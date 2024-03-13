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На Херсонщине вышла первая в РФ "Настольная книга молодого избирателя"
На Херсонщине вышла первая в РФ "Настольная книга молодого избирателя" - РИА Новости Крым, 13.03.2024
На Херсонщине вышла первая в РФ "Настольная книга молодого избирателя"
В Херсонской области представили первую в стране "Настольную книгу молодого избирателя", содержащую информацию об общественно-политическом устройстве России в... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T15:32
2024-03-13T15:32
2024-03-13T15:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области представили первую в стране "Настольную книгу молодого избирателя", содержащую информацию об общественно-политическом устройстве России в целом и конкретно Херсонской области, сообщили в Избиркоме региона. Издание направлено на повышение политической грамотности и гражданско-правовой культуры молодых людей.Проект реализован Общественной палатой России совместно с Избирательной комиссией Херсонской области. По словам председателя Избиркома региона Марины Захаровой, идея написания книги появилась, когда инициаторы проекта поняли, что молодежь интересуется политикой государства и возможностью самим выбирать свое будущее и будущее своей страны.Первый тираж книги составляет две тысячи экземпляров. Издание представлено в двух видах: твердом и мягком переплетах. Как отметила Захарова, книгу бесплатно передадут в библиотечный фонд Херсонской области, также ее смогут получить слушатели "Школы молодого избирателя". Но первыми книгу получат молодые избиратели региона, которые впервые придут на участки 15, 16 и 17 марта.Соавтор книги, политолог Николай Козлов уверен, что подробное, написанное простым и понятным языком пособие наверняка станет популярным у читателей всех возрастов.Херсонская область уже реализует множество проектов, направленных на просвещение и повышение грамотности в части избирательного процесса для молодежи. Среди них "Школа молодого избирателя", "Школа молодого наблюдателя", а также пособие "АнтиФейк", созданное для борьбы с дезинформацией, добавил в свою очередь замруководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по контролю за голосованием Александр Малькевич.Авторы рассматривают возможность распространения электронной версии книги молодого избирателя, а также готовы поделиться опытом с любым желающим издавать книгу регионом России.Читайте также на РИА Новости Крым:Явка на досрочном голосовании в Херсонской области составила 58%Захарова сравнила избирательные системы России и УкраиныКиев пытается помешать президентским выборам в России – Путин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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херсонская область, россия, новости, центризбирком херсонской области, общество, книги, марина захарова
На Херсонщине вышла первая в РФ "Настольная книга молодого избирателя"
В Херсонской области представили первую в стране "Настольную книгу молодого избирателя"
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области представили первую в стране "Настольную книгу молодого избирателя", содержащую информацию об общественно-политическом устройстве России в целом и конкретно Херсонской области, сообщили в Избиркоме региона. Издание направлено на повышение политической грамотности и гражданско-правовой культуры молодых людей.
Проект реализован Общественной палатой России совместно с Избирательной комиссией Херсонской области. По словам председателя Избиркома региона Марины Захаровой, идея написания книги появилась, когда инициаторы проекта поняли, что молодежь интересуется политикой государства и возможностью самим выбирать свое будущее и будущее своей страны.
"Это пилотный проект, первая такая книга в России. Суть ее заключается в том, чтобы объяснить, в первую очередь молодым избирателям, важность участия во всех электоральных кампаниях, и объяснить принципы демократического государства, коим Россия и является", – сказала Захарова.
Первый тираж книги составляет две тысячи экземпляров. Издание представлено в двух видах: твердом и мягком переплетах. Как отметила Захарова, книгу бесплатно передадут в библиотечный фонд Херсонской области, также ее смогут получить слушатели "Школы молодого избирателя". Но первыми книгу получат молодые избиратели региона, которые впервые придут на участки 15, 16 и 17 марта.
Соавтор книги, политолог Николай Козлов уверен, что подробное, написанное простым и понятным языком пособие наверняка станет популярным у читателей всех возрастов.
"Я уверен, что книга будет востребована, так как в ней затронуты все аспекты государственного устройства. Хочу заметить, что это начало большой истории, не только для Херсонской области, но и для всей России. Книга важна, ведь обратите внимание, здесь "молодой избиратель" по большому счету каждый житель, ведь люди впервые голосуют на выборах Президента в составе Российской Федерации", – заключил соавтор книги, политолог Николай Козлов.
Херсонская область уже реализует множество проектов, направленных на просвещение и повышение грамотности в части избирательного процесса для молодежи. Среди них "Школа молодого избирателя", "Школа молодого наблюдателя", а также пособие "АнтиФейк", созданное для борьбы с дезинформацией, добавил в свою очередь замруководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по контролю за голосованием Александр Малькевич.
Авторы рассматривают возможность распространения электронной версии книги молодого избирателя, а также готовы поделиться опытом с любым желающим издавать книгу регионом России.
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