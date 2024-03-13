https://crimea.ria.ru/20240313/na-khersonschine-vyshla-pervaya-v-rf-nastolnaya-kniga-molodogo-izbiratelya-1135621834.html

На Херсонщине вышла первая в РФ "Настольная книга молодого избирателя"

На Херсонщине вышла первая в РФ "Настольная книга молодого избирателя" - РИА Новости Крым, 13.03.2024

На Херсонщине вышла первая в РФ "Настольная книга молодого избирателя"

В Херсонской области представили первую в стране "Настольную книгу молодого избирателя", содержащую информацию об общественно-политическом устройстве России в... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T15:32

2024-03-13T15:32

2024-03-13T15:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области представили первую в стране "Настольную книгу молодого избирателя", содержащую информацию об общественно-политическом устройстве России в целом и конкретно Херсонской области, сообщили в Избиркоме региона. Издание направлено на повышение политической грамотности и гражданско-правовой культуры молодых людей.Проект реализован Общественной палатой России совместно с Избирательной комиссией Херсонской области. По словам председателя Избиркома региона Марины Захаровой, идея написания книги появилась, когда инициаторы проекта поняли, что молодежь интересуется политикой государства и возможностью самим выбирать свое будущее и будущее своей страны.Первый тираж книги составляет две тысячи экземпляров. Издание представлено в двух видах: твердом и мягком переплетах. Как отметила Захарова, книгу бесплатно передадут в библиотечный фонд Херсонской области, также ее смогут получить слушатели "Школы молодого избирателя". Но первыми книгу получат молодые избиратели региона, которые впервые придут на участки 15, 16 и 17 марта.Соавтор книги, политолог Николай Козлов уверен, что подробное, написанное простым и понятным языком пособие наверняка станет популярным у читателей всех возрастов.Херсонская область уже реализует множество проектов, направленных на просвещение и повышение грамотности в части избирательного процесса для молодежи. Среди них "Школа молодого избирателя", "Школа молодого наблюдателя", а также пособие "АнтиФейк", созданное для борьбы с дезинформацией, добавил в свою очередь замруководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по контролю за голосованием Александр Малькевич.Авторы рассматривают возможность распространения электронной версии книги молодого избирателя, а также готовы поделиться опытом с любым желающим издавать книгу регионом России.Читайте также на РИА Новости Крым:Явка на досрочном голосовании в Херсонской области составила 58%Захарова сравнила избирательные системы России и УкраиныКиев пытается помешать президентским выборам в России – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, россия, новости, центризбирком херсонской области, общество, книги, марина захарова