https://crimea.ria.ru/20240313/pravila-posta-v-svyaschennyy-mesyats-ramadan-kak-ne-navredit-zdorovyu-1135597058.html

Правила поста в священный месяц Рамадан: как не навредить здоровью

Правила поста в священный месяц Рамадан: как не навредить здоровью - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Правила поста в священный месяц Рамадан: как не навредить здоровью

Во время поста в священный для мусульман месяц Рамадан следует соблюдать правила, чтобы не навредить здоровью. Об этом в эфире радио радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T08:24

2024-03-13T08:24

2024-03-13T08:24

рамадан

радио "спутник в крыму"

пост

эсадуллах баиров

совет эксперта

религия

мусульмане

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Во время поста в священный для мусульман месяц Рамадан следует соблюдать правила, чтобы не навредить здоровью. Об этом в эфире радио радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель Муфтия мусульман Крыма Эсадуллах Баиров.В первую очередь следует бороться с желанием вечером, после целого дня отказа от пищи и воды, съесть сразу много, сказал он.Если человек по забывчивости в течение светового дня съест что-нибудь или выпьет глоток воды, то это не считается грехом, уверяет заместитель муфтия. Самый большой грех – нарушать пост умышленно и беспричинно."Если человек нарушил пост ненароком, нечаянно, по забывчивости, а это происходит в первые дни постоянно, вы можете это сделать неосознанно – это нормально. Пророк Мухаммад сказал, что Аллах вас накормил таким образом, сделав вас забывчивым в этот момент. Ничего тут страшного нет, никаких возмещений этого поста не требуется. Если вы вынужденно нарушили пост, например, вам врач прописал капельницу или что-то произошло, то так как это вынужденная мера, вы возмещаете этот день после окончания поста", – сказал Баиров.В том случае, если мусульманин нарушил осознанно и беспричинно, пост для него может быть продлен на 60 дней. Иногда верующие сами накладывают на себя такое наказание, но этого делать не следует, говорит заместитель муфтия. Перед этим следует посоветоваться с имамом.И напомнил, что пост – это не просто диета или голодовка. Постящийся мусульманин должен в первую очередь отказаться от греховных мыслей."Пост может превратиться в любой момент в голодовку, если мы перестаем вкладывать в него духовный смысл. Человек, шагая по дням поста, должен совершенствоваться с каждым днем, потому что он удерживается от своих плотских потребностей с какой-то целью. И если человек продолжает сквернословить, обманывать, вести себя неподобающе, он не становится лучше, его пост может превратиться в простую голодовку, как уже было сказано. Это предостережение пророка Мухаммада", – подытожил Баиров.Священный для правоверных месяц Рамадан в этом году начался 10 марта. Это месяц искупления грехов и очищения, когда мусульмане в течение светового дня держат пост – не принимают пищи и воды. Основными составляющими священного месяца Рамадан для мусульман является пост и молитва, во время которой верующие просят Всевышнего о мире и благополучии.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поздравил мусульман Крыма и России с началом РамаданаБлагодать трапезы во время Рамадана в разных странахО чем молятся мусульмане Крыма в священный праздник Ураза-байрам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамадан, пост, эсадуллах баиров, совет эксперта, религия, мусульмане