воздуха +6...+8 градусов, днем от +9 до +12.
https://crimea.ria.ru/20240310/obmanchivoe-solntse-i-silneyshie-livni-chto-zhdet-krym-na-nedele---fobos-1135536308.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Снова дожди: погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу дождливая и туманная погода

00:01 15.03.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина под зонтом во время дождя
Женщина под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, днем +8…+13 градусов, в горах +2…+7", - говорится в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +10...+12 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.
В Ялте и Алуште облачно, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью температура воздуха +6...+8 градусов, днем +11...13.
В Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. Ночью температура воздуха +6...+8 градусов, днем от +9 до +12.
Последствия ливня - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
10 марта, 18:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Обманчивое солнце и сильнейшие ливни: что ждет Крым на неделе – ФОБОС
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Снова дожди: погода в Крыму в пятницу
23:20Главные новости Крыма: 14 марта
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