https://crimea.ria.ru/20240314/v-rossii-startovali-vybory-prezidenta-golosovanie-nachalos-na-kamchatke-1135672693.html

В России стартовали выборы: голосование началось на Камчатке и Чукотке

В России стартовали выборы: голосование началось на Камчатке и Чукотке - РИА Новости Крым, 14.03.2024

В России стартовали выборы: голосование началось на Камчатке и Чукотке

В России стартовали выборы президента, голосование началось на Камчатке и Чукотке. Об этом сообщили в ЦИК РФ. РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T23:01

2024-03-14T23:01

2024-03-14T23:04

выборы президента россии

элла памфилова

центризбирком (цик рф)

выборы

выборы президента россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта - РИА Новости Крым. В России стартовали выборы президента, голосование началось на Камчатке и Чукотке. Об этом сообщили в ЦИК РФ.Избирательные участки на выборах президента РФ в пятницу утром открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней.На Камчатке в 08.00 15 марта (23.00 мск 14 марта) открылись почти 200 избирательных участков. Всего в крае их было сформировано 319, однако часть была задействована в проведении досрочного голосования и находилась на судах в море - 124 участка.Как рассказал РИА Новости заместитель председателя камчатской краевой избирательной комиссии Игорь Шамраев, в досрочном голосовании принимали участие избиратели, находящиеся на труднодоступных и удаленных территориях, на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих и рыбопромышленных предприятиях – всего более 8 тысяч человек.В электронном досрочном голосовании на Камчатке изъявили желание принять участие около 43 тысяч человек. На всем протяжении голосования на участках будут работать более 600 наблюдателей. Всего, по данным на 1 января 2024 года, на Камчатке зарегистрировано 225 612 избирателей.Явка избирателей в Камчатском крае на выборах президента в 2018 году, когда голосовали в течение одного дня, составила 67,74%.На Чукотке в 08.00 местного времени (23.00 мск 14 марта) первого дня выборов открылись 55 избирательных участков. По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи – в Анадыре.Как рассказали РИА Новости в региональном избиркоме, досрочно на Чукотке уже проголосовали свыше 3,5 тысячи человек. В том числе свои голоса отдали специалисты оленеводческих бригад и сотрудники самого северного заповедника страны – "Остров Врангеля", который расположен в Северном Ледовитом океане. Кроме того, досрочное голосование состоялось на маяке "Русская Кошка" на косе в Анадырском лимане и на отдаленных шахтах.На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, центризбирком (цик рф), выборы, выборы президента россии, новости