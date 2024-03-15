https://crimea.ria.ru/20240315/snova-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1135612616.html

Снова дожди: погода в Крыму в пятницу

Снова дожди: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Снова дожди: погода в Крыму в пятницу

В пятницу погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром в... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-15T00:01

2024-03-15T00:01

2024-03-14T22:51

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111610/96/1116109605_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_ac5ba5fd5e4713295770fcedc090623a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +10...+12 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.В Ялте и Алуште облачно, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью температура воздуха +6...+8 градусов, днем +11...13.В Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. Ночью температура воздуха +6...+8 градусов, днем от +9 до +12.

https://crimea.ria.ru/20240310/obmanchivoe-solntse-i-silneyshie-livni-chto-zhdet-krym-na-nedele---fobos-1135536308.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр